La dernière vidéo de la police de Cyberabad est une leçon contre la conduite sous l’influence de l’alcool

Mélanger la conduite automobile et l’alcool est un non strict, même lorsque vous pensez que vous n’êtes pas assez ivre ou que vous pouvez le gérer. La mésaventure de la conduite en état d’ébriété met non seulement votre vie en danger, mais constitue également une menace pour les autres personnes sur la route et cette dernière vidéo publiée par la police de Cyberabad n’est qu’un rappel de ce fait. Ce clip mettant en vedette les pitreries d’un motard ivre a été capturé par des caméras de sécurité sur la route et est maintenant devenu viral.

L’homme laisse tomber le casque et l’accroche au rétroviseur alors qu’il entre dans le cadre de ce clip filmé par une caméra de vidéosurveillance. Le motard est incapable de rouler en ligne droite et semble clairement en état d’ébriété sous l’influence de l’alcool. Il tombe bientôt sur le bord de la route et les gens se rassemblent pour l’aider et le récupérer. Cependant, il ne semble toujours pas d’humeur à revenir sur sa décision de conduire sous l’influence de l’alcool et crée une perturbation pour les autres véhicules sur la route avec sa conduite imprudente en moto.

La vidéo a été partagée sur plusieurs plateformes de médias sociaux par la police de Cyberabad avec une légende en telugu qui mentionne la date, l’heure et le lieu de cet incident. Le clip vidéo se termine par un message exhortant les gens à ne jamais conduire en état d’ivresse.

Depuis qu’elle a été partagée en ligne sur Twitter le 7 juillet, la vidéo a enregistré à ce jour plus de 42 000 vues et près de 2 000 likes sur le site de microblogging. La section de réponse du Tweet a été inondée de plusieurs réactions d’utilisateurs. Alors que certains réclamaient des sanctions plus sévères pour les contrevenants au code de la route, d’autres ont salué l’initiative de sensibilisation entreprise avec la police de Cyberabad.

Cependant, ce n’est pas la première fois que la police de Cyberabad utilise des publications sur les réseaux sociaux pour sensibiliser aux règles de la circulation. La police utilise souvent une pincée d’humour dans ses publications vidéo tout en parlant de l’importance de la sécurité routière.

