La désinformation sur la guerre entre Israël et le Hamas est omniprésente en ligne. Voici comment éviter de le propager.

Après que les militants du Hamas ont lancé une attaque surprise contre Israël le 7 octobre, tuant au moins 1 000 personnes et prenant au moins 150 otages, et qu’Israël a déclaré la guerre au Hamas et a riposté, des photographies et des vidéos de violence ont afflué de la région et sur les réseaux sociaux. Certaines images ont été postées par des victimes présentes sur le terrain lors des attentats. Certaines auraient été créées par le Hamas, mais d’autres dataient de plusieurs années, tirées de zones de conflit dans d’autres parties du monde, ou même d’un jeu vidéo fictif. Pour l’internaute moyen, savoir à quelles informations se fier en ligne n’a jamais été aussi difficile.

Ayant couvert la désinformation à travers des dizaines d’événements d’actualité majeurs, je sais que les gens affluent vers les réseaux sociaux pendant une crise pour de nombreuses raisons. C’est peut-être parce que les informations grand public ne semblent pas assez rapides ou immédiates, ou parce que la crise les a mis, eux ou un de leurs proches, en danger et qu’ils ont besoin d’aide. Peut-être veulent-ils voir, partager et dire quelque chose qui capture la réalité d’un moment important parce qu’ils ne savent pas quoi faire d’autre lorsque le monde est en feu. La désinformation et la manipulation se propagent souvent pour les mêmes raisons, se glissant dans les fils de ceux qui pensent que cela ne peut pas faire de mal de partager une vidéo surprenante, une photographie horrible ou un appel à l’aide, même s’ils ne sont pas sûrs de la fiabilité de la source.

Lorsque la guerre se déroule en ligne, le flux de bonnes et de mauvaises informations est suralimenté par les enjeux. Alors que les guerres de l’information parrainées par l’État existaient bien avant l’invention d’Internet, les médias sociaux ont permis à toutes sortes de propagande et de mensonges dangereux d’atteindre rapidement des millions de personnes. Lors de l’invasion russe de l’Ukraine en 2022, par exemple, des livestreamers et des escrocs ont republié d’anciennes vidéos sur TikTok, affirmant qu’ils montraient les dernières nouveautés en première ligne, afin d’obtenir des vues et d’inciter les gens à faire des dons à de fausses collectes de fonds.

L’année dernière, j’ai écrit un guide sur la façon d’être en ligne en temps de guerre pour aider les gens à naviguer dans la désinformation autour de la guerre de la Russie en Ukraine. De nombreux conseils sur la façon d’évaluer rapidement une rivière d’informations en ligne n’ont pas beaucoup changé au fil des ans. Mais les médias sociaux ont beaucoup changé en quelques mois seulement ; Dans les jours qui ont suivi l’attaque du Hamas, il est devenu clair que certaines des vieilles astuces permettant de vérifier les messages peu fiables doivent être modifiées, voire complètement désappris.

Cela est particulièrement vrai sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, qui était autrefois une destination centrale pour ceux qui souhaitaient suivre les grands événements d’actualité en temps réel. Elon Musk, propriétaire et directeur technique de la plateforme, a passé les heures qui ont suivi l’attaque du Hamas contre Israël à diffuser de fausses informations sur le conflit et a même demandé à ses 150 millions de followers d’obtenir des informations sur l’attaque à partir de deux comptes vérifiés qui ont clairement un historique de partage de fausses informations. La recommandation de Musk a été vue au moins 11 millions de fois avant d’être supprimée, selon le Washington Post. Ceci après que Musk ait passé des mois à diminuer la capacité de la plateforme à modérer la désinformation et les discours de haine.

Depuis l’attaque initiale, les utilisateurs de X ont fait circuler un mémo fabriqué de toutes pièces par la Maison Blanche, affirmant que le gouvernement américain envoyait 8 milliards de dollars d’aide à Israël. Un article se faisant passer pour le Jerusalem Post a alimenté une fausse rumeur selon laquelle le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu était hospitalisé. Et comme le système de vérification de Twitter a été transformé en un badge premium pour les abonnés payants, qui bénéficient également d’un engagement accru avec leurs tweets, il est désormais relativement facile d’acheter des yeux sur X et d’imiter l’expertise sur la plateforme.

La désinformation est un sujet épuisant, difficile à définir, et sur certaines plateformes, dont X, lutter contre la désinformation n’est plus une priorité de l’entreprise. Alors, de plus en plus, c’est à vous de faire le tri dans le désordre. Aucun guide en ligne ne vous protégera pleinement contre les informations négatives et fausses en ligne. Mais il y a des choses que vous pouvez faire pour naviguer dans le chaos en ligne qui suit un événement d’actualité majeur.

Comprenez la plateforme sur laquelle vous vous trouvez



De nombreuses grandes plateformes de médias sociaux ont recommencé à donner la priorité à l’engagement plutôt qu’à la fiabilité des publications que leurs utilisateurs voient sur leurs flux. Cela a créé un environnement plus convivial pour les absurdités en ligne et la désinformation coordonnée. La situation est certainement aggravée par la transformation de Twitter, autrefois un fil d’actualité utile, en X, quelque chose de radicalement différent.

X est beaucoup moins fiable et utile de nos jours lors des dernières nouvelles, et l’évaluation des sources sur la plateforme est plus délicate. Sur X, une coche bleue signifiait autrefois que la plateforme avait vérifié l’identité de la ou des personnes derrière le compte, ou que le compte appartenait officiellement à une organisation. Mais le badge ne sert plus à vérifier l’identité ; c’est désormais une fonctionnalité réservée aux utilisateurs payants de X, qui bénéficient également d’un meilleur engagement et de meilleures fonctionnalités, en présentant leurs publications à un plus grand nombre de personnes. Certains utilisateurs vérifiés font également partie d’un programme qui les rémunère en fonction de leur engagement sur X, donc pour eux, devenir viral est littéralement payant.

De nombreux utilisateurs X cochés en bleu ont en effet été partager des informations erronées sur la guerre Israël-Hamas. Certains prétendent partager des images de la guerre en action alors qu’en réalité ils ne font que réutiliser des extraits d’un jeu vidéo et obtenir des millions de vues. Ces vidéos sont également vues sur TikTok.

TikTok a, d’une certaine manière, repris le rôle que Twitter jouait autrefois en tant qu’application de médias sociaux clé vers laquelle les gens se tournent pour suivre un événement d’actualité majeur. L’application, que beaucoup considèrent comme une plateforme de divertissement, est très différente de Twitter dans les années 2010, lorsqu’elle était une lecture incontournable des dernières nouvelles. Alors que Twitter a consacré sa part d’influenceurs experts, les créateurs sont le principal canal d’information sur TikTok. Les créateurs de nouvelles de l’application créent des fandoms autour de leur personnalité et promettent d’être indépendants, par exemple, des sources grand public. Cela dit, TikTok a également des problèmes de désinformation.

Et puis il y a Telegram, l’une des plateformes que le Hamas utilise pour diffuser des images violentes. Telegram, qui est à la fois un chat de groupe et une plateforme de médias sociaux, est populaire dans le monde entier, a peu de pratiques de modération et a longtemps été un refuge pour les extrémistes et les théoriciens du complot qui ont quitté ou ont été bannis des plateformes plus traditionnelles. Nous en reparlerons plus tard.

Apprenez à SIFT

La méthode SIFT, développée par Mike Caulfield, expert en littératie numérique, constitue un bon cadre pour apprendre à évaluer les publications en ligne chargées d’émotion ou indignées au milieu d’une crise en cours. Il y a deux raisons pour lesquelles je l’aime : premièrement, il est adaptable à de nombreuses situations. Et deuxièmement, l’objectif ici n’est pas une vérification complète des faits. SIFT est censé être une série rapide de vérifications que n’importe qui peut effectuer afin de décider du degré d’attention que vous souhaitez accorder à ce que vous voyez et si vous vous sentez à l’aise de partager une publication avec d’autres.

La méthode SIFT se décompose en quatre étapes : « Arrêter, enquêter sur la source, trouver une meilleure couverture et retracer les allégations, les citations et les médias jusqu’au contexte d’origine. » Cette étape « Stop » peut faire beaucoup de travail lors d’un conflit majeur et violent comme la guerre entre Israël et le Hamas. Les gens s’engagent sur des publications douteuses ou fausses lors des dernières nouvelles en exploitant vos émotions et vos croyances. Donc, si une vidéo, une photographie ou un article sur la guerre semble confirmer tout ce que vous avez toujours cru sur un sujet ou vous rend immédiatement furieux, plein d’espoir ou bouleversé, évitez de le partager instantanément.

Ensuite, recherchez la source. Cela peut être fait assez rapidement. Cliquez sur le compte partageant la chose que vous avez vue et jetez un œil à ses informations et à ses publications précédentes. Vous ne lancez pas ici une enquête à grande échelle. Vous essayez simplement d’avoir une idée de qui s’est retrouvé dans votre flux. Ensuite, trouvez une meilleure couverture. Cela signifie que vous ouvrez un tas d’onglets. Est-ce que cela a été rapporté ailleurs par des sources d’information dignes de confiance ? Cette affirmation a-t-elle été vérifiée ? Et enfin, tracez la source. Ouvrez l’article d’actualité et lancez une recherche d’une expression dans la citation que vous êtes sur le point de partager. Voyez si vous pouvez trouver cette image attribuée ailleurs et assurez-vous que les légendes décrivent la même chose.

Enregistrez-vous avec vous-même

Lors d’actes d’une violence insondable, des vidéos de morts et de mutilations circulent en ligne avec l’impératif d’en être témoin. Veuillez comprendre que vous n’êtes pas obligé de visionner des images violentes circulant en ligne pour traiter un événement horrible, que vous vous sentiez capable de le voir ou non.

Vérifiez avec vous-même et réfléchissez de manière critique au rôle que vous souhaitez jouer en ligne et hors ligne dans un moment comme celui-ci. Cela pourrait signifier résister à l’envie de devenir un journaliste d’actualité instantané dans votre discussion de groupe. Si vous n’avez pas les compétences nécessaires pour évaluer l’exactitude des vidéos prises sur le terrain dans un quartier que vous n’avez jamais visité, vous ne pourrez probablement pas les développer en quelques minutes.

J’ai essayé d’éviter de donner des instructions spécifiques dans ce guide en termes de plates-formes à utiliser ou à ne pas utiliser en tant que personne ordinaire essayant d’obtenir des informations. Je vais en faire un maintenant : surtout si vous n’êtes pas familier avec Telegram, ce n’est pas le moment de satisfaire votre curiosité et de plonger dans l’application à la recherche de séquences « brutes » et de mises à jour en direct. En plus du risque de rencontrer et de s’engager dans de la propagande littérale, Telegram est notoirement mauvais pour faire apparaître de bonnes informations.

Votre attention est précieuse

Les mensonges en ligne nécessitent une attention et une amplification pour fonctionner. Vous n’avez peut-être pas un grand compte avec une tonne de followers, mais chaque repartage compte, à la fois pour le cercle de personnes qui voient vos publications en ligne et pour les chiffres d’engagement pour la publication d’origine. Interagir avec quelque chose sur les réseaux sociaux – qu’il s’agisse d’un partage prudent « au cas où » ce serait vrai ou d’une republication pour souligner que quelque chose ne l’est certainement pas – signale aux algorithmes du site que vous êtes intéressé par ce contenu. En d’autres termes, les partages d’indignation restent des partages, même s’il s’agit d’une mauvaise analyse, d’une photographie non sourcée ou d’un pur mensonge.