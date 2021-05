La dérogation au brevet du vaccin Covid-19 «  n’est pas une solution miracle  », prévient le chef du Conseil européen

«Nous ne pensons pas, à court terme, que ce soit la solution miracle», Michel a déclaré lors d’une réunion des dirigeants de l’UE à Porto, au Portugal, ajoutant que Bruxelles était prête à discuter « béton » Propositions américaines sur les droits de propriété intellectuelle des vaccins.

Au lieu de cela, les producteurs de vaccins devraient augmenter les livraisons à l’étranger, a-t-il déclaré. «Nous encourageons tous les partenaires à faciliter l’exportation de [vaccine] doses. »

Les commentaires de Michel ont fait écho à ceux du président français Emmanuel Macron, qui a affirmé vendredi que la distribution mondiale de vaccins et non la renonciation potentielle des droits de brevet était « Le problème principal » en termes de lutte contre la pandémie.

Macron a déclaré que les États-Unis et le Royaume-Uni utilisent presque tous les vaccins qu’ils produisent pour immuniser leurs propres populations, et a exhorté «Les Anglo-Saxons» d’arrêter d’entraver l’exportation des vaccins et de leurs ingrédients.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a souligné qu’environ la moitié des vaccins contre les coronavirus fabriqués en Europe ont été expédiés vers près de 90 pays, y compris ceux du programme soutenu par l’Organisation mondiale de la santé visant à fournir un accès juste et équitable à la vaccination.

«Nous invitons tous ceux qui s’engagent dans le débat sur une dérogation aux droits de propriété intellectuelle à se joindre à nous pour s’engager à être prêts à exporter une grande partie de ce qui est produit dans cette région», dit von der Leyen.

Le président américain Joe Biden avait précédemment promis d’accélérer la production et l’exportation des vaccins de fabrication américaine Pfizer / BioNTech et Moderna «Aussi vite que possible.» La représentante américaine au commerce, Katherine Kai, a annoncé que les États-Unis discuteraient de la question des droits de propriété intellectuelle flottants sur les vaccins Covid-19 à l’Organisation mondiale du commerce.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!