La désinformation des médias sociaux « tue des gens », dit Biden, alors que la Maison Blanche double la censure privée – RT USA News

Le président américain Joe Biden a affirmé que les plateformes de médias sociaux « tuaient des gens » avec de la désinformation sur Covid-19, alors que son attachée de presse Jen Psaki plaidait pour la déplateforme des « délinquants » sur les réseaux apparemment privés.

« Ils tuent des gens » Biden a déclaré aux journalistes qui lui ont demandé d’envoyer un message à des plateformes comme Facebook. « La seule pandémie que nous ayons est celle des non vaccinés. Et ils tuent des gens », a-t-il crié, par-dessus le bruit d’un hélicoptère à l’extérieur de la Maison Blanche vendredi.

Jeudi, le chirurgien général américain Vivek Murthy a émis un avis contre la santé « désinformation, » l’appeler « une menace imminente et insidieuse pour la santé de notre pays ». Il l’a défini comme une information qui est « faux, inexact ou trompeur selon les meilleures preuves disponibles » et a affirmé que 67% des Américains non vaccinés avaient entendu au moins un « mythe » sur les vaccins contre le Covid-19.

Lors de la même conférence de presse, Psaki a admis que le gouvernement était « signaler les publications problématiques pour Facebook », provoquant des remous parmi certains défenseurs des libertés civiles.





Insistant sur le fait que ce sont ces sociétés apparemment privées qui font la censure et non le gouvernement fédéral – essayant ainsi d’esquiver la question épineuse du premier amendement – ​​Psaki a ensuite doublé vendredi, affirmant que les plateformes devraient coordonner leurs règles et conditions de service afin qu’un personne « ne devrait pas être banni d’une plate-forme et pas d’autres… pour avoir fourni de la désinformation là-bas. »

Son annonce a soulevé plus que quelques sourcils à travers le spectre politique. Le journaliste Glenn Greenwald, responsable de la publication des révélations du lanceur d’alerte de la NSA Edward Snowden en 2013, a appelé toute la ligne de pensée de la Maison Blanche « pernicieux. »

Sérieusement, qui diable est la Maison Blanche pour dicter qui devrait et ne devrait pas être banni des plateformes de médias sociaux, pour tenir des listes de ceux qu’elle pense être les propagateurs de « désinformation », puis faire pression sur les entreprises qu’elles réglementent pour qu’elles obéissent ? C’est de la merde pernicieuse : https://t.co/WlZlbCjlqT – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 16 juillet 2021

Psaki était « publier des décrets sur qui devrait et ne devrait pas être autorisé à utiliser les médias sociaux, puis se moquant d’un air suffisant de l’idée que cela devrait concerner quiconque au motif que nous allons mourir si nous ne nous soumettons pas aux ordres de la Maison Blanche, « Greenwald ajoutée, résumant son échange avec Peter Doocy de Fox News.

Dans une vidéo faisant le tour des réseaux sociaux, Psaki dit à Doocy que tout le monde, y compris les journalistes, devrait être plus préoccupé par « le nombre de personnes qui meurent dans le pays » en raison de la désinformation plutôt que de tout comportement de type Big Brother de la part du gouvernement. Quand il a soutenu le contraire, elle a répondu, « Cela me semble peu probable. »

« Nous ne retirons rien… Facebook prend des décisions », elle a insisté.

Peter Doocy vient de détruire les appels de la Maison Blanche à la censure de la « désinformation » à la télévision en direct. Psaki n’a pas vu celui-ci venir. Regardez la vidéo en entier. pic.twitter.com/ITPrMfdPFW – Benny (@bennyjohnson) 16 juillet 2021

Interrogé poliment par Philip Wegmann de RealClearPolitics pour expliquer à quelle fréquence et depuis combien de temps la Maison Blanche a faibli « désinformation, » et si elle pouvait le définir, Psaki a répondu par des généralisations et prétend que toutes ces informations sont « Disponible publiquement » sur les réseaux sociaux.

Jen Psaki évite évasivement de répondre @PhilipWegmann‘s questions sur…..- comment l’administration a identifié la « désinformation »- comment ils l’ont signalé à Facebook- combien de fois ils l’ont fait- depuis combien de temps cela dure-t-il des garanties pour protéger la liberté d’expression pic.twitter.com/MtySBYJn2T – Curtis Houck (@CurtisHouck) 16 juillet 2021

Les remarques de Psaki équivalaient à un aveu que le gouvernement se coordonne avec des sociétés privées pour interdire aux gens les médias sociaux, l’animateur de podcast Jack Murphy souligné, en l’appelant « le fascisme littéral sous nos yeux ».

L’American Civil Liberties Union (ACLU) était manifestement silencieuse sur cette menace à la liberté d’expression, a noté Greenwald, et tweetait plutôt sur les questions transgenres.

Jour 2 de @ACLU silence alors que la Maison Blanche étend sa vantardise de la pression qu’elle exerce sur les entreprises technologiques qu’elle réglemente pour censurer le contenu qu’elle désigne comme trompeur et interdire les personnes figurant sur ses listes, insistant désormais pour qu’elles soient interdites sur toutes les plateformes.https://t. co/XcJr0eja8V – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 16 juillet 2021

Pendant ce temps, un centre à but non lucratif basé au Royaume-Uni pour lutter contre la haine numérique (CCDH) a affirmé que la Maison Blanche s’était appuyée sur ses recherches pour identifier les personnes produisant de prétendues « désinformation, » et a fait la promotion de l’apparition télévisée de leur PDG Imran Ahmed dans laquelle il a parlé en ligne « super-épandeurs ».

Le CCDH a attiré l’attention pour la première fois en juin 2020, lorsque NBC – l’un des trois grands réseaux de télévision de diffusion aux États-Unis – a cité ses recherches dans un article essayant de faire pression sur Google pour qu’il démonétise le blog ZeroHedge et le magazine en ligne à tendance conservatrice Federalist.

