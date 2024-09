La désactivation des protéines inflammatoires conduit à une vie plus longue (de 25 %) et à une apparence plus jeune chez les souris

Des scientifiques ont découvert que « désactiver » une protéine appelée IL-11 peut augmenter considérablement la durée de vie en bonne santé des souris de près de 25 %.

Les chercheurs britanniques du Medical Research Council Laboratory et de l’Imperial College de Londres ont travaillé avec des collègues de la Duke-NUS Medical School de Singapour pour tester les effets sur des souris dont le gène de l’interleukine 11 avait été supprimé, ce qui a prolongé la vie des souris de plus de 20 % en moyenne.

Ils ont traité des souris âgées de 75 semaines, soit l’équivalent d’environ 55 ans chez l’homme, avec une injection d’un anticorps anti-IL-11, un médicament qui arrête les effets de l’IL-11 dans l’organisme.

Les résultats ont été spectaculaires : les souris ayant reçu le médicament anti-IL-11 à partir de 75 semaines jusqu’à leur mort ont vu leur durée de vie moyenne prolongée de 22,4 % chez les mâles et de 25 % chez les femelles. Les souris ont vécu en moyenne 155 semaines, contre 120 semaines chez les souris non traitées.

Le traitement a permis de réduire considérablement la mortalité par cancer chez les animaux, ainsi que de réduire les nombreuses maladies causées par la fibrose, l’inflammation chronique et le métabolisme déficient, qui sont les signes distinctifs du vieillissement. Très peu d’effets secondaires ont été observés.

« Ces résultats sont très enthousiasmants », a déclaré le professeur Stuart Cook, co-auteur de l’article de juillet. publié dans Nature.

« Les souris traitées présentaient moins de cancers et étaient exemptes des signes habituels de vieillissement et de fragilité. Nous avons également constaté une diminution de la fonte musculaire et une amélioration de la force musculaire. »

« Bien que ces résultats ne concernent que les souris, ils laissent entrevoir la possibilité que ces médicaments puissent avoir un effet similaire chez les personnes âgées. Des traitements anti-IL-11 font actuellement l’objet d’essais cliniques sur des humains pour d’autres pathologies, ce qui pourrait offrir des possibilités intéressantes d’étudier leurs effets chez les personnes âgées à l’avenir. »

Après avoir étudié l’IL-11 pendant de nombreuses années, les chercheurs ont été les premiers à montrer en 2018 que l’IL-11 est une protéine pro-fibrotique et pro-inflammatoire, renversant des années de caractérisation erronée comme anti-fibrotique et anti-inflammatoire.

Professeure adjointe Anissa Widjaja, co-auteure correspondante, a expliqué comment le projet a commencé En 2017, un de nos collaborateurs nous a envoyé des échantillons de tissus pour un autre projet. Par curiosité, j’ai mené quelques expériences pour vérifier les niveaux d’IL-11. D’après les mesures, nous avons pu clairement voir que les niveaux d’IL-11 augmentaient avec l’âge et c’est là que nous avons été vraiment enthousiasmés !

« Nous avons découvert que ces niveaux croissants contribuent à des effets négatifs sur le corps, comme l’inflammation et l’empêchement de la guérison et de la régénération des organes après une blessure. Bien que nos travaux aient été réalisés sur des souris, nous espérons que ces résultats seront très pertinents pour la santé humaine, étant donné que nous avons observé des effets similaires dans des études sur des cellules et des tissus humains.

Les scientifiques se sont déjà demandé si l’IL-11 était un héritage évolutif chez l’homme, car bien qu’elle soit vitale pour la régénération des membres chez certaines espèces animales, on pense qu’elle est largement redondante chez l’homme.

Cependant, après environ 55 ans chez l’homme, davantage d’IL-11 est produite et des recherches antérieures ont établi un lien entre ce phénomène et l’inflammation chronique, la fibrose des organes, les troubles du métabolisme, l’atrophie musculaire (sarcopénie), la fragilité et la fibrose cardiaque, tous des signes associés au vieillissement.

Lorsque deux ou plusieurs de ces pathologies surviennent chez un individu, on parle de multimorbidité, qui englobe un éventail de pathologies, notamment les maladies pulmonaires, les maladies cardiovasculaires, le diabète, le déclin de la vision et de l’audition, et une multitude d’autres pathologies.

« L’activité du gène IL-11 augmente dans tous les tissus de la souris avec l’âge », poursuit le professeur Cook, « provoquant une perte de fonction dans tout le corps, allant de la vue à l’ouïe, des muscles aux cheveux et de la fonction de pompe du cœur aux reins. »

Actuellement, il n’existe aucun traitement contre la multimorbidité, si ce n’est d’essayer de traiter individuellement les différentes causes sous-jacentes.

L’efficacité de ces traitements dans les essais cliniques sur l’homme déterminera si les médecins envisagent d’utiliser des médicaments anti-IL-11 à cette fin.

L’étude a été principalement financée par le National Medical Research Council (Singapour) et le Medical Research Council (Royaume-Uni).

