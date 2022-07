La désastreuse collection au box-office de Thank You pose plus de problèmes à Raashii Khanna qu’à Naga Chaitanya – l’actrice n’a pas un film telugu en main

Naga Chaitanya vient de livrer le plus gros flop de sa carrière en termes de pertes ainsi que l’une des plus grandes catastrophes de la Industrie cinématographique télougou pas seulement de 2022, mais dans toute l’histoire de Tollywood. Nous parlons, bien sûr, de sa dernière sortie, Merci, au cas où vous auriez vécu sous un rocher et que vous n’auriez même pas eu la moindre bouffée de l’ouverture désastreuse qu’il a fallu au box-office, suivie de fortes baisses dans les jours qui ont suivi. Cependant, la débâcle de Mercisemble avoir affecté Raashii Khanna bien plus qu’il n’en a Naga Chaitanya selon certains rapports.

La carrière cinématographique de Raashii Khanna Telugu en grande difficulté

Selon les rapports des deux portails Web Telugu cinema et 123 Telugu, Raashii Khanna a donné trois flops consécutifs dans Cinéma télougouy compris World Famous Lover, Pakka Commercial et maintenant, le désastreux Merci, les deux derniers sortant la même année, 2022. De plus, elle n’a pas un seul film Telugu dans sa main pour le moment, et selon les rapports susmentionnés , la combinaison de tout cela pourrait gravement entraver sa carrière, du moins lorsqu’il s’agit d’emballer plus gros Films en télougou en face d’acteurs assez populaires. Sa carrière cinématographique tamoule ne semble pas affectée, car elle a deux sorties très attendues, Thiruchitrambalam et Sardar, dans son chat.

Naga Chaitanya va commencer la correction de cap avec le film de Venkat Prabhu

Selon un récent rapport du portail Web Telugu Cinema, Naga Chaitanya devrait également avancer avec beaucoup de prudence. Sa prochaine version est la série Web Amazon Prime, Dootha, mais comme il s’agit d’une émission OTT, le rapport indique que son succès ou son échec ne lui fera pas autant de mal, car, étant principalement un acteur de théâtre, il regardera son choix de films, en particulier son prochain, bilingue tamoul-télougou du réalisateur Venkat Prabhu, pour lequel il est censé s’asseoir à nouveau avec le cinéaste et passer au peigne fin tous les aspects du scénario, du tournage et de la post-production. On dit qu’il se demande également s’il devrait faire le prochain film du réalisateur de Sarkaru Vaari Paata, Parasuram.