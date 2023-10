La désinformation sur la guerre Israël-Hamas fleurit sur X

La plateforme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter, affirme être aux prises avec un flot de publications partageant des médias graphiques, des discours violents et des comportements haineux à propos de la guerre entre Israël et le Hamas. Mais cette décision a fait l’objet de nombreuses critiques, notamment de la part d’un haut responsable de l’Union européenne, remettant en question l’adéquation de la réponse.

Des groupes de surveillance extérieurs ont déclaré que la désinformation sur la guerre abonde sur la plateforme, dont l’effectif – y compris son équipe de modération de contenu – a été vidé par le milliardaire Elon Musk après l’avoir acheté l’année dernière.

Les images fausses et manipulées circulant sur X incluent « d’anciennes images réutilisées de conflits armés sans rapport ou des images militaires qui proviennent en réalité de jeux vidéo », a déclaré un Lettre du mardi à Musk du commissaire européen Thierry Breton. « Cela semble être une information manifestement fausse ou trompeuse. »

Breton, le chef des droits numériques de l’UE, a également averti Musk que les autorités avaient signalé des « contenus potentiellement illégaux » qui pourrait violer les lois de l’UE et « vous devez être opportun, diligent et objectif » en le supprimant lorsque cela est justifié.

X, basé à San Francisco, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur la lettre de Breton.

UN poste lundi soir de l’équipe de sécurité de X a affirmé qu’elle traitait la crise avec le plus grand effort : « Au cours des derniers jours, nous avons constaté une augmentation du nombre d’utilisateurs actifs quotidiens sur @X dans la zone de conflit, et plus de 50 millions de messages ont été publiés dans le monde. se concentrant sur l’attaque terroriste du week-end contre Israël par le Hamas. Alors que les événements continuent de se dérouler rapidement, un groupe de direction inter-entreprises a évalué ce moment comme une crise nécessitant le plus haut niveau de réponse.

Cela inclut le maintien d’une politique fréquemment défendue par Musk consistant à permettre aux utilisateurs de contribuer à évaluer ce qui pourrait être de la désinformation, ce qui fait que ces publications incluent une note de contexte mais ne disparaissent pas de la plateforme.

La lutte pour identifier des sources fiables d’informations sur la guerre a été exacerbée ce week-end par Musk, qui a publié dimanche les noms de deux comptes qu’il a qualifiés de « bons » pour « suivre la guerre en temps réel ». L’analyste Emerson Brooking de l’Atlantic Council a qualifié l’un de ces comptes de « absolument toxique ». Des journalistes et des utilisateurs de X ont également souligné que les deux comptes avaient déjà partagé une fausse image générée par l’IA d’une explosion au Pentagone, et que l’un d’eux avait publié de nombreux commentaires antisémites au cours des derniers mois. Musk a ensuite supprimé son message.

Brooking a publié sur X que Musk avait permis de faux reportages sur la guerre en abandonnant le système de vérification des chèques bleus pour les comptes de confiance et en permettant à quiconque d’acheter un chèque bleu.

Brooking a déclaré mardi qu’il était « beaucoup plus difficile de déterminer la vérité sur le terrain dans ce conflit par rapport à l’invasion de l’Ukraine par la Russie » l’année dernière et « Elon Musk en porte la responsabilité personnelle ».

Il a déclaré que les modifications apportées par Musk à la plateforme X ont rendu impossible une évaluation rapide de la crédibilité des comptes tandis que son « introduction de la monétisation des vues a créé des incitations perverses pour les comptes axés sur la guerre à publier autant de fois que possible, même des rumeurs non vérifiées, et à faire les affirmations les plus salaces possibles.

« La guerre est toujours un chaudron de tragédie et de désinformation ; Musk a aggravé la situation », a-t-il ajouté. En outre, Brooking a déclaré par courrier électronique : « Musk a dénigré à plusieurs reprises et délibérément l’idée d’un média objectif, et il a pris des décisions de conception de plateforme qui sapent de tels reportages. Nous voyons maintenant le résultat.

Une partie des changements drastiques opérés par Musk au cours de l’année écoulée comprenait le retrait de nombreuses personnes responsables de la modération des contenus toxiques et de la désinformation nuisible.

Un ancien membre de l’équipe des politiques publiques de Twitter a déclaré que l’entreprise avait plus de mal à prendre des mesures contre les publications qui violent ses politiques, car elles il n’y a pas assez de monde pour faire ce travail.

« Les licenciements sapent la capacité de l’équipe de confiance et de sécurité de Twitter, et des équipes associées comme les politiques publiques, à fournir le soutien nécessaire pendant une période critique de crise », a déclaré Theodora Skeadas, l’une des milliers d’employés qui ont perdu leur emploi dans les mois qui ont suivi. Musk a acheté l’entreprise.

X affirme avoir modifié une politique au cours du week-end pour permettre aux utilisateurs de choisir plus facilement de voir ou non des médias sensibles sans que l’entreprise ne supprime réellement ces publications.

« X estime que, même si c’est difficile, il est dans l’intérêt du public de comprendre ce qui se passe en temps réel », indique le communiqué.

La société a déclaré qu’elle supprimait également les comptes affiliés au Hamas nouvellement créés et qu’elle travaillait avec d’autres sociétés technologiques pour tenter d’empêcher la diffusion de « contenus terroristes » en ligne. Il a déclaré qu’il « continue également de surveiller de manière proactive les discours antisémites dans le cadre de tous nos efforts ». De plus, nous avons pris des mesures pour supprimer plusieurs centaines de comptes tentant de manipuler des sujets d’actualité.

Linda Yaccarino, qu’Elon Musk a nommé en mai en tant que cadre supérieur de X, s’est retirée d’une prochaine conférence technique de trois jours au cours de laquelle elle devait prendre la parole, invoquant la nécessité de se concentrer sur la manière dont la plateforme gérait la guerre.

« Avec la crise mondiale qui se déroule, Linda et son équipe doivent rester pleinement concentrés sur la sécurité de la plateforme X », a déclaré X aux organisateurs de la conférence WSJ Tech Live qui se tiendra la semaine prochaine à Laguna Beach, en Californie.

—-

L’écrivain d’Associated Press, Ali Swenson, a contribué à ce rapport.