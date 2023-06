La dernière visite de DeAndre Hopkins le relie à l’ancien entraîneur

DeAndre Hopkins est de nouveau en mouvement, cette fois vers le nord pour rendre visite à un ancien collègue : le coordinateur offensif des Current Patriots, Bill O’Brien.

Un visage familier revient sans cesse dans le tirage au sort de l’intersaison DeAndre Hopkins: les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Selon certaines rumeurs, Hopkins rejoindrait un large éventail d’équipes depuis sa libération des Cardinals, les spéculations les plus récentes étant dirigées vers sa signature avec les Cleveland Browns et les Tennessee Titans.

Les Browns et les Titans constituent des choix raisonnables en théorie (ils ont tous deux besoin d’une aide étendue), mais on pourrait dire qu’ils ne cochent pas vraiment les cases de Hopkins. Juste avant sa sortie, le vétéran a déclaré sur un podcast qu’il voulait que sa prochaine équipe ait un excellent quart-arrière et une excellente gestion. Il a déclaré son désir de jouer avec Josh Allen, Lamar Jackson et Patrick Mahomes – Deshaun Watson et Ryan Tannehill / Malik Willis ne sont pas vraiment à la hauteur de ces normes.

Mac Jones non plus, mais les Patriots peuvent en fait avoir le lien le plus fort dans la guerre de recrutement de Hopkins en ce moment.

Coordinateur offensif Bill O’Brien.

Ian Rapoport de la NFL a rapporté que Hopkins visitera les Patriots la semaine prochaine dans un mouvement trop facile à prévoir étant donné l’ancienne relation de Hopkins avec O’Brien.

Une visite de DeAndre Hopkins au #Patriotes logique pour de nombreuses raisons. En voici un: Il a joué pour l’actuel Pats OC Bill O’Brien pour commencer sa carrière à Houston et a été trois fois All-Pro dans son attaque. Une réunion serait passionnante. https://t.co/6SeXk1fVA1 – Ian Rapoport (@RapSheet) 9 juin 2023

DeAndre Hopkins devrait rendre visite aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre la semaine prochaine

Mais attendez – la connexion de Hopkins à O’Brien n’est peut-être pas aussi forte que les gens le pensent.

Selon Pro Football Talk, il y a eu des rapports de «interactions acrimonieuses» entre les deux avant le départ de Hopkins.

O’Brien a été l’entraîneur-chef de Hopkins chez les Texans de Houston pendant six ans; au cours de cette période, Hopkins a remporté quatre Pro Bowls et trois All-Pros, et il a également accumulé cinq saisons de plus de 1 000 verges de réception.

Il ne fait aucun doute que la carrière de Hopkins a prospéré dans l’offensive d’O’Brien pendant toutes ces années à Houston. Au contraire, la question à laquelle tout le monde veut connaître la réponse est de savoir si Hopkins et O’Brien ont toujours du mauvais sang. Hopkins a affirmé qu’il n’avait « aucune relation » avec O’Brien après avoir été échangé en Arizona en 2020, et aussi actif qu’il l’a été sur divers podcasts cette intersaison, il n’a pas mentionné une seule fois le nom des Patriots OC.

Hopkins peut se rendre en Nouvelle-Angleterre pour conclure avec son ancien entraîneur-chef, ou il peut également ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Plus de détails à venir la semaine prochaine.