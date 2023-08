"La désinformation est le plus grand risque pour un pays démocratique": Rajeev Chandrasekhar à NDTV

La coupure d’Internet est toujours le dernier recours et ce n’est pas non plus unique à l’Inde, a déclaré aujourd’hui le ministre de l’Union Rajeev Chandrasekhar lors du conclave NDTV du G20.

M. Chandrasekhar, ministre d’État de l’Union chargé de l’électronique et de la technologie, a déclaré que la propagation de la désinformation constitue le plus grand risque pour n’importe quel pays.

L’Inde a supprimé Internet au Jammu-et-Cachemire après la suppression du statut spécial. Il y a également une panne partielle d’Internet dans le Manipur, frappé par des violences ethniques.

« L’avènement de l’intelligence artificielle peut faire passer la désinformation à un niveau supérieur avec des contrefaçons profondes et d’autres méthodes », a déclaré M. Chandrasekhar lors du conclave du G20.

Il a déclaré que les coupures d’Internet visent à arrêter la propagation de la désinformation.

Citant l’exemple du très réussi United Payments Interface (UPI), le ministre de l’Union a également expliqué comment le gouvernement a réussi à briser le mythe selon lequel la technologie coûte cher.

Des millions d’Indiens utilisent désormais UPI, depuis des transactions aussi basses que Re 1 jusqu’à l’achat de produits valant des milliers de dollars.

Écoutez les dernières chansons, uniquement sur JioSaavn.com

« Nous avons renversé le discours selon lequel la technologie est chère. UPI a colmaté les fuites dans le processus gouvernemental. Auparavant, 100 roupies quittaient Delhi et seulement 15 roupies parvenaient aux gens car le processus avait des fuites », a déclaré M. Chandrasekhar à NDTV.

« Nous prévoyons de connecter tous les services publics à l’infrastructure publique numérique (DPI). Le DPI indien s’oriente vers l’IA pour la gouvernance », a-t-il déclaré, faisant référence à l’intelligence artificielle.