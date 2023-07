La dernière vidéo portugaise d’Ananya Panday-Aditya Roy Kapur devient virale, les internautes disent « les aime déjà »

Dans la dernière vidéo virale, le couple supposé Ananya Panday et Aditya Roy Kapur peut être vu en train de s’amuser sur une trottinette au Portugal.

Ananya Panday et Aditya Roy Kapur ont fait la une des journaux à cause de leurs rumeurs de rencontres. Leurs dernières photos et vidéos du Portugal ont pris d’assaut Internet et alimenté ces rumeurs de relations.

Dans la dernière vidéo virale, on peut voir le couple supposé s’amuser sur une trottinette au Portugal. Les deux acteurs peuvent être vus portant la même tenue qu’ils portaient sur leur récente photo virale dans laquelle ils ont été vus se regardant de manière romantique. L’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit : « Je les aime déjà ! Cela ne me dérange pas d’être leur seul bienfaiteur.

Le deuxième a dit: « Fréro, je les aime déjà, c’est trop mignon. » La troisième personne a commenté: « Behan ko bohot lutte karwa raha hai. » Le quatrième pone a dit: « C’est notre pays jaha khudse 13 saal chhoti ladki ko date kar sakte hai aur savi ese romantiquement tarike se dekhte hai …. dans notre prestigieux pays, tout va bien pour un biy. » Le cinquième a dit: « Hayeee quelques objectifs. » Un autre a déclaré: « Les deux passent du bon temps ensemble et les ennemis pleurent dans leur coin. »

Pendant ce temps, sur le front du travail, l’acteur de The Night Manager sera vu ensuite dans Metro…In Dino. Le film présente également Sara Ali Khan, Pankaj Tripathi, Anupam Kher, Fatima Sana Shaikh, Neena Gupta, Konkona Sen Sharma et Ali Fazal, et sortira en salles le 29 mars de l’année prochaine. Réalisé par Anurag Basu, le film d’anthologie semble être dans la lignée de son précédent film Life…In A Metro sorti en 2007.

D’autre part, l’actrice de l’élève de l’année 2 sera vue ensuite dans la comédie Dream Girl 2 avec Ayushmann Khurrana. La suite spirituelle du film du même nom de 2019, le réalisateur Raaj Shaandilyaa présente également Paresh Rawal et Annu Kapoor et devrait sortir en salles le 25 août.

