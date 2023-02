La désinfluence est la nouvelle tendance qui bouscule les influenceurs

Les temps sont durs pour les influenceurs, certains faisant l’objet d’enquêtes pour leur participation à des escroqueries et d’autres examinés pour divers actes répréhensibles. Et ce n’est pas tout. Sur TikTok, nous voyons une pléthore de vidéos encourageant les consommateurs à réfléchir à deux fois avant d’acheter certains produits recommandés par les influenceurs. Est-ce la nouvelle ère du désinfluenceur ?

L’époque où les influenceurs nous disaient quoi acheter, quoi porter, quoi regarder et qui suivre touche-t-elle à sa fin ? Depuis le début de l’année, la communauté TikTok, et plus particulièrement la Génération Z, indique qu’elle en a marre des influenceurs, un sentiment commun qui a donné naissance au hashtag “désinfluencer”. Ce terme totalise actuellement plus plus de 150 millions de vues sur la plate-forme. Il se révèle particulièrement populaire dans les communautés de la beauté et du style de vie, où il aurait fait ses débuts.

Les influenceurs sont connus pour avoir une grande influence sur les décisions d’achat de leur communauté de followers. Selon une étude Kantar de 2020 relayée par Marketing Dive, plus d’un quart de la population générale a effectué un achat sur recommandation d’un influenceur. Un taux qui monte à 44% pour la Gen Z. Mais dernièrement leur pouvoir semble menacé. Leurs followers sont désormais plus au courant des stratégies marketing des influenceurs. Mieux informés, ils se font de plus en plus entendre pour prendre des mesures pour ne plus être dupes. Une nouvelle vague de vidéos sur TikTok critique les influenceurs. Ces vidéos prennent la forme de créateurs de contenu, ou “utilisateurs ordinaires”, qui s’efforcent de révéler la vérité sur les produits que les influenceurs veulent que nous achetions. Ils exhortent les utilisateurs à bien réfléchir à leurs achats et même à s’abstenir d’acheter et à économiser leur argent. . Leur objectif est d’aider les autres utilisateurs à ne pas tomber dans le piège d’une arnaque ou même d’un produit surfait qui n’est tout simplement pas à la hauteur de l’attention. Ces vidéos ont donné naissance au terme “désinfluencer”.

Lutter contre les achats compulsifs

Dans une série de vidéos, TikToker Michelleskildelsky, une ancienne acheteuse compulsive autoproclamée, liste quelques-uns des produits “inutiles” que les influenceurs recommandent d’acquérir : Apple AirPods Max, 25 parfums différents, des chaussons Ugg, une multitude de produits de beauté… Ses vidéos ont été visionné des centaines de milliers de fois. Dans les commentaires, certains utilisateurs suggèrent des alternatives moins chères, tandis que d’autres reconnaissent qu’ils se sont rendus coupables d’achats aussi inutiles. Et il existe de nombreuses vidéos dans cette veine. Certaines personnes font même un projet à partir de acheter des produits recommandés par des influenceurs et se mettre à les critiquer et à déconstruire leur manque d’utilité, sans retenue.

Pour Kahlea Nicole Wade, coach de collaboration de marque et créatrice de contenu, la désinfluence est une question de confiance et de récupération de leur pouvoir, en particulier pour la génération Z, a-t-elle déclaré à Today.

Et en effet, dans certains cas récents très médiatisés, certains influenceurs ont été interpellés pour leur manque de confiance. Comme l’incident du “MascaraGate” impliquant une influenceuse accusée de porter de faux cils alors qu’elle faisait la promotion des vertus d’un mascara de L’Oréal.

“Nous ne sommes pas les parents de nos followers”

Face à ces critiques, certains influenceurs appellent chacun à se responsabiliser et à assumer ses achats. Coline, basée en France, qui compte près de 400 000 abonnés sur sa page Instagram, en fait partie. « À quel moment avons-nous [influencers] prendre les utilisateurs des réseaux sociaux pour des idiots, leur dire “fais ça”, “ne fais pas ça” ?”, pose-t-elle d’un ton abasourdi dans une de ses récentes vidéos. Elle poursuit en arguant que les followers sont tous responsables de leurs propres achats décisions, et que les influenceurs sont des “étrangers” qui recommandent des produits, les gens doivent donc se faire leur propre opinion et tenir compte de leurs propres besoins et goûts lorsqu’ils achètent quelque chose. Elle dénonce également un manque d’encadrement et de responsabilité pris par les parents d’ados. “Les adolescents qui ont des réseaux sociaux ont des parents – ce n’est pas non plus notre domaine de responsabilité.” Elle exhorte ses collègues influenceurs à mettre l’accent sur le libre arbitre dans leurs communautés au lieu de dicter les achats. “En tant qu’influenceurs, nous vous devons à nos abonnés respect, transparence et honnêteté. ,” elle dit.

Alors est-ce que la désinfluence est la nouvelle influence ?

En effet, le sujet du libre arbitre est essentiel ici. Car en reprochant aux influenceurs de pousser leurs followers à surconsommer, nombre de ces “dé-influenceurs” disent aussi essentiellement aux autres utilisateurs ce qu’ils doivent faire. Ce qui constitue aussi une méthode d’influence. Certains détracteurs de cette nouvelle tendance sur TikTok soulignent que tous les messages ne visent pas forcément à réduire la consommation des utilisateurs en général. Certains dé-influenceurs critiquent les produits trop médiatisés et incitent leurs followers à acheter moins chers, comme dans cette vidéo d’@alyssastephanie. Dans les commentaires, un spectateur note : “c’est pas vraiment désinfluencer, n’est-ce pas, si vous passez simplement à d’autres recommandations de produits ?”, auquel le créateur de la vidéo a simplement répondu “True”. Ainsi, alors que certains l’appellent une tendance anticapitaliste, la désinfluence pourrait-elle être une nouvelle forme d’influence qui prend en compte les préoccupations des internautes, telles que l’inflation, la durabilité et l’écologie, afin de gagner ou de conserver leur confiance ?

