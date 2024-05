La déshydratation altère l’attention chez les adultes d’âge moyen

Résumé: Une légère déshydratation peut altérer une attention soutenue chez les adultes d’âge moyen et plus âgés, même si elle n’affecte pas les autres fonctions cognitives. L’étude a porté sur 78 adultes âgés de 47 à 70 ans et a évalué leur niveau d’hydratation et leurs performances cognitives.

Les résultats ont montré que la déshydratation, courante lors des activités quotidiennes typiques, réduisait la capacité d’attention sur 14 minutes. Les résultats mettent en évidence la nécessité d’une hydratation régulière pour maintenir la fonction cognitive chez les personnes âgées.

Faits marquants:

Une légère déshydratation altère l’attention soutenue chez les adultes d’âge moyen et plus âgés.

Les participants à l’étude âgés de 47 à 70 ans ont montré une capacité d’attention réduite sur 14 minutes lorsqu’ils étaient déshydratés.

Une bonne hydratation est essentielle au maintien des fonctions cognitives, notamment une attention soutenue.

Source: Université d’État de Pennsylvanie

La déshydratation peut entraîner un large éventail de symptômes légers à graves, allant de désagréments temporaires sur l’humeur à des préoccupations potentiellement mortelles. Des chercheurs du département de santé biocomportementale de Penn State ont étudié comment la déshydratation affecte les performances cognitives.

Ils ont découvert que même une légère déshydratation peut diminuer la capacité d’une personne à prêter attention à ses tâches au fil du temps. Les résultats soulignent l’importance d’une bonne hydratation pour le bon fonctionnement des personnes à mesure qu’elles vieillissent.

L’équipe de recherche a découvert que la déshydratation typique (les niveaux de déshydratation qui surviennent lors d’activités quotidiennes non intenses) réduisait la capacité des individus à prêter attention aux tâches de plus de 14 minutes, mais n’avait pas d’effet significatif sur les autres fonctions exécutives, telles que la mémoire de travail.

Les résultats soulèvent également des inquiétudes quant à l’ampleur des impacts sur la santé physiologique et cognitive des personnes, a noté Rosinger, en particulier pour ceux qui n’ont pas un accès fiable à l’eau potable. Crédit : Actualités des neurosciences

Les résultats ont été publiés dans le Journal américain de biologie humaine.

Dirigés par Asher Rosinger, professeur agrégé de santé biocomportementale et d’anthropologie et directeur du laboratoire Eau, santé et nutrition, et Kyle Murdock, professeur agrégé de santé biocomportementale, les chercheurs ont évalué 78 adultes, âgés de 47 à 70 ans, qui avaient tous un accès adéquat à l’eau potable, trois fois sur trois mois.

« Nous avons choisi d’étudier les adultes d’âge moyen et plus âgés parce que c’est le groupe d’âge où nous commençons à voir un risque de déclin cognitif », a déclaré Rosinger.

Des recherches antérieures ont soulevé des inquiétudes quant à l’impact de la déshydratation sur la santé cellulaire, la fonction rénale, l’accélération biologique du vieillissement, le risque de maladie chronique et la mortalité précoce. Selon Rosinger, cela a également produit des résultats mitigés sur les performances cognitives.

Contrairement aux études précédentes qui induisaient la déshydratation des participants, cette étude n’a pas manipulé l’état d’hydratation et a plutôt évalué la déshydratation à volonté – la déshydratation naturelle des adultes à partir de fonctions typiques de la vie réelle.

Il a été demandé aux participants d’éviter les aliments riches en graisses, la caféine et l’exercice les jours où ils étaient évalués afin de mesurer leur niveau de déshydratation sans ces influences.

Pour déterminer l’état d’hydratation, les chercheurs ont analysé l’équilibre des particules dissoutes, telles que le sodium ou le potassium, et l’eau, appelée osmolalité sérique, dans des échantillons de sang de chaque participant à trois moments précis.

Dans l’étude de Rosinger, les adultes présentant une osmolalité sérique supérieure à 300 milliosmoles par kilogramme ont été définis comme déshydratés. Les personnes déshydratées ont connu une capacité réduite à maintenir leur attention. A chaque évaluation, au moins 29 % et jusqu’à 39,1 % du groupe était déshydraté.

Au cours de chaque évaluation, les participants à l’étude ont répondu à des enquêtes et à quatre tests neurologiques mesurant leur inhibition, leur mémoire de travail, leur flexibilité cognitive et leur attention soutenue. Les chercheurs ont découvert que plus le participant était déshydraté, moins il réussissait à réaliser la tâche d’attention soutenue.

« Cela suggère que si une personne boit quotidiennement moins d’eau que ce dont son corps a besoin, cela peut lui prendre un peu plus de temps pour accomplir certaines tâches longues avec un peu plus d’erreurs », a déclaré Rosinger.

Les résultats n’ont indiqué aucun lien significatif entre la déshydratation et l’inhibition, la mémoire de travail ou la flexibilité cognitive.

« La bonne nouvelle est que la déshydratation n’est associée qu’à de moins bonnes performances pour les tâches nécessitant une attention soutenue », a déclaré Rosinger.

« Cela montre que dans la vie quotidienne, lorsque les adultes ne sont pas déshydratés expérimentalement – comme s’asseoir dans un sauna ou faire une heure de vélo sans boire d’eau – leurs performances cognitives sur des tâches courtes ne sont pas différentes de celles de ceux qui sont mieux hydratés. »

La principale conclusion de l’étude selon laquelle la déshydratation n’affecte que les tâches plus longues a des implications quotidiennes. Étant donné que les responsabilités professionnelles sont souvent des tâches qui nécessitent une attention soutenue sans interruption, Rosinger souligne que l’hydratation est essentielle au bon fonctionnement cognitif de ce type de tâches.

« Il est important que les personnes âgées boivent régulièrement de l’eau », a déclaré Rosinger. « Cela améliorera leur capacité à maintenir une attention soutenue, et cela pourrait leur donner un coup de pouce lorsqu’ils sont au travail lorsqu’ils lisent cet e-mail d’un collègue qui continue de bourdonner mais inclut des éléments d’action ou lorsqu’ils font simplement un version intense des mots croisés quotidiens avec leurs amis.

Rosinger a expliqué qu’une plus grande sensibilisation à l’hydratation pourrait bénéficier à cette population, d’autant plus que des recherches antérieures de Penn State ont révélé qu’à mesure que les gens vieillissent, leur sensation de soif en réponse à la déshydratation diminue progressivement.

« La relation entre l’hydratation et les performances cognitives est particulièrement importante chez les adultes d’âge moyen et plus âgés, étant donné qu’ils sont plus vulnérables à la déshydratation », a déclaré Rosinger. « Ils commencent à boire moins d’eau. »

Les résultats soulèvent également des inquiétudes quant à l’ampleur des impacts sur la santé physiologique et cognitive des personnes, a noté Rosinger, en particulier pour ceux qui n’ont pas un accès fiable à l’eau potable.

« Une grande partie de ma carrière de chercheur a été consacrée à essayer de comprendre les stratégies d’adaptation que les individus et les ménages emploient pour répondre à leurs besoins en eau lorsqu’ils n’ont pas accès à l’eau potable, ainsi que les conséquences ou les compromis qui en résultent sur la santé », a déclaré Rosinger, qui étudie l’insécurité de l’eau et les défis liés à l’accessibilité à l’eau en plus des besoins d’hydratation.

« L’une des choses que j’ai constatées est qu’ils limitent souvent la quantité d’eau qu’ils consomment ou se tournent vers des boissons moins saines qu’ils perçoivent comme plus sûres, comme les boissons sucrées. »

Rosinger a déclaré qu’il prévoyait de continuer à étudier l’impact de l’hydratation sur les adultes vulnérables à la déshydratation, dans le but ultime d’améliorer l’accès à une eau propre, saine et fiable que les gens peuvent utiliser pour répondre à leurs besoins en eau.

Ses futurs travaux visent à comprendre comment les événements climatiques extrêmes et le changement climatique affectent l’accès à l’eau potable et comment des interventions peuvent être appliquées pour améliorer la santé et le bien-être.

« Cette question va devenir de plus en plus importante à mesure que les températures augmentent dans les futurs scénarios climatiques, ce qui entraînera une augmentation des besoins en eau », a déclaré Rosinger. « Je recommanderais aux personnes âgées de faire attention – jeu de mots – à la quantité d’eau qu’elles consomment. »

À propos de cette actualité de la recherche sur la cognition et le vieillissement

Auteur: Emily Eng

Source: État de Penn

Contact: Emily Eng – Penn State

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

« La déshydratation ad libitum est associée à de moins bonnes performances lors d’une tâche d’attention soutenue, mais pas à d’autres mesures de performances cognitives chez les adultes d’âge moyen à plus âgés vivant dans la communauté : une étude longitudinale à court terme» par Asher Y. Rosinger et al. Journal américain de biologie humaine

Abstrait

La déshydratation ad libitum est associée à de moins bonnes performances lors d’une tâche d’attention soutenue, mais pas à d’autres mesures de performances cognitives chez les adultes d’âge moyen à plus âgés vivant dans la communauté : une étude longitudinale à court terme

Objectif

L’état d’hydratation et la consommation d’eau sont essentiels à la santé physiologique. Malgré un discours populaire selon lequel la déshydratation altère les performances cognitives, les résultats sont mitigés dans la littérature. Par conséquent, nous avons testé comment l’état d’hydratation était associé aux performances cognitives dans un état ad libitum sur une période de 3 mois.

Méthodes

Les données proviennent d’une étude longitudinale à court terme menée auprès d’adultes américains d’âge moyen à plus âgé (n= 78) mesuré trois fois (207 observations). Tous les participants devaient subir des visites à 8h00 pour les examens de base, de deux semaines et de trois mois au cours desquels ils ont complété des enquêtes, des tests neuropsychologiques pour mesurer les performances cognitives, des mesures anthropométriques et une prise de sang pour l’analyse des biomarqueurs.

L’osmolalité sérique (Sosm) a été mesurée comme biomarqueur de l’état d’hydratation par osmométrie. Quatre tâches de performance cognitive ont été évaluées, notamment l’inhibition, la mémoire de travail, la flexibilité cognitive et l’attention soutenue.

Résultats

Les régressions linéaires à effets aléatoires par panel démontrent qu’il existe une association inverse entre la déshydratation et l’attention soutenue, alors qu’il n’y a pas de relation significative entre la déshydratation et l’inhibition, la mémoire de travail et la flexibilité cognitive. Les adultes déshydratés (définis comme Sosm > 300 mOsm/kg) ont obtenu des résultats nettement moins bons (B= 0,65 z-score; ET = 0,28 ; p= 0,020) sur la tâche d’attention soutenue que ceux qui n’étaient pas déshydratés, en ajustant les effets fixes du temps, l’âge, l’indice de masse corporelle, le sexe et le niveau de scolarité.

Conclusion

Cette étude longitudinale à court terme a révélé que la déshydratation était uniquement associée à de moins bonnes performances dans une tâche de performance cognitive nécessitant une attention soutenue. Le maintien d’une hydratation adéquate peut être de plus en plus important pour les adultes d’âge moyen à plus âgés afin de garantir une fonction cognitive adéquate, en particulier à mesure que les besoins en eau augmentent dans les scénarios climatiques futurs.