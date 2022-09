La dernière vidéo de yoga de Kareena Kapoor Khan invite les trolls ; l’actrice est qualifiée de “grosse” et de “laide” par les internautes

Kareena Kapoor Khan a été la cible de trolls pour sa vieille déclaration sur le népotisme où elle avait dit: “Si vous ne m’aimez pas, ne me regardez pas.” Depuis lors, elle a été qualifiée d’arrogante et d’impolitesse pour avoir rejeté le public qui a fait d’elle une star populaire. C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles les internautes ont commencé à appeler au boycott de son film récemment sorti Laal Singh Chaddha. Et maintenant, elle a été étiquetée comme grosse et laide sur sa dernière vidéo de yoga.

L’actrice essaie de se remettre en forme depuis qu’elle a donné naissance à son deuxième fils, Jeh Ali Khan. Elle est souvent vue en train de faire du yoga et inspire ses fans par son dévouement. Cependant, sa dernière vidéo de yoga a invité une série de trolls qui l’ont appelée buddhi, grosse et laide pour son apparence. Elle a été vue en train de faire du yoga en collants gris et en soutien-gorge de sport noir.

“Comment se fait-il qu’elle ait pris plus de poids maintenant que lorsqu’elle était enceinte”, a commenté une utilisatrice d’Instagram. Suivi d’un autre qui a écrit : “Chaque fois qu’elle fait une asana, elle semble se battre.” Ce n’était pas ça. Il y avait plus de gens qui ont dit que maintenant Kareena avait perdu son charme avec son âge et qu’il n’y avait pas de flux vers elle, juste bancale. Beaucoup de gens lui ont dit qu’elle était devenue vieille et qu’elle devrait se reposer maintenant et les épargner en ne faisant plus de films.

Pendant ce temps, Kareena est récemment revenue à Mumbai avec Saif Ali Khan et leurs enfants après des vacances bien méritées pour se détendre de l’échec de Laal Singh Chaddha. Ils ont fait une sortie précipitée de l’aéroport de Mumbai et ont donné du fourrage aux trolls pour spéculer que le couple devait avoir eu une grosse dispute ces derniers temps.