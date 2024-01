La désinformation constitue une menace sans précédent en 2024 – et les États-Unis sont moins prêts que jamais

La désinformation constitue une menace sans précédent pour la démocratie aux États-Unis en 2024, selon des chercheurs, des technologues et des politologues.

À l’approche de l’élection présidentielle, les experts préviennent qu’une convergence d’événements au pays et à l’étranger, sur les médias traditionnels et sociaux – et dans un environnement d’autoritarisme croissant, de profonde méfiance et de troubles politiques et sociaux – rend les dangers de la propagande, des mensonges et du complot des théories plus désastreuses que jamais.

L’élection présidentielle américaine survient au cours d’une année historique, avec des milliards de personnes ayant voté lors d’autres élections dans plus de 50 pays, notamment en Europe, en Inde, au Mexique et en Afrique du Sud. Et cela arrive à un moment idéal pour la désinformation et pour ceux qui la propagent.

Un nombre croissant d’électeurs se sont révélés sensibles à la désinformation de la part de l’ancien président Donald Trump et de ses alliés ; la technologie de l’intelligence artificielle est omniprésente ; Les sociétés de médias sociaux ont réduit leurs efforts pour freiner la désinformation sur leurs plateformes ; et les attaques contre le travail et la réputation des universitaires qui traquent la désinformation ont paralysé la recherche.

“D’un côté, cela devrait ressembler à janvier 2020”, a déclaré Claire Wardle, codirectrice de l’Information Futures Lab de l’Université Brown, qui étudie la désinformation et les élections, faisant référence aux candidats à la présidentielle d’il y a quatre ans. “Mais après une pandémie, une insurrection et un durcissement de la croyance selon laquelle les élections ont été volées, ainsi que des enquêtes du Congrès sur ceux d’entre nous qui travaillent dans ce domaine, la situation est complètement différente.”

La menace que représente la désinformation s’étend sur tout un spectre. Les recherches suggèrent qu’elle a peu d’effet direct sur les choix de vote, mais propagée par les élites politiques, en particulier les candidats nationaux, elle peut avoir un impact sur la façon dont les gens se décident sur les questions. Cela peut également fournir de fausses preuves pour des affirmations dont les conclusions menacent la démocratie ou la santé nationale, lorsque les gens sont persuadés de prendre les armes contre le Congrès, par exemple, ou de refuser la vaccination.

Solutions car l’énormité de cette menace sont fragmentaires et lointaines : la renaissance des informations locales, la création de programmes de maîtrise de l’information et l’adoption d’une législation significative autour des médias sociaux, entre autres.

« Réparer l’environnement de l’information autour des élections implique plus que simplement « s’attaquer à la désinformation » », a déclaré Wardle. “Et la violence politique et les conséquences du 6 janvier nous ont montré quels sont les enjeux.”

Prêt pour la désinformation

Le candidat républicain le plus probable à la présidentielle est également l’ancien président – ​​dont le mandat a été marqué par des mensonges dans un effort raté pour y rester, les mensonges de Trump. continue de s’accrocher à. La désinformation au service du mensonge selon lequel les élections ont été « volées » – diffusée à travers un réseau de télévision, de radio et de médias en ligne – s’est avérée incroyablement efficace avec les Républicains. Les conséquences de cette croyance s’étendent à la méfiance à l’égard des élections futures.

D’une part, les conséquences sont réelles pour les diffuseurs de désinformation. Les mensonges sur Covid et les élections auraient coûté cher à certains médecins et présentateurs de nouvelles leurs emplois. Des millions de dollars avoir été récompensé devant les tribunaux civils aux victimes de désinformation. Des centaines de fédéraux accusation criminelle proviennent de l’émeute du 6 janvier 2021. Et les personnes qui auraient participé à un stratagème visant à annuler la victoire du président Joe Biden, notamment des responsables républicains de l’État, des avocats et Trump lui-même, sont confrontés à charges criminelles.

Reste à savoir si des réseaux comme Fox News ou des individus comme Rudy Giuliani seront aussi désireux de promouvoir la désinformation en 2024 face à de telles conséquences. Mais quelques joueurs prévisibles et les nouveaux venus dans les médias de droite ont déjà signalé un volonté à contribuer.

“Les médias de droite constatent une demande pour des contenus pro-Trump et s’appuyant sur les théories du complot”, a déclaré AJ Bauer, professeur adjoint de journalisme à l’Université d’Alabama qui étudie les médias conservateurs.

En plus de sites Web nationaux connu pour la désinformation, nouveau locale Les agences de presse hyperpartisanes pourraient également en tenir compte, a déclaré Bauer, les affirmations alimentant de plus grandes théories du complot national.

“Ces médias pourraient rechercher des exemples de fraude électorale ou d’intimidation hyperlocale, même si ce n’est pas réel”, a déclaré Bauer.

De vrais enjeux

Ce ne sont pas seulement les électeurs, mais aussi des lieux d’influence plus petits composés de législateurs d’État, de responsables électoraux et d’agents électoraux influencés par la désinformation qui risquent d’affecter les prochaines élections.

“Le déni électoral et la désinformation venant de l’extrême droite étaient clairement visibles au niveau fédéral” lors des élections de 2020, a déclaré Christina Baal-Owens, directrice exécutive de Public Wise, une organisation non partisane de défense des droits de vote qui suit les responsables de l’administration électorale locale qui ont remis en question la légitimité des élections de 2020. « Ce qui était moins clair, c’était une menace qui se cachait à la vue de tous, un mouvement agissant au niveau local. »

Public avisé a compté plus de 200 personnes qui ont assisté, financé ou organisé la tentative d’insurrection du 6 janvier et ont remporté le pouvoir en 2022. Arizona À lui seul, plus de la moitié des électeurs sont représentés par des législateurs d’État qui se déclarent négationnistes des élections.

« Nous avons affaire à un mouvement bien organisé qui œuvre pour influencer les élections à travers le pays », a déclaré Baal-Owens. “Ils ont la capacité de déterminer comment les gens votent, comment les votes sont comptés et s’ils sont certifiés ou non.”

La violation du Capitole a été l’exemple le plus visible d’extrémisme politique qui s’est transformé en violence dans le monde réel. Mais l’année 2020 a aussi été marquée par la violence, ou la menace de celle-ci, au capitales des États et confinement dû au Covid manifestationsune tendance qui, selon les experts, se poursuivra.

“Nous surveillons le vigilantisme des électeurs”, a déclaré Joan Donovan, professeur adjoint de journalisme et d’études sur les médias émergents à l’Université de Boston, qui étudie la violence politique. “Les gens s’organisent sur les chaînes Telegram et se présentent aux urnes avec des armes”, a déclaré Donovan, dans les États qui l’autorisent. une tactique émergente en 2020 et à mi-mandat, par des militants qui disaient qu’ils dissuadaient la fraude électorale.

“Je pense que ce sera la prochaine vague”, a déclaré Donovan.

Vieux mensonges, nouvelle technologie

Ce week-end, un militant politique d’extrême droite et allié de Trump Laura Loomer a semé une première théorie du complot sur le Décompte du caucus de l’Iowa. Les allégations compliquées de corruption de Loomer se reflètent précédentes rumeurs infondées a flotté en 2020.

Les mensonges restent peut-être les mêmes pour l’instant, mais la technologie utilisée pour fabriquer de la propagande s’est améliorée. Les progrès de l’intelligence artificielle, des chatbots aux générateurs audio et vidéo, ont mis à la disposition du public des outils de manipulation des médias faciles à utiliser. UN Enquête du Forum économique mondial nommée la désinformation et la désinformation provenant de l’IA constituent le principal risque mondial au cours des deux prochaines années – devant le changement climatique et la guerre.

Les fraudeurs ont trouvé le succès avec ce qu’on appelle les deepfakes, principalement dans la fabrication de vidéos générées par l’IA de célébrités vendant des produits comme des suppléments de santé ou des cryptomonnaies. Même pendant les campagnes commencer à utiliser L’IA dans les publicités et les états se précipiter pour légiférer autour d’eux, la menace très médiatisée que représente la technologie pour les élections ne s’est pas encore matérialisée. Le plus souvent, l’IA bon marché est utilisée pour créer de la propagande, principalement de la part des loyalistes de Trump.

Contenu qui utilise des médias synthétiques auto-décrits “équipes de mèmes», qui servent de bénévoles, selon la campagne Trump, est déjà partagé par Trump sur sa plateforme de médias sociaux, Truth Social. Ces mèmes calomnient d’autres candidats et leurs conjoints, des avocats et des juges impliqués dans les poursuites contre Trump, des journalistes, des politiciens d’État et des responsables électoraux considérés comme des ennemis du camp Trump.

“C’est vrai que c’est ridicule et peu crédible d’une manière ou d’une autre, mais ce n’est qu’une question de temps avant que quelque chose fonctionne”, a déclaré Ben Decker, directeur général de Memetica, une société d’enquêtes numériques. « Les récits de désinformation, les guerres de mèmes, ils sont de retour. Ce contenu va surpeupler certaines parties de la place publique.

L’effet sur le monde entier est clair, a déclaré Decker : « Le harcèlement des agents publics, des membres des médias et des groupes de la société civile va devenir endémique. »

Une menace potentielle plus grande réside dans la capacité des outils d’IA générative à personnaliser la désinformation, ce qui rend plus difficile la modération des plateformes de médias sociaux car elles semblent authentiques, a déclaré Laura Edelson, professeure adjointe à la Northeastern University et co-responsable de Cybersecurity for Democracy, qui étudie désinformation politique.

“Ce cycle va être beaucoup plus difficile, car les gens éliminent la désinformation grâce à des outils d’IA générative”, a déclaré Edelson. « La désinformation sera plus efficace au sein des communautés insulaires et plus difficile à détecter. Les plateformes doivent créer de nouveaux outils.

Au lieu de cela, affirment Edelson et d’autres, les plateformes réduisent jusqu’aux os les équipes chargées de la modération. Depuis 2021, les plus grandes sociétés de médias sociaux auraient négligé leurs efforts visant à se prémunir contre les mensonges viraux, ont déclaré les critiques technologiques.

Le X d’Elon Musk a ouvert la voie, tandis que les plateformes de médias sociaux, notamment Meta et YouTube, l’ont fait. reculé de l’application et de la politique et modérateurs de contenu réduits et équipes de confiance et de sécuritéa déclaré Rose Lang-Maso, directrice de campagne chez Free Press, une organisation numérique de défense des droits civiques.

“Sans politiques en place pour modérer le contenu et sans suffisamment de modérateurs de contenu pour réellement assurer la modération, il est plus facile pour les mauvais acteurs d’augmenter les abus en ligne et hors ligne”, a déclaré Lang-Maso. « Les plateformes abdiquent vraiment leur responsabilité envers les utilisateurs. »

Meta, YouTube et X ont nié rapports qu’ils sont mal préparés à empêcher la propagation de la désinformation électorale.

“Les contenus induisant les électeurs en erreur sur la manière de voter ou encourageant l’ingérence dans le processus démocratique sont interdits sur YouTube”, a déclaré la porte-parole de YouTube, Ivy Choi, dans une déclaration à NBC News. « Nous continuons d’investir massivement dans les politiques et les systèmes qui connectent les gens…