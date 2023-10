La désinformation sur la guerre entre Israël et le Hamas inonde les réseaux sociaux. Voici les faits

Depuis que les militants du Hamas fait irruption en Israël samedi matin, un flot de vidéos et de photos prétendant montrer le conflit ont rempli les réseaux sociauxce qui rend difficile pour les spectateurs du monde entier de distinguer les faits de la fiction.

Bien que beaucoup de images réelles et comptes Au-delà du carnage qui a suivi, ils ont été mêlés à des utilisateurs poussant de fausses déclarations et déformant des vidéos d’autres événements.

Parmi les inventions, les utilisateurs ont partagé de fausses affirmations selon lesquelles un haut commandant israélien avait été kidnappé, ont fait circuler un mémo falsifié de la Maison Blanche prétendant montrer le président Joe Biden annonçant des milliards d’aide à Israël, et ont diffusé des vidéos anciennes et sans rapport du président russe Vladimir Poutine avec des propos inexacts. Légendes en anglais.

Voici un aperçu plus approfondi de la désinformation diffusée en ligne – et des faits.

RÉCLAMATION : Nimrod Aloni, un haut général de l’armée israélienne, a été capturé par des militants du Hamas lors d’une incursion meurtrière samedi dans des villes du sud d’Israël, près de la bande de Gaza.

LES FAITS : Il n’y a aucune vérité dans cette affirmation, a confirmé un porte-parole des Forces de défense israéliennes. Aloni a été vu Dimanche, lors d’une réunion de hauts responsables militaires israéliens.

L’affirmation erronée selon laquelle Aloni était l’un des otages prise par le Hamas largement diffusé en ligne samedi après le groupe militant a attaqué Israël.

« Les combattants de la résistance palestinienne capturent le commandant israélien Nimrod Aloni ainsi que des dizaines d’autres soldats israéliens alors que les résistants attaquaient les villes occupées voisines et les postes de contrôle israéliens près de Gaza », a déclaré une publication sur Instagram qui a reçu plus de 43 000 likes.

Mais le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole militaire en chef de Tsahal, a déclaré samedi aux journalistes que les affirmations sur la capture d’Aloni étaient « fausses ».

Aloni apparaît clairement 10 secondes après le début d’une vidéo publiée sur la chaîne YouTube officielle de l’armée israélienne, montrant de hauts responsables de Tsahal discutant de la guerre dimanche. La date du dimanche est visible sur une diapositive en arrière-plan. L’armée israélienne également publié en ligne quatre images de la réunion. Celui en bas à droite montre Aloni à l’extrême droite.

L’armée israélienne a confirmé à l’Associated Press qu’Aloni est l’homme sur la vidéo et l’image.

Les militants du Hamas retiennent en otage des civils et des soldats israéliens à Gaza, l’armée israélienne a confirmé. Les militants ont prévenu qu’ils tueraient un otage chaque fois que l’armée israélienne bombarderait des cibles civiles dans la bande de Gaza sans avertissement.

RÉCLAMATION : Une note montre que le président Joe Biden vient d’annoncer qu’il enverra 8 milliards de dollars d’aide militaire à Israël.

LES FAITS : L’image d’un mémo largement partagé en ligne a été fabriquée, et Biden n’a fait aucune annonce de ce type, a confirmé la Maison Blanche lundi.

Les utilisateurs des réseaux sociaux ont commencé à partager l’image modifiée à la suite de la surprise de samedi attaque contre Israël par le Hamas.

Il semble que Biden ait autorisé le secrétaire d’État Antony Blinken à allouer jusqu’à 8 milliards de dollars d’aide, alors qu’Israël a officiellement déclaré la guerre dimanche.

Le prétendu mémo est formaté comme les autres ordres publiés sur le site Web de la Maison Blanche, avec le logo bleu et blanc de la Maison Blanche en haut et le nom de Biden en bas.

« RUPTURE! Biden signe un ordre pour envoyer 8 MILLIARDS DE DOLLARS d’aide militaire à Israël », a écrit un utilisateur qui a partagé la note sur X, la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter.

Mais le mémo largement partagé est un faux, a confirmé lundi Sean Savett, porte-parole de la Maison Blanche. Les fonds débloqués en Iran ne sont pas non plus liés à l’attaque du Hamas, affirme également le bureau.

Le mémo semble être une version falsifiée d’un ordre émis par Biden fournissant une assistance de guerre à l’Ukraine cet été.

Une grande partie du langage reflète la missive du 25 juillet, y compris le titre : « Mémorandum sur la délégation de pouvoir en vertu de l’article 506(a)(1) de la loi sur l’assistance étrangère de 1961 ».

Le véritable mémo réclamait jusqu’à 400 millions de dollars pour l’Ukraine dans sa guerre en cours contre les forces d’invasion russes. Le nom de Biden apparaît au centre du faux document, plutôt que sur le côté droit comme dans l’original.

Savett, dans sa réponse par courrier électronique, a également souligné l’appel de Biden ce week-end avec le président israélien Benjamin Netanyahu, dans lequel le démocrate a réitéré que l’aide était en route pour soutenir Israël et que davantage d’aide arriverait dans les prochains jours.

L’administration a déployé l’USS Gerald R. Ford, le navire de la Marine le plus récent et le plus avancé porte-avions, qui a navigué dimanche vers la Méditerranée orientale avec à son bord environ 5 000 marins et un pont d’avions de combat. Il était accompagné d’un groupe de croiseurs et de destroyers dans une démonstration de force et de soutien à Israël.

RÉCLAMATION : Une vidéo montre des combattants du Hamas parachutés sur un terrain de sport avant d’attaquer des citoyens israéliens lors de l’attaque surprise du groupe contre Israël.

LES FAITS : Alors que le Hamas a employé des parapentistes faire passer quelques combattants à travers la frontière entre Gaza et le sud d’Israël, les images du terrain de sport montre des parachutistes au Caire, en Égypte, et est en ligne depuis au moins septembre.

Le clip montre des personnes attachées à des parachutes multicolores descendant sur un terrain de sport bondé rempli d’enfants et de familles, dont beaucoup portent des maillots de sport rouges.

« Le Hamas a fait du parapente parmi les citoyens israéliens et a commencé à les massacrer », indique le texte du clip vidéo. Une publication de séquences trompeuses sur TikTok a été visionnée plus de 38 000 fois.

Mais cette séquence est en ligne depuis au moins le 27 septembre, date à laquelle elle a été publiée sur TikTok avec la balise de localisation « Egypte ».

Les détails de la vidéo indiquent également que le lieu est l’Égypte : une personne porte une chemise bleue sur laquelle est écrit « El Nasr SC » dans le dos, le nom de un club sportif au nord-est du Caire.

Images du club sur Google Maps correspondent à la scène de la vidéo – ainsi qu’à plusieurs autres clips de l’événement du même utilisateur de TikTok – les deux montrant une clôture bleu vif autour d’un terrain de sport à côté d’une zone pavée avec des sièges en plastique vert et bleu.

Les parachutistes atterrissent sur un terrain de football plus grand, entouré de grandes lumières. Le terrain correspond Photos posté sur la page Facebook du club et images des matchs de son équipe de football, y compris un bâtiment rouge distinctif avec une clôture bleue au sommet à une extrémité, visible dans le clip TikTok à environ 19 secondes.

D’autres utilisateurs de TikTok ont ​​partagé des images d’une scène similaire de parachutisme à peu près au même moment, avec « El Nasr » dans la légende en arabe.

La foule de spectateurs dans la vidéo qui circule en ligne ne semble pas non plus bouleversée par l’arrivée des parachutistes, comme on pourrait s’y attendre s’il s’agissait d’une force d’invasion. En fait, de nombreuses femmes et enfants courent vers eux, téléphones à la main, prenant des vidéos et des photos de l’affichage aérien.

RÉCLAMATION : Deux vidéos montrent le président russe Vladimir Poutine avertissant les États-Unis de « rester à l’écart » de la dernière guerre à Gaza.

LES FAITS: Les deuxvidéos Des clips vieux de plusieurs mois de Poutine parlant de la guerre entre la Russie et de l’Ukraine, et non du conflit au Moyen-Orient, circulent en ligne et ont été mal sous-titrés en anglais.

Les deux vidéos montrent Poutine s’exprimant en russe, avec de fausses légendes en anglais disant qu’il avertissait les États-Unis de s’abstenir d’aider l’État juif.

« L’Amérique veut détruire Israël comme nous avons détruit l’Ukraine dans le passé », indique la légende d’une vidéo. « Je préviens l’Amérique. La Russie aidera la Palestine et les États-Unis ne peuvent rien faire.» Une publication TikTok partageant le clip avait reçu environ 11 600 vues lundi.

Une légende sur une autre vidéo de Poutine, filmée dans un endroit différent, dit de la même manière : « J’avertis l’Amérique de rester à l’écart de la guerre entre la Palestine et Israël. »

Mais les deux clips sont bien antérieurs à la dernière guerre entre Israël et le Hamas et ne font aucune mention d’Israël.

La première montre Poutine lors d’une réunion du Conseil russe des droits de l’homme en décembre 2022, où, au milieu de discussions sur la guerre en Ukraine, il a répondu à une question sur l’utilisation potentielle d’armes nucléaires par le pays, comme l’AP l’a rapporté à l’époque. Les images ont été présentées par plusieurs autres nouvellesprises électriques avec des traductions similaires.

Dans la deuxième, Poutine s’exprime lors d’un événement en février 2023 marquant le 80e anniversaire de la victoire soviétique de la Seconde Guerre mondiale sur les forces allemandes nazies lors de la bataille de Stalingrad. Dans ses remarques, il a comparé cette menace à la récente menace allemande décision approvisionner l’Ukraine en chars, l’AP a rapporté à l’époque. Plusieurs médias également en vedette les images dans des rapports similaires.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov a déclaré aux journalistes Lundi, la Russie est « extrêmement préoccupée » par la « spirale de violence » en Israël. Mikhaïl Bogdanov, vice-ministre russe des Affaires étrangères et ancien ambassadeur en Israël et en Égypte, a déclaré samedi à l’agence d’État Tass que Moscou a été en contact avec « toutes les parties (du conflit), y compris les pays arabes » et a appelé à « un cessez-le-feu et une paix immédiats ».

