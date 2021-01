Au cours d’une année de nouvelles sans précédent, de fausses informations et des rumeurs trompeuses se sont rapidement répandues sur Internet.

Le bureau d’information sur les réseaux sociaux d’Euronews, The Cube, a vérifié les faits et démystifié la désinformation tout au long de 2020.

Des faux remèdes COVID aux fausses déclarations sur les bulletins de vote morts utilisés lors des élections américaines, voici quelques-uns des faits saillants.

1. Le citron dans l’eau chaude n’est pas un «remède» pour COVID-19

« Nous ne combattons pas seulement une épidémie; nous combattons une infodémie. »

Ce sont les paroles du Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus en février.

Alors que des pays du monde entier étaient placés sous clef au printemps, de faux messages d ‘«experts» non identifiés se sont répandus sur les réseaux sociaux dans toutes les langues.

Certains messages anonymes ont affirmé que mélanger du citron et du bicarbonate de soude avec du thé chaud «tuerait» immédiatement le coronavirus.

Cependant, des études scientifiques ont montré que le virus a une plage de stabilité élevée aux niveaux de pH de ce mélange et qu’il est dangereux de tenter de modifier les niveaux de pH de votre sang.

2. La Listerine n’est pas un désinfectant efficace

En avril, un article largement diffusé sur les réseaux sociaux prétendait montrer un « excellent résumé » de l’Université Johns Hopkins aux États-Unis, sur la manière de prévenir l’infection au COVID-19. Cependant, le message était plein de désinformation.

« Ce n’est pas quelque chose produit par Johns Hopkins Medicine », a déclaré l’université. « Nous ne connaissons pas l’origine [of these rumours] et ils manquent de crédibilité. «

L’une des fausses allégations suggérait que Listerine, une marque américaine de rince-bouche antiseptique, pourrait être utilisée comme désinfectant.

Les Centres européens de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et le Centre américain de contrôle des maladies (CDC) ont déclaré que des concentrations très spécifiques de produits biocides sont nécessaires pour désinfecter les surfaces.

3. L’alcool ne «renforce pas le système immunitaire»

Alors que le nord de l’Italie devenait l’épicentre de la pandémie de COVID-19, de fausses rumeurs ont fait irruption sur des plateformes de messagerie comme Telegram et WhatsApp, encourageant les gens à boire de l’alcool pour «renforcer le système immunitaire».

Mais s’adressant à Euronews, le ministère italien de la Santé a rappelé que « la consommation d’alcool ne protège pas contre le COVID-19 et n’empêche pas d’être infecté par le nouveau coronavirus ».

« Au contraire, le risque d’infection est plus grand car l’alcool affaiblit le système immunitaire et réduit donc la capacité du corps à faire face aux maladies infectieuses », a ajouté le ministère.

Les autorités italiennes et d’autres pays européens ont pris des mesures contre ce type de désinformation en rejoignant les réseaux sociaux pour fournir des mises à jour précises sur la crise sanitaire et démystifier les faux mythes.

4. Les images satellites n’ont pas montré de cadavres brûlés à Wuhan

Alors que les cas de COVID-19 ont commencé à se propager à travers l’Europe, de fausses allégations alléguaient que la Chine «brûlait les preuves» du COVID-19, censé couvrir l’ampleur de l’infection dans le pays.

Un certain nombre de journaux tabloïds britanniques ont publié des images satellites qui, selon eux, étaient des preuves de la combustion de cadavres dans des villes comme Wuhan et Chongqing, compte tenu des niveaux élevés de dioxyde de soufre (SO2).

Mais il n’y a aucun élément de preuve qui étaye les allégations d’activité crématoire inhabituelle, une allégation que le Ministère chinois de l’écologie et de l’environnement a décrit comme une « distorsion grave ».

Selon l’OMS, la principale source humaine d’émissions de SO2 est la combustion de fossiles contenant du soufre pour le chauffage domestique, la production d’électricité ou les véhicules à moteur, et plusieurs experts consultés par Euronews estiment que les niveaux observés en Chine ne sont pas particulièrement alarmants dans l’un des pays du monde. pays les plus pollués.

5. Les suprémacistes blancs ne volaient pas de guichets automatiques aux États-Unis

Après la mort de George Floyd en garde à vue à Minneapolis en mai, les manifestations contre l’injustice sociale se sont répandues dans le monde. Tout comme la désinformation virale.

Un clip sur Twitter a affirmé qu’un suprémaciste blanc avait volé un guichet automatique aux États-Unis et avait tenté de monter à bord d’un bus. Le tweet incluait un hashtag faisant référence à Antifa, un mouvement de protestation qui s’oppose au fascisme, aux suprémacistes blancs et au racisme.

Une enquête spéciale du Cube a révélé que cette vidéo était datée de 2019 et montrait plutôt une tentative de farce dans le New Jersey.

6. Washington DC n’a pas connu de panne d’électricité lors des manifestations de Black Lives Matter

Alors que les manifestations se développaient en faveur du mouvement Black Lives Matter, des milliers d’utilisateurs de médias sociaux ont partagé le hashtag #dcblackout.

Les allégations alléguaient à tort que Washington DC avait connu une panne de communication Internet et cellulaire pendant les manifestations, censée permettre à une action policière violente de ne pas être signalée.

Cependant, NetBlocks, une organisation qui surveille la connectivité Internet mondiale, n’a trouvé «aucune indication d’une perturbation Internet à grande échelle» dans la capitale américaine, et les journalistes de la ville n’ont signalé aucune perturbation généralisée des communications.

Euronews a constaté que de nombreux comptes de médias sociaux faisant la promotion des allégations #dcblackout semblaient présenter un comportement de type bot et auraient pu être créés dans le but de diffuser de la désinformation.

7. La photo de Winston Churchill n’a pas été supprimée par Google

En 2020, un débat intense a saisi l’Europe sur la suppression des statues et monuments dédiés aux figures du passé.

Au Royaume-Uni, des tweets viraux suggéraient à tort que Google avait supprimé une image de l’ancien Premier ministre britannique Winston Churchill.

Google, cependant, a publié une longue déclaration disant que l’absence de Churchill sur le moteur de recherche aux côtés des anciens premiers ministres n’était « pas intentionnelle ».

Fin avril, la société avait reçu des commentaires selon lesquels son image n’était pas «représentative», et les systèmes de Google avaient automatiquement affiché un Winston Churchill plus jeune et moins reconnaissable.

8. Joe Biden n’a pas dit aux citoyens américains qu’ils ne pouvaient «réélire que Donald Trump»

Alors que la campagne s’intensifiait avant l’élection présidentielle américaine de 2020, la Maison Blanche de Donald Trump a partagé une vidéo trompeuse sur les réseaux sociaux.

Le candidat démocrate Joe Biden a été montré en train de dire à une foule à Kansas City que « nous ne pouvons réélire que Donald Trump ».

Cependant, la vidéo avait été raccourcie pour supprimer la fin de la phrase de Joe Biden – trompant les téléspectateurs en ligne.

Dans son intégralité, Biden a déclaré que « nous ne pouvons réélire Donald Trump que si nous nous engageons dans ce peloton d’exécution circulaire ici. Cela doit être une campagne positive. »

9. Allégations sans fondement selon lesquelles les bulletins de vote morts ont conduit à un résultat électoral américain frauduleux

Peu de temps après l’annonce du résultat, des affirmations virales suggéraient à tort que les citoyens américains votaient davantage dans les principaux États du swing en utilisant les identités de «personnes décédées».

Le président américain Donald Trump a continué d’affirmer – sans preuves – que l’élection avait été «truquée» et sapée par la fraude électorale. Les responsables de l’État américain ont nié à plusieurs reprises ces allégations.

Plusieurs experts ont déclaré à Euronews que s’il y avait des irrégularités sur les bulletins de vote individuels, elles n’auraient pas affecté le résultat des élections.

Il existe également de multiples raisons pour lesquelles certains électeurs peuvent être enregistrés avec des dates de naissance anormalement anciennes et semblent être «morts», y compris des erreurs de logiciel et des problèmes de confidentialité des électeurs.

10. Aucune preuve à l’appui de la théorie du complot QAnon

Pour de nombreux analystes, 2020 sera connue comme l’année où les théories du complot sans fondement sont devenues monnaie courante sur les réseaux sociaux.

Une théorie non fondée qui s’est répandue à travers l’Europe était QAnon. C’est la conviction que le président américain Donald Trump mène une guerre secrète contre un réseau présumé de trafic d’enfants impliquant des démocrates adorateurs de Satan, des célébrités hollywoodiennes et des milliardaires.

Une autre affirmation sans fondement a établi un lien sans fondement entre les armoires coûteuses fabriquées par la société de meubles Wayfair et la traite des personnes disparues aux États-Unis.

Dans une édition spéciale de The Cube, Euronews a examiné comment ces fausses théories peuvent être amplifiées en ligne, même en l’absence de preuves pour les étayer.

Et enfin …

Alors que le verrouillage du COVID-19 a laissé les rues européennes vides de touristes, plusieurs vidéos ont été partagées en ligne prétendant montrer des dauphins apparaissant dans les canaux de Venise.

Malheureusement, les vidéos ne venaient pas de Venise et montraient en fait les mammifères nageant dans le port méditerranéen de Cagliari en Sardaigne, à environ 750 kilomètres.

Les dauphins dans les eaux portuaires italiennes sont « de plus en plus fréquents », mais la dernière observation dans le bassin de San Marco remonte à « trois ans », selon les experts.