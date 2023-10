La désinformation sur la guerre entre Israël et le Hamas sur les réseaux sociaux est plus difficile à suivre

Les chercheurs qui examinent le contenu des médias sociaux sur le conflit Israël-Hamas affirment qu’il est de plus en plus difficile de vérifier les informations et de suivre la propagation de documents trompeurs, ce qui ajoute au brouillard numérique de la guerre.

Alors que la désinformation et les contenus violents entourant la guerre prolifèrent en ligne, les retraits des sociétés de médias sociaux en matière de modération et d’autres changements de politique ont rendu « presque impossible » le travail que les chercheurs étaient capables de faire il y a moins d’un an, a déclaré Rebekah Tromble, directrice. de l’Institut pour les données, la démocratie et la politique de l’Université George Washington.

« Il est devenu beaucoup plus difficile pour les chercheurs de collecter et d’analyser des données significatives afin de comprendre ce qui se passe réellement sur l’une de ces plateformes », a-t-elle déclaré.

Suivez les mises à jour en direct de NBC News ici.

Une grande attention s’est portée sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, qui a apporté des changements importants depuis qu’Elon Musk a racheté l’entreprise pour 44 milliards de dollars à la fin de l’année dernière.

Dans les jours qui ont suivi l’attaque du Hamas du 7 octobre, les chercheurs ont repéré des dizaines de comptes poussant une campagne coordonnée de désinformation liée à la guerre, et un rapport distinct du Technology Transparency Project a révélé que le Hamas avait utilisé des comptes premium sur X. diffuser des vidéos de propagande.

Ce dernier problème survient après que X a commencé à proposer des coches bleues aux utilisateurs premium pour des abonnements à partir de 8 $ par mois, plutôt que d’appliquer le badge à ceux dont l’identité avait été vérifiée. Selon les experts, il est donc plus difficile de distinguer les récits des journalistes, des personnalités publiques et des institutions des imposteurs potentiels.

« L’une des choses qui sont vantées pour cela [premium] Le service est que vous bénéficiez d’un classement et de recherches algorithmiques prioritaires », a déclaré Katie Paul, directrice du TTP. La propagande du Hamas subit le même traitement, a-t-elle déclaré, « ce qui rend encore plus facile la recherche de ces vidéos qui sont également monétisées par la plateforme ».

X est loin d’être la seule grande entreprise de médias sociaux à être surveillée pendant le conflit. Paul a déclaré que X était autrefois un leader du secteur dans la lutte contre la désinformation en ligne, mais qu’au cours de la dernière année, il a été le fer de lance d’un mouvement vers une approche plus non interventionniste.

« Ce rôle de leadership est resté, mais dans le sens inverse », a déclaré Paul, ajoutant que les vidéos du Hamas mettent en évidence ce qu’elle a décrit comme des incitations commerciales des plateformes à adopter une modération de contenu plus souple. « Les entreprises ont réduit leurs coûts en licenciant des milliers de modérateurs, tout en continuant à monétiser les contenus préjudiciables qui se perpétuent sur leurs plateformes. »

Paul a souligné les publicités diffusées aux côtés des résultats de recherche sur Facebook liés à la vidéo de la fusillade de masse de Buffalo en 2022 alors qu’elle circulait en ligne, ainsi que les conclusions du TTP et de l’Anti-Defamation League selon lesquelles YouTube avait précédemment « pistes artistiques » générées automatiquement ou musique avec des images statiques, pour un contenu de puissance blanche qu’il a monétisé avec des publicités.

Un porte-parole de Meta, propriétaire de Facebook et Instagram, a refusé de commenter l’incident de Buffalo. L’entreprise dit à l’époque qu’il s’engageait à protéger les utilisateurs contre les contenus violents. YouTube a déclaré dans un communiqué qu’il ne voulait pas profiter de la haine et a depuis « fermé plusieurs chaînes YouTube mentionnées dans le rapport de l’ADL ».

X a répondu par un message automatisé : « Occupé maintenant, veuillez revenir plus tard. »

Les coupes profondes dans les équipes « confiance et sécurité » sur de nombreuses grandes plateformes, intervenues au milieu d’une vague plus large de licenciements dans l’industrie technologique qui a débuté à la fin de l’année dernière, ont suscité à l’époque des avertissements concernant un retour en arrière dans les efforts visant à contrôler les contenus abusifs – en particulier lors de crises mondiales majeures.

Nous ne savons absolument pas ce qui se passe réellement sur le terrain. Claire Wardle, codirectrice du Information Futures Lab de l’Université Brown

Depuis lors, certaines sociétés de médias sociaux ont modifié leurs politiques de modération, affirment les chercheurs, et les règles existantes sont parfois appliquées différemment ou de manière inégale.

« Aujourd’hui, dans les situations de conflit, l’information est l’une des armes les plus importantes », a déclaré Claire Wardle, codirectrice de l’Information Futures Lab à l’Université Brown. Beaucoup réussissent désormais à promouvoir « de faux récits pour soutenir leur cause », a-t-elle déclaré, mais « nous ne savons absolument pas ce qui se passe réellement sur le terrain ».

Au cours de l’année écoulée, Reddit a rejoint X pour mettre fin à une réduction drastique de l’accès gratuit à son interface de programmation d’applications, ou API, un outil qui permet à des tiers de recueillir des informations plus détaillées à partir d’une application que celles disponibles à partir de ses fonctionnalités destinées aux utilisateurs. Cela a ajouté un obstacle pour les chercheurs qui traquent les contenus abusifs.

Le plus basique accès à l’API de X commence maintenant à 100 $ par mois ; l’accès aux entreprises commence à 42 000 $ par mois. de Reddit structure de frais est orienté vers la collecte de données à grande échelle.

Certaines grandes plateformes, telles que YouTube et Facebook, proposent depuis longtemps un accès limité aux API, mais d’autres ont récemment élargi le leur. TikTok a lancé une API de recherche plus tôt cette année aux États-Unis dans le cadre d’une campagne plus large de transparence, après avoir répondu aux préoccupations des autorités occidentales en matière de sécurité nationale concernant sa société mère chinoise, ByteDance.

Reddit a déclaré que ses équipes de sécurité surveillaient les violations des politiques pendant la guerre, y compris les contenus publiés par des groupes terroristes légalement désignés.

TikTok a déclaré avoir ajouté « des ressources pour aider à prévenir les contenus violents, haineux ou trompeurs sur notre plateforme » et travailler avec des vérificateurs de faits « pour aider à évaluer l’exactitude du contenu dans cet environnement en évolution rapide ».

YouTube a déclaré avoir déjà supprimé des milliers de vidéos nuisibles et « travailler 24 heures sur 24 » pour « prendre des mesures rapidement » contre les activités abusives.

« Ma plus grande inquiétude concerne les conséquences hors ligne », a déclaré Nora Benavidez, avocate principale et directrice de la justice numérique au sein de l’organisme de surveillance des médias Free Press. « Les vraies personnes souffriront davantage parce qu’elles ont désespérément besoin d’informations crédibles rapidement. Ils s’imprègnent de ce qu’ils voient depuis les plateformes, et celles-ci ont largement abandonné, et sont en train d’abandonner, leurs promesses de maintenir leur environnement sain.

Les vraies personnes souffriront davantage parce qu’elles ont désespérément besoin d’informations crédibles rapidement. Ils s’imprègnent de ce qu’ils voient. Nora Benavidez, avocate principale de FRee Press et directrice de la justice numérique

Un autre obstacle au conflit actuel, a déclaré Tromble, est que Meta a permis à des outils clés tels que CrowdTangle de se dégrader.

« Les journalistes et les chercheurs, tant du monde universitaire que de la société civile, ont utilisé [CrowdTangle] de manière approfondie pour étudier et comprendre la propagation de la désinformation et d’autres types de contenus problématiques », a déclaré Tromble. « L’équipe derrière cet outil n’est plus chez Meta et ses fonctionnalités ne sont pas maintenues, et son utilisation devient de pire en pire. »

Ce changement et d’autres sur les réseaux sociaux signifient que « nous ne disposons tout simplement pas d’autant d’informations vérifiables de haute qualité pour éclairer la prise de décision ». Alors qu’autrefois les chercheurs pouvaient examiner les données en temps réel et les « partager avec les forces de l’ordre et les agences exécutives » relativement rapidement, « c’est effectivement impossible aujourd’hui ».

Le porte-parole de Meta a refusé de commenter CrowdTangle mais a souligné le problème de l’entreprise. déclaration vendredi qu’il s’efforce d’intercepter et de modérer les informations erronées et les contenus graphiques impliquant la guerre Israël-Hamas. L’entreprise, qui a a déployé des outils de recherche supplémentaires cette annéea déclaré avoir « supprimé sept fois plus de contenus » pour violation de ses politiques par rapport aux deux mois précédant l’attaque du Hamas.

Les ressources restent limitées pour examiner l’impact du contenu des médias sociaux sur le public, a déclaré Zeve Sanderson, directrice exécutive fondatrice du Center for Social Media and Politics de l’Université de New York.

« Les chercheurs n’ont pas vraiment une perspective large ou approfondie sur les plateformes », a-t-il déclaré. « Si vous voulez comprendre comment ces informations erronées s’intègrent dans un écosystème d’information global à un moment donné, c’est là que le paysage actuel de l’accès aux données est particulièrement limité. »