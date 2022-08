La désinformation et le manque de consultations sur les émissions d’engrais nuisent aux agriculteurs, selon les producteurs de l’Alberta

Les agriculteurs albertains affirment que la discussion et la désinformation autour des objectifs fédéraux de réduction des émissions d’engrais ignorent la voix des producteurs locaux et nuisent à l’industrie agricole du pays.

Le gouvernement fédéral s’est fixé pour objectif de réduire les émissions provenant de l’utilisation d’engrais de 30 % par rapport aux niveaux de 2020 d’ici 2030. Cet objectif a été publié il y a près de deux ans, mais a été repoussé sous les projecteurs politiques cet été.

De nombreux acteurs de l’industrie agricole de l’Alberta affirment que le manque continu de détails disponibles à Ottawa cause de la confusion, de la désinformation et de l’anxiété inutiles chez les producteurs qui sont encore sous le choc de quelques saisons difficiles de conditions de sécheresse.

“Nous recevons juste des coups de pied et des coups de pied et des coups de pied, et c’est juste une autre chose qui fait la queue pour nous donner une botte”, a déclaré Jason Schneider, un agriculteur du sud de l’Alberta et un représentant de district pour les municipalités rurales de l’Alberta.

“Les producteurs veulent juste être des partenaires. Ils sont heureux de faire partie de la conversation, et s’ils peuvent faire mieux, la plupart sont plus que disposés à le faire. Mais tout ce processus a en quelque sorte semblé aller dans le sens opposé là où il est été dicté. »

Schneider a ajouté que si la stratégie de réduction n’est pas développée en coordination avec les agriculteurs, cela pourrait conduire à une réduction involontaire de la production qui affecterait à la fois la sécurité alimentaire nationale et les exportations.

“[The target] n’est certainement pas issu d’une discussion avec le secteur agricole, a déclaré Robert Saik, agronome et PDG d’AGvisorPro.

“Il semble que les consultations soient un après coup. … C’est ce qui inquiète l’industrie.”

Jason Schneider, un producteur du sud de l’Alberta, affirme que les agriculteurs se sentent exclus des discussions sur la façon de procéder avec une stratégie de réduction des émissions agricoles. (Soumis par Jason Schneider)

Réduction ne signifie pas plafond d’engrais, insiste le ministre

Le ministre fédéral de l’Agriculture a insisté sur le fait qu’une réduction de 30 % n’a pas à être liée à un plafond d’utilisation. De plus, il n’est pas prévu de se tourner vers des réglementations obligatoires pour cibler la pollution agricole par l’azote – qui, selon Saik, nécessite 3,3 livres pour produire un seul boisseau de canola.

L’agriculture représentait 10 % des émissions totales du Canada en 2019, selon le gouvernement fédéral. Ottawa s’est engagé à amener le pays à zéro émission nette d’ici 2050, avec des repères en cours de route, y compris des objectifs 2030 spécifiques à l’industrie.

“Alors que de nombreux acteurs du secteur agricole s’emploient déjà à améliorer la gestion des éléments nutritifs et à réduire les émissions associées à la production agricole, les engrais sont responsables d’une part croissante des émissions agricoles globales”, a déclaré un document de travail publié par Agriculture Canada dit.

De 2005 à 2019, l’utilisation d’engrais a augmenté de 71 %, ce que le gouvernement attribue à l’explosion des ventes dans des endroits comme l’Alberta et la Saskatchewan. Le Canada contribue à 1 % des émissions agricoles mondiales, mais il a un processus de production céréalière plus intense en émissions que l’Union européenne ou les États-Unis.

Cet article cite également des recherches qui ont conclu que les émissions pourraient être considérablement réduites en explorant d’autres techniques, comme l’application d’engrais au printemps plutôt que plus tard à l’automne ou l’ajout de plus de légumineuses dans les rotations annuelles des champs.

Pas une bande de cow-boys avec des produits chimiques

Les producteurs de l’Alberta affirment que la désinformation diffusée par les politiciens et les militants de tous bords au sujet de l’agriculture, de la réduction proposée des émissions et de la manifestations aux Pays-Bas nuisent à l’industrie.

“Si vous écoutez simplement les informations sur Facebook, on dirait que nous sommes une bande de cow-boys qui courent partout en pulvérisant des produits chimiques et en déversant de l’engrais sur le sol, et c’est tout le contraire”, a déclaré Schneider.

“Nous prenons soin de cette terre depuis toujours. Mon arrière-arrière-grand-père a brisé cette terre. Nous allons en prendre soin.”

Saïk a accepté.

« C’est dans l’intérêt des agriculteurs, dans l’intérêt de la nation canadienne, de faire mieux. Et nous ferons mieux, mais nous ne ferons pas mieux en nous martelant la tête avec des bâtons.

Le gouvernement provincial de l’Alberta a également repoussé l’idée d’une réduction de 30 %.

Le gouvernement fédéral termine les consultations sur les objectifs d’émissions d’engrais, qui devraient se terminer le 31 août.