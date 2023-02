La déroute d’Adani s’approfondit malgré les efforts indiens pour défendre le conglomérat

Le professeur d’école d’art Sagar Kambli donne la touche finale à une peinture de l’homme d’affaires indien Gautam Adani (L) soulignant la crise actuelle du groupe Adani à Mumbai le 3 février 2023. Indranil Mukherjee | AFP | Getty Images

Les actions de la plupart des sociétés du groupe Adani ont encore chuté lundi, continuant de baisser alors que la querelle entre le conglomérat et la société de vente à découvert Hindenburg s’est approfondie. Entreprises Adani perdu 4 %, et Transmission Adani a chuté de 10 % lors de la séance du matin à Mumbai. Adani énergie verte , Puissance Adani et Adani Total Gas ont chuté de 5 % chacun. Port d’Adani et zone économique spéciale ont résisté à la tendance et se sont échangés 2% plus haut, mais ils sont restés volatils. Bernstein a averti qu’il y aura plus de douleur à venir dans son dernier rapport “India Strategy”. “Il y aura plus de volatilité en Inde cette année ; par conséquent, le marché est sujet à une correction”, a écrit l’analyste Venugopal Garre dans une note de lundi. “La meilleure façon de capter de telles transactions est de rechercher des arbitrages dans la croissance implicite.”

Goldman Sachs a fait écho à des noms comme Nomura et HSBC en disant que les derniers développements ne devraient pas avoir d’effet d’entraînement sur le marché boursier indien au sens large. “Nous pensons que les problèmes de crédit sont susceptibles d’être de nature idiosyncratique et sont moins susceptibles d’avoir une contagion plus large ou des problèmes systémiques pour le marché indien du crédit offshore”, ont déclaré les analystes de Goldman Sachs Kenneth Ho et Chakki Ting dans une note de vendredi. Ils ont noté les incertitudes entourant Adani, affirmant que ses obligations en dollars américains en circulation pourraient nuire au sentiment des investisseurs, mais ces inquiétudes “n’auront probablement pas un impact de contagion plus large”.

La dette brute totale du groupe Adani a atteint 2 200 milliards de roupies indiennes (26,8 milliards de dollars) à la fin mars 2022, selon le dernier déclaration qu’il est publié en réponse aux accusations de Hindenburg de manipulation d’actions et de fraude. Le groupe est susceptible d’abandonner son projet de lever environ 500 millions de dollars de ventes d’obligations à l’étranger et “explorera d’autres options de financement” à la place, a déclaré l’Economic Times de l’Inde. signalé. Pendant ce temps, le Indice Bloomberg des milliardaires a montré que la valeur nette du fondateur et président Gautam Adani avait encore chuté vendredi. Sa richesse personnelle a plus que diminué de moitié jusqu’à présent cette année, en baisse de 51,1 %, soit 61,6 milliards de dollars.

« Résilient et stable »

Au cours du week-end, le Security and Exchange Board of India visait à défendre les marchés indiens – disant les deux principaux indices du pays ont fait preuve d’une “stabilité continue” et “continuent de fonctionner de manière transparente, équitable et efficace”. Le Sensex est l’indice de référence de l’ESB – anciennement la Bourse de Bombay – et le Nifty 50 est l’indice phare de la Bourse nationale de l’Inde. “Le SEBI s’engage à garantir l’intégrité du marché et à garantir que les marchés continuent d’avoir la force structurelle appropriée pour fonctionner de manière ininterrompue, transparente et efficace, comme cela a été le cas jusqu’à présent”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Gautam Adani, président du groupe Adani, prend la parole lors du Forbes CEO Summit à Singapour, le mardi 27 septembre 2022. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

Sans mentionner nommément les sociétés d’Adani, le régulateur a noté “des mouvements de prix inhabituels dans les actions d’un conglomérat commercial”, ajoutant qu’il surveillait ces mouvements. Le régulateur a mentionné le cadre des mesures de surveillance supplémentaires (ASM) – qui compile une liste de sociétés à propos desquelles le régulateur conseille aux investisseurs d’être “extrêmement prudents lorsqu’ils négocient ces titres”, selon le Bourse nationale de l’Inde. Plusieurs sociétés affiliées au groupe Adani figurent sur la liste à long terme et à court terme du cadre ASM, selon un avis sur le site du NSE mis à jour lundi.

Adani Power figure sur la liste à long terme, tandis qu’Adani Enterprises, Adani Green Energy, Adani Ports and Special Economic Zone, Adani Transmission et Adani Total Gas figurent sur la liste à court terme. Le message de stabilité du SEBI a suivi celui de la banque centrale indienne vendredi. Le Banque de réserve de l’Inde a déclaré que “le secteur bancaire reste résilient et stable”, citant sa propre évaluation de la situation. Il a ajouté qu’il continuera de surveiller la stabilité de l’industrie. “Divers paramètres relatifs à l’adéquation du capital, à la qualité des actifs, à la liquidité, à la couverture des provisions et à la rentabilité sont sains”, a déclaré la RBI dans un communiqué vendredi. “Les banques se conforment également aux directives du Large Exposure Framework (LEF) émises par la RBI.”

Les milliardaires indiens pèsent