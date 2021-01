LE CAIRE (AP) – Une organisation humanitaire de premier plan a averti lundi que la décision du secrétaire d’État américain Mike Pompeo de désigner les rebelles houthis du Yémen soutenus par l’Iran comme une organisation terroriste étrangère porterait un autre «coup dévastateur» à la nation appauvrie et déchirée par la guerre.

Dans son annonce dimanche soir, Pompeo a promis que les mesures américaines aideraient à absorber l’impact sur les groupes humanitaires et permettraient à l’aide humanitaire de continuer à affluer vers le pays le plus pauvre du monde arabe.

Le Conseil norvégien pour les réfugiés, l’une des principales agences humanitaires actives au Yémen, a déclaré que la désignation et les sanctions prévues par Pompeo contre les Houthis «entraveront la capacité des agences d’aide à répondre» aux besoins humanitaires de millions de Yéménites.

«L’économie chancelante du Yémen subira un nouveau coup dévastateur», a déclaré Mohamed Abdi, directeur du groupe pour le Yémen. «Faire entrer de la nourriture et des médicaments au Yémen – un pays qui dépend à 80% des importations – deviendra encore plus difficile.»

Les organisations de secours ont longtemps averti que les sanctions pourraient s’avérer catastrophiques pour les efforts visant à aider les civils yéménites affamés pris dans le conflit entre les Houthis et le gouvernement yéménite, soutenu par une coalition dirigée par l’Arabie saoudite qui mène la guerre contre les rebelles.

« Les États-Unis reconnaissent les inquiétudes que ces désignations auront un impact sur la situation humanitaire au Yémen », a déclaré Pompeo dans un communiqué. «Nous prévoyons de mettre en place des mesures pour réduire leur impact sur certaines activités humanitaires et importations au Yémen.»

Ces mesures comprendront la délivrance de licences spéciales par le Trésor américain pour permettre à l’aide américaine de continuer à affluer vers le Yémen et aux organisations humanitaires de continuer à y travailler, a-t-il déclaré.

Le Yémen, un pays situé à la pointe de la péninsule arabique, est le théâtre de la pire catastrophe humanitaire au monde après plus de six ans d’un conflit acharné qui a laissé la majorité des près de 30 millions de personnes du pays dans le besoin d’aide humanitaire. La guerre a tué plus de 112 000 personnes à ce jour.

Le conflit a commencé en 2014 lorsque les Houthis ont envahi le nord et la capitale, Sanaa. L’année suivante, la coalition dirigée par l’Arabie saoudite est intervenue pour faire la guerre aux Houthis et rétablir le gouvernement du président Abed Rabbo Mansour Hadi au pouvoir.