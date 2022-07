La désinformation sur le climat laisse des traces durables alors que le monde se réchauffe

En 1998, alors que les nations du monde entier acceptaient de réduire les émissions de carbone par le biais du protocole de Kyoto, les entreprises américaines de combustibles fossiles ont élaboré leur réponse, y compris une stratégie agressive pour semer le doute dans le débat public.

« La victoire », selon la note de service de l’American Petroleum Institute, « sera obtenue lorsque les citoyens moyens « comprendront » (reconnaîtront) les incertitudes de la science du climat… À moins que le « changement climatique » ne devienne un non-problème… il n’y aura peut-être pas de moment où nous pourrons déclarer la victoire.”

Le mémo, divulgué plus tard au New York Times cette année-là, a ensuite expliqué comment les entreprises de combustibles fossiles pouvaient manipuler les journalistes et le grand public en brouillant les preuves, en jouant sur les « deux côtés » du débat et en dépeignant ceux qui cherchaient à réduire émissions comme « déconnectées de la réalité ».

Près de 35 ans plus tard, la réalité du changement climatique est désormais claire pour la plupart des Américains, alors que les vagues de chaleur et les incendies de forêt, l’élévation du niveau de la mer et les tempêtes extrêmes deviennent plus courantes.

La semaine dernière, le président Joe Biden a annoncé des mesures destinées à étendre l’éolien offshore, bien qu’il se soit abstenu de déclarer une urgence climatique nationale. Une décision de la Cour suprême le mois dernier a limité la capacité du gouvernement fédéral à réglementer les émissions de carbone des centrales électriques, ce qui signifie qu’il appartiendra à un Congrès divisé d’adopter des limites significatives sur les émissions.

Alors même que les enquêtes montrent que le public est généralement devenu plus préoccupé par le changement climatique, un nombre important d’Américains sont devenus encore plus méfiants à l’égard du consensus scientifique.

“La tragédie de cela est que partout sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir des dizaines de millions d’Américains qui pensent que les scientifiques mentent, même sur des choses qui ont été prouvées depuis des décennies”, a déclaré Naomi Oreskes, historienne des sciences à l’Université de Harvard. écrit sur l’histoire de la désinformation sur le changement climatique. « Ils ont été convaincus par des décennies de désinformation. Le déni est vraiment, vraiment profond.

Et persistant. Le mois dernier, même avec une chaleur record à Londres, des incendies de forêt qui font rage en Alaska et des inondations historiques en Australie, le Science and Environmental Policy Project, un réservoir de remerciement pro-fossile, a déclaré que tous les scientifiques avaient tort.

“Il n’y a pas de crise climatique”, a écrit le groupe dans sa newsletter.

Des années avant que le COVID-19 ne déclenche une vague de désinformation, ou que les mensonges de l’ancien président Donald Trump sur les élections de 2020 n’aient contribué à déclencher une insurrection au Capitole des États-Unis, les entreprises de combustibles fossiles ont dépensé beaucoup d’argent pour saper le soutien aux réductions d’émissions.

Aujourd’hui, alors même que ces mêmes entreprises encouragent les investissements dans les énergies renouvelables, l’héritage de toute cette désinformation sur le climat demeure.

Cela a également contribué à un scepticisme plus large des scientifiques, des institutions scientifiques et des médias qui en parlent, une méfiance reflétée par des doutes sur les vaccins ou les mesures de santé publique à l’ère de la pandémie comme les masques et les quarantaines.

“C’était l’ouverture d’une boîte de Pandore de désinformation qui s’est avérée difficile à contrôler”, a déclaré Dave Anderson de l’Energy and Policy Institute, une organisation qui a critiqué les compagnies pétrolières et charbonnières pour avoir caché ce qu’elles savaient sur les risques du changement climatique.

À partir des années 1980 et 1990, alors que le public prenait de plus en plus conscience du changement climatique, les entreprises de combustibles fossiles ont investi des millions de dollars dans des campagnes de relations publiques dénonçant l’accumulation de preuves soutenant l’idée du changement climatique. Ils ont financé des groupes de réflexion soi-disant indépendants qui ont sélectionné la science et promu des opinions marginales conçues pour donner l’impression qu’il y avait deux parties légitimes au différend.

Depuis lors, l’approche s’est adoucie à mesure que l’impact du changement climatique est devenu plus apparent. Désormais, les entreprises de combustibles fossiles sont plus susceptibles de jouer leur bilan soi-disant pro-environnemental, en vantant les énergies renouvelables comme le solaire et l’éolien ou des initiatives conçues pour améliorer l’efficacité énergétique ou compenser les émissions de carbone.

Les approches agressives pour lutter contre le changement climatique sont désormais rejetées non pas pour des raisons scientifiques mais pour des raisons économiques. Les entreprises de combustibles fossiles parlent d’emplois perdus ou de prix de l’énergie plus élevés – sans mentionner le coût de ne rien faire, a déclaré Ben Franta, avocat, auteur et chercheur à l’Université de Stanford qui suit la désinformation sur les combustibles fossiles.

“Nous vivons dans une campagne prolongée de plusieurs décennies exécutée par l’industrie des combustibles fossiles”, a déclaré Franta. “Le débat (sur le changement climatique) a été fabriqué par l’industrie des combustibles fossiles dans les années 1990, et nous vivons avec cette histoire en ce moment.”

L’impact de cette histoire se reflète dans les sondages d’opinion publique qui montrent un écart croissant entre les républicains et les autres Américains en ce qui concerne les opinions sur le changement climatique.

Alors que le pourcentage d’Américains qui se disent préoccupés par le changement climatique a augmenté, les républicains sont de plus en plus sceptiques. L’année dernière, Gallup a constaté que 32% des républicains auto-identifiés ont déclaré accepter le consensus scientifique selon lequel la pollution par les humains est à l’origine du changement climatique, contre 52% en 2003.

En comparaison, le pourcentage de démocrates auto-identifiés qui déclarent accepter que les activités humaines conduisent au changement climatique est passé de 68 à 88 au cours de la même période.

Les entreprises de combustibles fossiles nient toute intention d’induire le public américain en erreur et invoquent les investissements dans les énergies renouvelables comme preuve qu’elles prennent le changement climatique au sérieux.

L’automne dernier, le PDG d’ExxonMobil, Darren Woods, a déclaré aux membres du Congrès que son entreprise “reconnaît depuis longtemps la réalité et les risques du changement climatique, et qu’elle a consacré des ressources importantes pour faire face à ces risques”. Les affirmations publiques d’ExxonMobil sur le changement climatique, a-t-il dit, “sont et ont toujours été véridiques, fondées sur des faits … et cohérentes” avec la science dominante.

Interrogé sur son rôle dans la diffusion de fausses informations sur le climat, un porte-parole de la Southern Company a souligné les récentes expansions des énergies renouvelables et des initiatives destinées à compenser les émissions de carbone.

L’American Petroleum Institute n’a pas répondu aux messages sollicitant des commentaires sur cette histoire. Le groupe commercial était à l’origine de la « note de victoire » de 1998 qui exposait la stratégie de l’industrie pour répondre aux préoccupations concernant le changement climatique.

Ce mémo est l’un des nombreux documents cités par les militants du climat et certains législateurs démocrates qui disent qu’ils pourraient être utilisés pour les tenir légalement responsables d’avoir induit en erreur les contribuables, les investisseurs ou le grand public.

“Il est temps pour ces entreprises de répondre des dommages qu’elles ont causés”, a déclaré le représentant Ro Khanna, D-Californie.

Les républicains, cependant, ont déclaré que les démocrates voulaient se concentrer sur la désinformation sur le climat pour détourner l’attention des politiques environnementales défaillantes qui font grimper les coûts du gaz et de l’énergie.

David Klepper, Associated Press