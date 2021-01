L’équipe de transition de Biden n’a pas encore exprimé ses intentions.

Les rebelles houthis soutenus par l’Iran dirigent la capitale et le nord du Yémen, où vit la majorité de la population, et forcent les agences d’aide internationales à travailler avec eux. Les agences dépendent des Houthis pour leur fournir de l’aide et paient les salaires des Houthis pour cela.

Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré que l’opération humanitaire de l’ONU est massive et que l’action américaine « est susceptible d’avoir de graves conséquences humanitaires et politiques ».

Le sénateur Jim Risch, président républicain de la commission sénatoriale des relations étrangères, et le républicain. Michael McCaul, le plus ancien républicain de la commission des affaires étrangères de la Chambre, a exprimé sa préoccupation dans une déclaration commune que sans mesures d’atténuation, la désignation américaine « aura des conséquences dévastatrices. conséquences humanitaires. «

«Les bonnes intentions ne doivent pas être éclipsées par des conséquences imprévues importantes», ont-ils averti. «Le Yémen importe 90 pour cent de sa nourriture. Face à des conditions de quasi-famine … cette désignation aura un effet dévastateur sur l’approvisionnement alimentaire du Yémen et d’autres importations critiques à moins que la branche exécutive n’agisse maintenant pour délivrer les permis nécessaires, les dérogations et les orientations appropriées à l’avance à l’indice. «

Dujarric a également déclaré qu’il est « impératif pour les États-Unis d’accorder rapidement les licences et les exemptions nécessaires », de peur que le secteur privé ne veuille être « pris dans la ligne de mire de toute forme de sanctions unilatérales », comme indiqué. situations précédentes, « Donc, ils sont une sorte d’autocensure et de retenue. »

Six années de guerre entre une coalition arabe soutenue par les États-Unis et les rebelles houthis ont été désastreuses pour le Yémen, tuant plus de 112 000 personnes et réduisant les infrastructures des routes et des hôpitaux aux réseaux d’eau et d’électricité en ruines. Cela a commencé avec la prise de contrôle du nord par les Houthis en 2014, qui a conduit à une campagne aérienne dévastatrice de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite visant à restaurer le gouvernement internationalement reconnu.

La plupart des 30 millions d’habitants du Yémen dépendent de l’aide internationale pour survivre. Selon l’ONU, 13,5 millions de Yéménites sont déjà confrontés à une insécurité alimentaire aiguë, un chiffre qui pourrait atteindre 16 millions en juin.

Certaines organisations humanitaires ont déclaré qu’elles envisageaient de retirer du personnel étranger.

Ils ont averti que même si les États-Unis autorisaient des exceptions humanitaires, comme l’a promis dimanche le secrétaire d’État Mike Pompeo, cette décision pourrait perturber l’acheminement de l’aide, évincer les banques et détruire une économie dans laquelle des millions de personnes ne peuvent se permettre de se nourrir.

Les responsables houthis ont défié la désignation américaine.

« Nous n’avons pas peur », a tweeté Mohammed Ali al-Houthi, le chef du Comité révolutionnaire suprême du groupe. «L’Amérique est la source du terrorisme. Il est directement impliqué dans le meurtre et la famine de la population yéménite. «

En Iran, le porte-parole du département d’Etat, Saeed Khatibzadeh, a déclaré que la désignation était « vouée à l’échec » et que les Etats-Unis devraient éventuellement entamer des négociations avec les Houthis.

Le déménagement de la désignation américaine fait partie de l’effort plus large de l’administration Trump pour isoler et paralyser l’Iran. Il montre également son soutien à son plus proche allié, l’Arabie saoudite, qui dirige la coalition anti-Houthi dans la guerre. L’Arabie saoudite a préconisé la désignation de la terreur, dans l’espoir qu’elle ferait pression sur les rebelles pour qu’ils négocient un accord de paix. Les précédentes séries de pourparlers de paix et d’accords de cessez-le-feu ont échoué.

Le département d’État saoudien a salué la décision américaine et a exprimé l’espoir que la désignation forcerait les rebelles à retourner «sérieusement» à la table des négociations.

Mais Dujarric de l’ONU a déclaré que la désignation pourrait entraver les efforts de l’envoyé spécial de l’ONU Martin Griffiths pour relancer les pourparlers de paix en polarisant les positions des deux côtés.

Maged al-Madhaji, le directeur du plus important groupe de réflexion du Yémen, le Sanaa Center for Strategic Studies, a déclaré que la désignation « fermera les portes aux efforts (des Houthis) pour gagner une légitimité internationale ». Cela « paralysera également leurs finances et prendra de l’argent aux alliés régionaux », a-t-il déclaré.

Les Houthis, qui reçoivent un soutien financier et militaire de l’Iran, ont bombardé des villes saoudiennes de missiles et d’attaques de drones. Leurs opposants disent vouloir imposer un régime fondamentaliste à la iranienne sous le chef religieux et militaire du groupe, Abdel-Malek al-Houthi.

Les rebelles sont impliqués dans le vol de l’aide et l’utilisation de l’aide pour extorquer des concessions et de l’argent, ainsi qu’un catalogue de violations des droits de l’homme, y compris le viol et la torture de dissidents.

Les États-Unis, l’un des plus grands donateurs du Yémen, ont déjà suspendu des millions de dollars d’aide aux zones contrôlées par les Houthis à la suite d’informations faisant état de vols et de pillages de fournitures de secours. Les agences des Nations Unies se plaignent depuis longtemps que les rebelles volent et détournent l’aide alimentaire.

Des groupes humanitaires ont déclaré que même avec des permis spéciaux du département du Trésor américain promis par Pompeo de maintenir l’aide à flot, l’impact pourrait être désastreux.

Janti Soeripto, présidente de Save the Children, a critiqué la «manière chaotique» dont les États-Unis ont pris la décision, qui, selon elle, laissait aux agences le soin de trouver comment les traiter.

Les retards ou la confusion dans le processus d’autorisation peuvent ralentir ou perturber l’importation d’aliments, de médicaments et de carburant.

«L’économie chancelante du Yémen prendra un autre coup dévastateur», a déclaré Mohamed Abdi, directeur du Conseil norvégien pour les réfugiés au Yémen. Il a déclaré que les banques, les entreprises et les donateurs « pourraient devenir réticents ou incapables de prendre le risque d’opérer au Yémen ».

Si les banques internationales se retirent de toutes relations avec le système bancaire dominé par les Houthis au Yémen, les organisations humanitaires et les ONG pourraient être paralysées en utilisant les banques pour transférer de l’argent, payer les salaires et poursuivre leurs opérations. Une source majeure de revenus pour les Yéménites – les envois de fonds des membres de leur famille à l’étranger – pourrait également être affectée.

Une fois la désignation en vigueur, l’Organisation mondiale de la santé mettra en œuvre des plans d’urgence pour relocaliser son personnel international, a déclaré le directeur pays de Sanaa, Adham Ismail.

Il a déclaré que l’action des États-Unis rendra également «plus difficile l’obtention de dons et la fourniture de services de santé aux Yéménites sous le contrôle des Houthis.

Les rédacteurs d’Associated Press Nasser Karimi à Téhéran, en Iran, et Edith M. Lederer aux Nations Unies ont contribué à ce rapport.