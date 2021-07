La désinformation à la location, une industrie de l’ombre, est en plein essor

Mais il a demandé aux influenceurs de pousser non pas des produits de beauté ou des forfaits vacances, comme c’est typique, mais des mensonges goudronnant le vaccin Covid-19 de Pfizer-BioNTech. Plus étrange encore, l’agence Fazze a revendiqué une adresse à Londres où il n’y a aucune preuve qu’une telle société existe.

Des campagnes similaires ont récemment été découvertes faisant la promotion du parti au pouvoir en Inde, l’égyptien objectifs de politique étrangère et des personnalités politiques de Bolivie et Venezuela .

« Les acteurs de la désinfo à la location employés par le gouvernement ou des acteurs adjacents au gouvernement sont de plus en plus sérieux », a déclaré Graham Brookie, directeur du Digital Forensic Research Lab de l’Atlantic Council, le qualifiant de « industrie en plein essor ».

Ils sèment la discorde, se mêlent des élections, sèment de faux récits et poussent des conspirations virales, principalement sur les réseaux sociaux. Et ils offrent aux clients quelque chose de précieux : le déni.

En République centrafricaine, deux séparés opérations inondé les réseaux sociaux de duel de désinformation pro-française et pro-russe. Les deux puissances rivalisent d’influence dans le pays.

Une vague de messages anti-américains en Irak, apparemment organiques, a été suivi à une société de relations publiques qui a été accusée séparément de simuler un sentiment antigouvernemental en Israël.

La plupart remontent à des entreprises clandestines dont les services légitimes ressemblent à ceux d’un spécialiste du marketing ou d’un spammeur d’e-mails.

Les offres d’emploi et les profils d’employés LinkedIn associés à Fazze le décrivent comme une filiale d’une société basée à Moscou appelée Adnow. Certains domaines Web Fazze sont enregistrés comme appartenant à Adnow, comme signalé pour la première fois par les points de vente allemands Netzpolitik et ARD Kontraste. Avis de tiers représenter Adnow en tant que fournisseur de services publicitaires en difficulté.

Les responsables européens disent qu’ils enquêtent sur qui a embauché Adnow. Des sections des points de discussion anti-Pfizer de Fazze ressemblent à du matériel promotionnel pour le vaccin russe Spoutnik-V.

La désinformation pour compte d’autrui, bien que parfois efficace, devient de plus en plus sophistiquée au fur et à mesure que les praticiens itèrent et apprennent. Les experts disent que cela devient de plus en plus courant dans toutes les régions du monde, dépassant les opérations menées directement par les gouvernements.

Le résultat est une augmentation accélérée des conspirations polarisantes, des faux groupes de citoyens et du sentiment public fabriqué, détériorant notre réalité commune au-delà même des profondeurs de ces dernières années.