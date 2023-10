La désinformation sur Israël et le Hamas se répand sur les réseaux sociaux

Alors que l’une des plus grandes invasions depuis 50 ans se déroulait dans les rues, sur la mer et dans le ciel d’Israël, la désinformation sur l’attaque a proliféré sur les réseaux sociaux.

Par exemple, une vidéo largement diffusée d’une frappe aérienne israélienne montrerait des représailles à l’attaque surprise de samedi par le groupe palestinien Hamas, qui a fait des centaines de morts.

« RUPTURE : L’armée de l’air israélienne frappe des cibles terroristes à Gaza », peut-on lire dans la légende de la vidéo, partagée sur Facebook et la plateforme de médias sociaux X. Mais la vidéo provenait de frappes aériennes survenues en mai.a rapporté Reuters.

Dans une autre, de nombreux utilisateurs sur X et TikTok ont ​​​​partagé une vidéo montrant deux jets remorqués par le sol. Certains utilisateurs ont affirmé qu’il montrait les forces de défense israéliennes évacuant des bases aériennes près de Gaza. Un utilisateur a déclaré que l’image montrait les forces du Hamas remorquant des avions israéliens.

Cette vidéo a cependant été publiée le mois dernier et est apparue sur YouTube le 19 septembre. selon Reuters. La version republiée de la vidéo avait été visionnée des centaines de milliers de fois samedi après-midi.

De nombreuses vidéos étiquetées de manière trompeuse ont été partagées par des utilisateurs vérifiés sur X, qui sont éligibles à la monétisation de leur contenu.

Pendant ce temps, les deux parties combattantes se sont tournées vers les médias sociaux et les plateformes technologiques pour se lancer dans une guerre de l’information.

Dans des dizaines de publications sur X, TikTok et Instagram, les comptes officiels des réseaux sociaux israéliens ont fustigé le Hamas et déclaré à plusieurs reprises : « Nous sommes en guerre ». Dans une vidéo publiée sur Instagram et X, Israël a comparé le Hamas à l’Etat islamique.

« Même idéologie, noms différents », disait un texte placé sur une vidéo d’un enlèvement présumé.

Le Hamas, qui dirige Gaza, a été classé par les États-Unis et l’Union européenne comme un groupe terroriste militant, et de nombreuses sociétés de médias sociaux, y compris X, moins étroitement modérée, ont interdit les comptes et les hommes politiques affiliés au Hamas.

Le groupe s’est plutôt tourné principalement vers la plateforme de messagerie Telegram pour distribuer son contenu et a connu une croissance colossale de ses abonnés samedi.

Sur la chaîne, le Hamas a publié des vidéos promotionnelles raffinées ainsi que des images sur le terrain des violences de samedi. D’autres ont depuis republié les vidéos sur d’autres plateformes de médias sociaux.

Parmi les images circulant samedi figuraient des vidéos d’otages civils israéliens emmenés à Gaza. D’autres prétendent montrer le Hamas ouvrant le feu sur les participants israéliens à un festival de musique.

« Les images et vidéos publiées par le Hamas montrant des civils innocents sont objectivement horribles. Et même s’ils ont peut-être diffusé ces vidéos dans l’espoir de rallier d’autres Palestiniens à lancer des attaques, il est plus probable que cela amènera la communauté internationale aux côtés d’Israël », a déclaré Jonathan Lord, chercheur principal et directeur du programme de sécurité au Moyen-Orient au Center for a New American Security, un groupe de réflexion à Washington.