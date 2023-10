L’annonce récente selon laquelle l’ouest du Montana a été choisi comme pôle technologique désigné par le gouvernement fédéral est une excellente nouvelle pour notre État. Notre nouveau statut de pôle technologique entraînera des millions d’investissements en recherche et développement, en particulier dans la technologie photonique qui a de larges utilisations dans les véhicules autonomes et les équipements agricoles, ainsi que dans la défense nationale et la réponse aux catastrophes naturelles.

Pour ceux qui ne le savent pas, le Montana compte déjà 40 entreprises de technologie photonique employant plus de 1 000 personnes aux salaires élevés. Selon les premières projections, le pôle technologique pourrait porter ce nombre à 5 000.

Les avantages du pôle technologique du Montana devraient s’étendre à toute la partie ouest de l’État, notamment à Kalispell, Missoula, Butte et Bozeman. L’Université du Montana, la Montana State University et le Confederated Salish and Kootenai College envisagent tous de former les Montananais à l’emploi dans ce secteur émergent. Parlez d’une opportunité pour les jeunes Montanans de faire carrière ici au lieu de devoir quitter l’État pour trouver un bon emploi.

Au-delà des avantages immédiats en matière de développement économique et d’emploi, le pôle technologique a également des implications potentiellement bien plus importantes, dont certaines pourraient impliquer le corps législatif de l’État.

Le fait que le Montana soit ouvert aux affaires pour les industries technologiques émergentes comme la photonique a été une décision politique consciente promue par les conservateurs du Montana. Nous avons systématiquement réduit les impôts sur le revenu et sur l’équipement commercial, simplifié notre code des impôts et réduit les formalités administratives pour attirer les industries offrant des salaires plus élevés. Comparez cette nouvelle approche avec les récentes administrations démocrates qui mettaient l’accent sur les emplois touristiques saisonniers et à bas salaires tout en taxant, dépensant et réglementant nos industries de ressources naturelles presque inexistantes.

Les ressources naturelles sont la deuxième grande implication de cette annonce du pôle technologique. Nancy Schlepp, présidente de la Chambre de commerce du Montana, l’a parfaitement exprimé dans un récent article d’actualité : « Cela ouvre la voie au Montana pour diriger les efforts d’innovation dans le futur, ce qui nécessite une croissance significative et durable de l’industrie minière. Les matériaux critiques et les minéraux de terres rares dans notre région sont essentiels pour sécuriser notre chaîne d’approvisionnement et produire des systèmes de détection photonique.

Les éléments des terres rares sont essentiels à la technologie moderne. Pas seulement la photonique, mais aussi les véhicules, la production et le stockage d’énergie propre, les ordinateurs, les technologies de défense nationale, et bien plus encore. En 2022, la Chine contrôle 63 % de l’extraction mondiale de terres rares et 85 % du traitement des terres rares. Si nous voulons que les États-Unis soient économiquement et militairement compétitifs par rapport à la Chine à l’avenir, nous devons produire et raffiner davantage de minéraux de terres rares hors du contrôle de la Chine. C’est là qu’intervient Montana.

Le gisement de terres rares de Sheep Creek, juste au sud de chez moi dans la vallée de Bitterroot, a le potentiel d’être la source la plus riche de ces minéraux du pays. Des recherches sont également en cours pour extraire ces éléments de la fosse de Berkeley à Butte.

Le Montana peut ouvrir la voie non seulement en matière de technologie photonique, mais également en matière de production des matières premières nécessaires à la construction de la technologie. Nous pouvons aider notre nation à surpasser la Chine en matière d’exploitation minière sans les catastrophes environnementales et en matière de droits de l’homme que la Chine crée.

Les régulateurs trop zélés, les écologistes radicaux et les juges militants libéraux ont toujours constitué un obstacle à la production de ressources naturelles dans l’État du Trésor. Nous verrons ce que l’avenir nous réserve, alors que le nouveau statut de pôle technologique du Montana et notre richesse en ressources naturelles vont de pair.

Le sénateur Jason Ellsworth, R-Hamilton, est le président du Sénat du Montana.