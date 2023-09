La dernière victoire de la Colombie-Britannique en Coupe Stanley parmi 5 moments déterminants de l’histoire du sport

Un souvenir d’Oak Bay fait partie des cinq moments chauds de l’histoire du sport célébrés cette année par le Temple de la renommée des sports de la Colombie-Britannique.

Le 30 mars 1925, les Cougars de Victoria battent les Canadiens de Montréal au Patrick Arena pour remporter la Coupe Stanley. L’arène – qui se trouvait autrefois sur Cadboro Bay Road, en face d’Oak Bay High – a été détruite par un incendie en 1929.

Les Cougars, une équipe de la Ligue de hockey de l’Ouest canadien, ont battu les Canadiens de la LNH en quatre matchs lors de la deuxième et dernière victoire de la Colombie-Britannique en Coupe Stanley à ce jour.

Cette victoire fait partie des cinq moments déterminants que le Temple de la renommée des sports de la Colombie-Britannique célèbre lors de son sommet annuel du 14 au 16 septembre à Victoria.

« Nous sommes fiers d’avoir la chance de célébrer ces réalisations. C’est une autre façon pour nous d’honorer le passé et d’inspirer l’avenir », a déclaré le président du Temple de la renommée, Tom Mayenknecht, dans un communiqué de presse.

« En tant que conteurs engagés à célébrer les athlètes, les entraîneurs, les bâtisseurs, les équipes et les pionniers qui font désormais partie du tissu de notre culture et de notre patrimoine, nous sommes ravis d’avoir la chance de nous remémorer ces moments déterminants et les souvenirs qu’ils ont créés pour nous. »

Quatre des cinq moments ont des liens avec le Grand Victoria – les athlètes célèbres Silken Laumann, Simon Whitfield et Steve Nash.

Le 2 août 1992, le célèbre rameur local Laumann a surmonté une blessure dévastatrice à la jambe – et cinq opérations ultérieures – subie seulement 10 semaines avant les Jeux olympiques de Barcelone pour remporter une médaille de bronze en aviron de couple.

Le 17 septembre 2000, Whitfield, de Victoria, s’est remis d’une chute massive lors de la partie vélo du premier triathlon olympique pour dépasser tous les concurrents et remporter la première médaille d’or olympique du sport à Sydney, en Australie.

Le 8 mai 2005, Nash, de Saanich, est devenu le premier Canadien à remporter le titre de joueur le plus utile de la NBA. La saison suivante, Nash a répété son titre de MVP de la NBA, devenant ainsi l’un des 10 joueurs de l’histoire à remporter deux prix consécutifs de MVP.

Le moment le plus moderne vient de l’athlète en fauteuil roulant de Parksville Michelle Stilwell pour sa médaille d’or le 10 septembre 2016 aux Jeux paralympiques de Rio de Janeiro. Stilwell a remporté deux médailles d’or à ces Jeux dans les catégories T52 400 m et T52 100 m, marquant trois Jeux paralympiques consécutifs où elle a remporté au moins une médaille d’or.

Laumann (promotion 2004), Whitfield (2002), Nash (2016) et Stilwell (2017) sont honorés au Temple de la renommée des sports de la Colombie-Britannique, tandis que les Cougars de Victoria ont été intronisés dans la catégorie équipe en 1977.

Les cinq jalons feront l’objet du déjeuner Moments déterminants organisé par l’Institut canadien du sport du Pacifique le 15 septembre, à l’hôtel Coast Victoria à Victoria. Visitez bcsportshall.com/summit pour les billets.

Des sports