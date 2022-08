La désinformation russe se propage malgré les interdictions, selon un rapport

WASHINGTON –

Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février dernier, l’Union européenne a décidé de bloquer RT et Spoutnik, deux des principales chaînes du Kremlin pour la diffusion de propagande et de désinformation sur la guerre.

Près de six mois plus tard, le nombre de sites diffusant le même contenu a explosé alors que la Russie a trouvé des moyens de contourner l’interdiction. Ils ont renommé leur travail pour le déguiser. Ils ont transféré certaines tâches de propagande aux diplomates. Et ils ont coupé et collé une grande partie du contenu sur de nouveaux sites Web – ceux qui jusqu’à présent n’avaient aucun lien évident avec la Russie.

NewsGuard, une entreprise basée à New York qui étudie et suit la désinformation en ligne, a maintenant identifié 250 sites Web diffusant activement la désinformation russe sur la guerre, avec des dizaines de nouveaux ajoutés ces derniers mois.

Les affirmations sur ces sites incluent des allégations selon lesquelles l’armée ukrainienne a organisé des attaques russes meurtrières pour s’assurer un soutien mondial, que le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy fait semblant d’apparaître en public ou que des réfugiés ukrainiens commettent des crimes en Allemagne et en Pologne.

Certains sites se présentent comme des groupes de réflexion indépendants ou des organes d’information. Environ la moitié sont en anglais, tandis que les autres sont en français, allemand ou italien. Beaucoup ont été mis en place bien avant la guerre et n’étaient pas manifestement liés au gouvernement russe jusqu’à ce qu’ils commencent soudainement à répéter les points de discussion du Kremlin.

“Ils sont peut-être en train d’établir des sites dormants”, a déclaré le co-PDG de NewsGuard, Gordon Crovitz. Les sites dormants sont des sites Web créés pour une campagne de désinformation qui étaient en grande partie inactives, construisant lentement un public grâce à des publications anodines ou sans rapport, puis passant à la propagande ou à la désinformation à un moment précis.

Alors que l’analyse de NewsGuard a révélé qu’une grande partie de la désinformation sur la guerre en Ukraine provenait de Russie, elle a trouvé des cas de fausses déclarations à tendance pro-ukrainienne. Ils comprenaient des affirmations concernant un as de la chasse connu sous le nom de Ghost of Kyiv que les responsables ont admis plus tard être un mythe.

YouTube, TikTok et Meta, qui possède Facebook et Instagram, se sont tous engagés à retirer RT et Sputnik de leurs plateformes au sein de l’Union européenne. Mais les chercheurs ont découvert que dans certains cas, tout ce que la Russie devait faire pour échapper à l’interdiction était de le publier à partir d’un compte différent.

Le Disinformation Situation Center, une coalition de chercheurs sur la désinformation basée en Europe, a découvert que certains contenus vidéo de RT apparaissaient sur les réseaux sociaux sous un nouveau nom de marque et un nouveau logo. Dans le cas de certaines séquences vidéo, la marque RT a simplement été supprimée de la vidéo et republiée sur une nouvelle chaîne YouTube non couverte par l’interdiction de l’UE.

Une modération plus agressive du contenu des médias sociaux pourrait rendre plus difficile pour la Russie de contourner l’interdiction, selon Felix Kartte, conseiller principal chez Reset, une organisation à but non lucratif basée au Royaume-Uni qui a financé le travail du Disinformation Situation Center et critique le rôle des médias sociaux dans discours démocratique.

“Plutôt que de mettre en place des systèmes de modération de contenu efficaces, ils jouent à la taupe avec l’appareil de désinformation du Kremlin”, a déclaré Kartte.

La société mère de YouTube n’a pas immédiatement répondu aux questions sollicitant des commentaires sur l’interdiction.

Dans l’UE, les responsables tentent de renforcer leurs défenses. Ce printemps, l’UE a approuvé une législation qui obligerait les entreprises technologiques à faire davantage pour éradiquer la désinformation. Les entreprises qui échouent pourraient faire face à de lourdes amendes.

Le mois dernier, la vice-présidente de la Commission européenne, Vera Jourova, a qualifié la désinformation de “problème croissant dans l’UE, et nous devons vraiment prendre des mesures plus fortes”.

La prolifération de sites diffusant de la désinformation sur la guerre en Ukraine montre que la Russie avait un plan au cas où des gouvernements ou des entreprises technologiques tenteraient de restreindre RT et Spoutnik. Cela signifie que les dirigeants occidentaux et les entreprises technologiques devront faire plus que fermer un ou deux sites Web s’ils espèrent arrêter le flux de désinformation du Kremlin.

“Les Russes sont beaucoup plus intelligents”, a déclaré l’autre co-PDG de NewsGuard, Steven Brill.

