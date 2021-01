La designer emblématique Satya Paul décède, ses amis et sympathisants pleurent la disparition sur les réseaux sociaux

L’année a commencé sur une note triste pour l’industrie de la mode lorsque le légendaire créateur et pionnier de la mode Satya Paul est décédé le 7 janvier à 79 ans. Le créateur se remettait d’un accident vasculaire cérébral subi en décembre 2020.

Au moment de sa mort, Paul résidait au Isha Yoga Center à Coimbatore. C’était sa maison depuis 2015. Après ses premiers jours à l’hôpital (après l’AVC), il a été transféré vers le centre où il rêvait d’être. On rapporte qu’il est décédé en paix.

Le créateur était célèbre pour ses saris qui étaient principalement conçus autour d’imprimés indigènes, de motifs géométriques audacieux et d’une débauche de couleurs. Son entreprise est synonyme de designs audacieux et innovants. L’entreprise, vieille de trois décennies, a été dirigée par son fils pendant un certain temps au début des années 2000.

Il était très influencé par la spiritualité. Son fils, Puneet Nanda, a publié un long message sur Facebook sur la recherche de la paix de son père plus tôt dans la journée. Il a commencé par parler aux gens de la cause du décès (accident vasculaire cérébral et problèmes de santé subséquents). Il a ajouté qu’il y a peu de tristesse, mais ils sont plus occupés à se réjouir de la vie de Paul qu’à pleurer sa disparition.

Nanda est également bénévole à Isha et adepte de Sadhguru. Le centre Isha Yoga a été fondé par Sadhguru. Il a posté un message sur son compte Twitter à la suite du décès dans lequel il a qualifié le défunt créateur d ‘«exemple brillant» de vie avec une implication implacable et une passion incommensurable.

La poignée de Satya Paul sur Instagram a publié des œuvres d’art en hommage et a écrit: « Il a vécu une vie pleine de grâce et est parti dans le même esprit. Nous célébrons son décès aussi joyeusement que nous l’avons fait. »

Le célèbre cinéaste Madhur Bhandarkar a également exprimé ses condoléances lorsqu’il a souhaité le meilleur à la famille endeuillée.

Le député Achyuta Samanta a rendu hommage au « créateur de mode emblématique de l’Inde ». « La disparition de # SatyaPaul laissera un vide dans l’industrie de la mode indienne. C’est la fin d’une époque. Condoléances », lit-on dans le post.

L’actrice Kangana Raut a présenté ses condoléances sur la plateforme de médias sociaux.

