La désinformation fonctionne, et une poignée de « superpartagers » sociaux en ont envoyé 80 % en 2020

Deux études publiées jeudi dans la revue Science prouvent non seulement que la désinformation sur les réseaux sociaux change les mentalités, mais qu’un petit groupe de « superpartagers » engagés, majoritairement des femmes républicaines plus âgées, étaient responsables de la grande majorité des « fausses nouvelles ». dans la période considérée.

Les études, menées par des chercheurs du MIT, de l’Université Ben Gourion, de Cambridge et de Northeastern, ont été menées indépendamment mais se complètent bien.

Dans l’étude du MIT Dirigés par Jennifer Allen, les chercheurs soulignent que la désinformation a souvent été imputée à l’hésitation à la vaccination en 2020 et au-delà, mais que le phénomène reste mal documenté. Et c’est compréhensible : non seulement les données provenant du monde des médias sociaux sont immenses et complexes, mais les entreprises impliquées sont réticentes à participer à des études qui pourraient les présenter comme le principal vecteur de désinformation et d’autres guerres de données. Rares sont ceux qui en doutent, mais ce n’est pas la même chose qu’une vérification scientifique.

L’étude montre d’abord que l’exposition à la désinformation sur les vaccins (en 2021 et 2022, lorsque les chercheurs ont collecté leurs données), en particulier à tout ce qui prétend avoir un effet négatif sur la santé, réduit effectivement l’intention des gens de se faire vacciner. (Et l’intention, comme le montrent des études antérieures, est en corrélation avec la vaccination réelle.)

Deuxièmement, l’étude a montré que les articles signalés par les modérateurs à l’époque comme étant de la désinformation avaient un effet plus important sur l’hésitation à la vaccination que les contenus non signalés – donc, bravo pour le signalement. Sauf que le volume de désinformation non signalée était bien plus important que celui signalé. Ainsi, même si l’effet individuel était moindre, son influence globale était probablement bien plus grande dans l’ensemble.

Ce type de désinformation, ont-ils précisé, s’apparentait davantage à de grands médias publiant des informations trompeuses qui caractérisaient de manière erronée les risques ou les études. Par exemple, qui se souvient du titre « Un médecin en bonne santé est décédé deux semaines après avoir reçu un vaccin contre la COVID ; Le CDC enquête sur pourquoi » du Chicago Tribune ? Comme le soulignent les commentateurs du journal, rien ne prouve que le vaccin ait quelque chose à voir avec sa mort. Pourtant, bien qu’il soit sérieusement trompeur, il n’a pas été signalé comme étant de la désinformation et, par la suite, le titre a été vu quelque 55 millions de fois, soit six fois plus de personnes que le nombre total de personnes ayant vu tous les documents signalés.

Les chiffres montrent que le volume de fausses informations non signalées dépasse largement les informations signalées. Crédits images : Allen et coll.

« Cela entre en conflit avec l’idée reçue selon laquelle les fausses nouvelles sur Facebook étaient responsables de la faible vaccination aux États-Unis », a déclaré Allen à TechCrunch. « Il se pourrait que l’utilisation de Facebook soit corrélée à une moindre vaccination (comme d’autres recherches l’ont découvert), mais il se pourrait que ce soit le contenu de la « zone grise » qui soit à l’origine de l’effet, et non les éléments étrangement faux. »

La conclusion est donc que, même s’il est utile et justifié de réprimer des informations manifestement fausses, cela n’est finalement qu’une infime goutte dans le seau du farrago toxique dans lequel les utilisateurs des médias sociaux nageaient alors.

Et qui étaient les nageurs qui diffusaient le plus cette désinformation ? C’est une question naturelle, mais qui dépasse le cadre de l’étude d’Allen.

Dans la deuxième étude publié jeudi, un groupe multi-universitaire est parvenu à la conclusion plutôt choquante que 2 107 électeurs américains inscrits étaient responsables de la diffusion de 80 % des « fausses nouvelles » (quel terme ils adoptent) lors des élections de 2020.

C’est une affirmation importante, mais l’étude a réduit les données de manière assez convaincante. Les chercheurs ont examiné l’activité de 664 391 électeurs correspondant à des utilisateurs actifs de X (à l’époque Twitter) et ont découvert qu’un sous-ensemble d’entre eux était massivement surreprésenté en termes de diffusion d’informations fausses et trompeuses.

Ces 2 107 utilisateurs ont exercé (avec l’aide d’algorithmes) un effet de réseau extrêmement démesuré en promouvant et en partageant des liens vers de fausses nouvelles à connotation politique. Les données montrent qu’un électeur américain sur 20 a suivi l’un de ces superpartagers, ce qui les place massivement devant les utilisateurs moyens accessibles. Un jour donné, environ 7 % de toutes les informations politiques étaient liées à des sites d’information spécieux, mais 80 % de ces liens provenaient de ces quelques individus. Les gens étaient également beaucoup plus susceptibles d’interagir avec leurs publications.

Pourtant, il ne s’agissait pas d’usines ou de fermes de robots financées par l’État. « Le volume massif des supersharers ne semblait pas automatisé mais était plutôt généré par un retweet manuel et persistant », ont écrit les chercheurs. (Le co-auteur Nir Grinberg m’a précisé que « nous ne pouvons pas être sûrs à 100 % que les superpartagers ne sont pas des marionnettes chaussettes, mais en utilisant des outils de détection de robots de pointe, en analysant les modèles temporels et l’utilisation des applications, ils ne semblent pas automatisés. « )

Ils ont comparé les superpartagers à deux autres groupes d’utilisateurs : un échantillonnage aléatoire et les plus gros partageurs d’informations politiques non fausses. Ils ont découvert que ces faux journalistes ont tendance à s’adapter à un groupe démographique particulier : les personnes âgées, les femmes, les Blancs et la très grande majorité républicaine.

Figure montrant les données démographiques des superpartageurs (violet) avec d’autres (gris, panneau entier ; jaune, partageurs de fausses nouvelles ; magenta, partageur de fausses nouvelles ordinaires). Crédits images : Baribi-Bartov et al.

Les superpartagers n’étaient qu’à 60 % de femmes par rapport à la répartition égale du panel, et significativement, mais pas énormément, plus susceptibles d’être blancs par rapport au groupe déjà largement blanc dans son ensemble. Mais ils étaient bien plus âgés (58 en moyenne contre 41 tout compris) et environ 65 % de républicains, contre environ 28 % dans la population de Twitter à l’époque.

Les données démographiques sont certainement révélatrices, mais gardez à l’esprit que même une majorité large et très significative ne constitue pas tout. Des millions de personnes, et non 2 107, ont retweeté cet article du Chicago Tribune. Et même les superpartagers, l’article de commentaire scientifique souligne, « sont divers, y compris des experts politiques, des personnalités médiatiques, des anti-vaxxers et des antivaxxers ayant des motivations personnelles, financières et politiques pour diffuser du contenu peu fiable ». Ce n’est pas juste des dames plus âgées dans les États rouges, même si elles figurent en bonne place. Très en évidence.

Comme Baribi-Bartov et al. conclut sombrement : « Ces résultats mettent en évidence la vulnérabilité des médias sociaux pour la démocratie, où un petit groupe de personnes déforme la réalité politique pour beaucoup. »

Cela nous rappelle le célèbre dicton de Margaret Mead : « Ne doutez jamais qu’un petit groupe de citoyens réfléchis et engagés puisse changer le monde. En fait, c’est la seule chose qui ait jamais existé. D’une manière ou d’une autre, je doute que ce soit ce qu’elle avait en tête.