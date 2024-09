La dernière vidéo Instagram de Priyanka Chopra raconte ses moments réconfortants avec Nick Jonas et Malti Marie – REGARDER

Regardez la vidéo ici :

Priyanka Chopra a récemment fait une agréable promenade dans le passé, en partageant une vidéo réconfortante qui met en lumière les moments précieux des dernières semaines. Le clip présente magnifiquement le temps passé avec Nick, la petite Malti et d’autres membres bien-aimés de la famille, capturant la joie et la chaleur de leur union.

La vidéo commence par un selfie de Priyanka dans une robe moulante noire. Ensuite, il y a un joli selfie avec sa fille, Malti, lors d’une promenade en bateau. Elle inclut également un selfie avec son amie Tamanna Dutt lors de la fête de fiançailles de son frère Siddharth en Inde.

Priyanka est également vue avec son Nick, leur fille, et Kevin et Joe Jonas lors d’une fête. Ne la manquez pas en train de s’amuser à danser sur la musique Les frères Jonas » musique lors d’un concert. Elle a sous-titré la vidéo : « POV : tu ouvres la pellicule de mon appareil photo. »

La vidéo montre Priyanka dans une superbe robe orange, suivie d’une photo glamour en noir. On y voit un moment doux entre Kevin Jonas et sa petite-fille, ainsi que des bleus visibles sur les jambes de Priyanka suite au tournage de son prochain film d’action. Le Bluff.

Un moment touchant père-fille entre Nick et Malti sur un yacht se démarque, et il se termine par un selfie de Priyanka dans le rôle de son personnage Nadia de Citadelle Saison 2.

Nick avait également partagé une vidéo de leurs précieux moments à partir de son appareil photo.