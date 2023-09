La désinformation en espagnol sur les énergies renouvelables se propage en ligne, selon un rapport

La désinformation en espagnol et la mésinformation sur le changement climatique se sont multipliées parallèlement à la propagation de faux récits en ligne sapant les initiatives en matière d’énergies renouvelables, alors que les événements météorologiques extrêmes sont devenus plus graves et récurrents cet été.

Les récits les plus courants incluent de fausses allégations selon lesquelles les incendies de forêt sont intentionnellement créés pour défricher des terres pour des projets d’énergie renouvelable, tels que des éoliennes ou des parcs solaires. D’autres diffusent de la désinformation sur les projets d’énergies renouvelables qui nuisent aux animaux ou polluent l’environnement, selon un rapport. nouvelle étude publié jeudi, commandé par les organisations environnementales GreenLatinos et Friends of the Earth.

Les co-auteurs de l’étude, Cristina López G. et Santiago Lakatos, ont identifié de tels récits après avoir examiné près de 15 000 comptes sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, qui étaient responsables de la création des 20 000 publications en espagnol les plus engageantes incluant du contenu anti-énergies renouvelables au cours de l’année. les six premiers mois de l’année.

López G. et Lakatos sont analystes au société d’analyse des médias sociaux Graphika.

Les résultats surviennent une semaine après que Climate Action Against Disinformation, une coalition de plus de 50 groupes environnementaux, se soit classé X au dernier rang dans son approche de la désinformation sur le changement climatique.

« Avec la modération accrue des contenus que nous avons constatée sur les principales plateformes pendant la pandémie de Covid, nous avons également constaté qu’un grand nombre de ces communautés conspiratrices ont commencé à se déplacer vers les plateformes où il y a moins de restrictions, où la modération des contenus est plus détendue », a déclaré López G. a déclaré à NBC News. « Nous avons commencé à voir X devenir plus convivial envers ce type de contenu. »

X n’a ​​pas répondu aux demandes de commentaires.

Comme lors de la diffusion en ligne de désinformations sur le changement climatique en langue espagnole, les comptes de médias sociaux diffusant de fausses informations sur les énergies renouvelables deviennent plus actifs lors d’événements météorologiques extrêmes, a déclaré López G..

« En comprenant cette corrélation, nous avons également l’opportunité d’anticiper le moment où ce type de pics de désinformation et de mésinformation pourraient survenir et comment éduquer au mieux le public », a-t-elle déclaré.

Selon les chercheurs, les faux récits sur les énergies renouvelables sont « malléables » car ils sont créés et diffusés dans plusieurs langues.

« En fonction de l’endroit où se produit l’événement météorologique extrême, les récits seront empruntés à la langue disponible pour s’adapter à ce contexte local particulier », a déclaré López G..

L’étude a révélé que des théories du complot en Grèce, alléguant que des incendies de forêt étaient déclenchés pour défricher des terres pour des projets d’énergie renouvelable, se sont répandues en ligne en 2018. juste après que les incendies de forêt aient tué des dizaines de personnes près d’Athènes. Des théories similaires en espagnol ont refait surface l’année dernière lorsque L’Espagne a subi de lourdes pertes suite aux incendies de forêt dans un contexte de chaleur record, mais ces mensonges ont été ajustés pour s’adapter au contexte d’un changement de loi autorisant le réaménagement des zones récemment incendiées.

Le récit est réapparu avec un engagement beaucoup plus élevé cette année lorsque des incendies de forêt ont brûlé la région des Asturies, au nord de l’Espagne, selon l’étude.

Au moins deux fonctionnaires de gauche dans les Asturies à l’époque, ainsi que des publications sur les réseaux sociaux provenant de comptes de droite en Espagne, affirmaient que les incendies avaient été provoqués intentionnellement, mais la police a déclaré qu’aucun pyromane n’avait été identifié après plusieurs investigations.

Des comptes de réseaux sociaux affiliés au parti d’extrême droite espagnol Vox ont repris de tels récits des semaines plus tard et les ont amplifiés en ligne, affirmant même à tort que les incendies de forêt à Maui à Hawaï étaient également intentionnels, selon l’étude.

Lakatos a déclaré que de telles théories du complot tentent en fin de compte de prétendre faussement que « les incendies de forêt ne sont pas exacerbés par le changement climatique ». Le changement climatique d’origine humaine a déjà contribué au réchauffement de la planète d’environ 1,1 degré Celsius (2 degrés Fahrenheit) par rapport aux niveaux préindustriels, selon un rapport de mars du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations Unies.

Selon l’étude publiée jeudi, plus d’un tiers (34 %) des comptes en espagnol basés sur X qui font la promotion d’informations trompeuses et fausses sur les énergies renouvelables affichent des signifiants explicites de l’idéologie de droite, du conservatisme et du soutien à Vox en Espagne.

Les représentants de Vox n’ont pas répondu à une demande de commentaires.

D’autres récits en espagnol sur X exprimant des récits similaires sur les énergies renouvelables et les problèmes climatiques étaient basés dans des pays d’Amérique latine comme le Mexique et l’Argentine.

Bien qu’ils proviennent de pays différents, les comptes du réseau sont liés par une idéologie et une langue communes, a déclaré López G..

Théories du complot plus larges en espagnol

Au cours de l’année écoulée, les utilisateurs de médias sociaux de langue espagnole sur ces réseaux en Espagne et en Amérique latine ont partagé et traduit des extraits et des théories du complot à partir d’une vidéo de type documentaire affirmant que le bruit des parcs éoliens offshore a tué plus de 60 baleines, selon l’étude.

Le Département américain de l’énergie a déclaré que le Bureau of Ocean Energy Management et la National Oceanic and Atmospheric Administration, la principale agence fédérale chargée de la science et de la gestion des mammifères marins, avaient découvert que aucune preuve pour étayer cela.

Les théories du complot répandues par de tels récits « ont également poussé des récits exagérés et décontextualisés » sur la pollution des réserves d’eau souterraine des parcs solaires, selon l’étude. D’autres ont décrit les technologies d’énergies renouvelables comme peu fiables par rapport aux combustibles fossiles et comme une fabrication par des élites riches pour profiter des projets d’énergies renouvelables, selon l’étude.

Les Latinos sont également plus susceptibles de s’appuyer sur les réseaux sociaux pour rester informés que les autres groupes. Les messages produits en Espagne et en Amérique latine parviennent aux flux des Latinos aux États-Unis via du contenu partagé et des applications de messagerie cryptées populaires telles que WhatsApp, entre autres plateformes.

Les chercheurs ont également découvert que les groupes Facebook créés pour organiser des communautés spécifiques s’opposant aux projets locaux d’énergie renouvelable sont devenus des centres de mensonges et de discours anti-renouvelables en général.

Meta, la société mère de Facebook et WhatsApp, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

López G. et Lakatos ont également découvert qu’un nombre important de comptes publiant de fausses déclarations sur le changement climatique et les énergies renouvelables diffusaient également des informations erronées sur le Covid-19, les vaccins et la « grande réinitialisation » – une théorie du complot visant à transformer le monde en un seul pays économique. -blocage politique au détriment des identités nationales.

« Les acteurs les plus intéressés à préserver le statu quo ont tout intérêt à semer le doute, au moins à générer suffisamment de scepticisme pour rendre le développement de ces technologies plus difficile », a déclaré López G..

Des milliers de climatologues contribuant au Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations Unies ont déclaré que les pays devaient se tourner vers les énergies renouvelables et cesser de construire de nouvelles infrastructures liées aux combustibles fossiles pour freiner les effets du changement climatique et du réchauffement de la planète.

« Une petite minorité radicale répand des mensonges dans les communautés vulnérables, capitalisant sur les événements météorologiques extrêmes pour semer le doute sur les énergies renouvelables, une source d’énergie essentielle qui peut nous sauver de futures catastrophes climatiques », a déclaré Edder-Diaz Martinez, responsable des communications chez GreenLatinos. a déclaré dans un communiqué.