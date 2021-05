La dernière victoire de Chelsea contre Man City montre que la gloire de la Ligue des champions n’est pas une formalité pour Guardiola and Co.

MANCHESTER, Angleterre – Pour la deuxième fois en un mois, Chelsea a battu Manchester City et, bien que cette victoire 2-1 en Premier League ait peut-être offert peu d’indices sur la possibilité de réussir un tour du chapeau lors de la finale de la Ligue des champions le 29 mai, L’équipe de Thomas Tuchel s’est assurée d’entrer dans le match phare du football interclubs européen avec, à tout le moins, un avantage mental.

Après avoir remporté sa demi-finale de la FA Cup et mis fin aux espoirs de quadruple de City le mois dernier, Chelsea est revenu par derrière au stade Etihad sous la pluie de Manchester grâce à un but dans le temps d’arrêt de Marcos Alonso, qui s’ajoutait à un égaliseur précédent de Hakim Ziyech.

Alors que l’effort éraflé d’Alonso passait au-delà de la main tendue d’Ederson, Guardiola protestait toujours furieusement avec le quatrième officiel Jon Moss sur les raisons pour lesquelles, quelques instants plus tôt, Raheem Sterling n’avait pas reçu de pénalité lorsqu’il a été regroupé par le défenseur de Chelsea Kurt Zouma.

City peut se sentir durement fait, mais il n’aurait probablement pas dû en arriver là; si Sergio Aguero avait construit sur le premier match de Sterling en marquant un penalty pour porter le score à 2-0 juste avant la mi-temps, l’équipe locale aurait sûrement remporté la victoire dont elle avait besoin pour se confirmer en tant que champions de la Premier League.

Au lieu de cela, leur meilleur buteur de tous les temps a tenté Panenka a été rattrapé par Edouard Mendy et la journée de City s’est dégradée à partir de là; la fête du titre devra attendre, même si elle pourrait commencer dès dimanche, si Manchester United perd à Aston Villa.

« Nous manquons le premier [penalty] et le second n’a pas été donné « , a déclaré Guardiola par la suite. » C’est tout. C’est une pénalité. C’est une sanction, je ne sais pas pour VAR, les officiels savent pourquoi ils ne l’ont pas donné. Nous devons marquer le premier. En général, c’était une bonne performance, nous avons eu des chances de gagner tard. «

Malgré ses frustrations, le directeur de la ville a regardé la situation dans son ensemble, sachant que la ligue est aussi bonne que gagnée, alors que la réunion la plus importante de son équipe avec Chelsea reste à venir.

« Nous avons encore trois chances de devenir champions, nous devons en tirer des leçons et continuer », a déclaré Guardiola. « Nous rejouons Chelsea dans 21 jours. Ce match sera oublié. Dans 21 jours, nous allons les affronter à nouveau en finale de la Ligue des champions. Nous en tirerons des leçons et obtiendrons les points dont nous avons besoin pour être champions. »

Chelsea a produit un retour qui a stupéfié Man City. Getty

Chelsea, quant à lui, a remporté une victoire vitale dans sa tentative de terminer dans le top quatre, après avoir profité au maximum de la débauche de ses adversaires. Ziyech a égalisé après le bon travail de Christian Pulisic et Cesar Azpilicueta, puis Alonso a converti le centre de Callum Hundson-Odoi.

Les hommes de Tuchel sont troisièmes du tableau avec trois matchs à jouer contre Arsenal, Leicester – qu’ils affronteront également lors de la finale de la FA Cup samedi prochain (diffusé en direct sur ESPN + aux États-Unis) et Aston Villa. Après cela vient la confrontation de la Ligue des champions – que ce soit à Istanbul ou ailleurs – et les victoires contre City à Wembley et ici devraient signifier que Chelsea a plus qu’une chance de pointer.

« Je pense que la seconde mi-temps a été une réponse fantastique aux cinq dernières minutes de la première mi-temps où nous avons presque tout perdu », a déclaré Tuchel. «À chaque minute, nous avons gagné en confiance et en qualité. Nous nous sommes améliorés de plus en plus. Ce fut une bataille difficile et une fois que nous avons obtenu l’égalisation, nous n’avons jamais cessé d’attaquer. une saison. On peut aussi compter sur notre esprit d’équipe, on continue. «

En attendant leurs interviews d’avant-match, Guardiola et Tuchel ont passé quelques instants à bavarder à l’embouchure du tunnel. Guardiola a plaisanté en disant que son homologue « m’a donné la tactique pour la finale de la Ligue des champions », mais en réalité les deux managers ont fait de leur mieux pour montrer le moins possible.

Seuls six des joueurs susceptibles de commencer la finale de la Ligue des champions étaient dans le XI de Tuchel et la formation de Guardiola en comptait encore moins; Kyle Walker, Ilkay Gundogan, Riyad Mahrez et Phil Foden ont tous été nommés sur le banc, tandis que Kevin De Bruyne regardait depuis les tribunes avec les John Stones suspendus après avoir reçu un coup à l’entraînement.

Lorsque Sterling a marqué, Walker a rebondi, serrant d’abord Gundogan dans ses bras, puis faisant tournoyer sa chemise au-dessus de sa tête. Au début de la seconde mi-temps, l’arrière latéral s’est retourné pour demander à De Bruyne s’il était nerveux. D’une manière typiquement calme, l’international belge a répondu « non » et City a semblé dans un tel contrôle qu’il n’y avait guère d’espoir d’un retour de Chelsea.





« C’était un match serré, mais en général, nous avons vraiment bien joué », a déclaré Guardiola. « Nous manquons notre chance à la dernière minute de la première mi-temps avec le penalty. [Chelsea] sont une équipe supérieure et nous jouions mieux. Nous étions en bonne position mais au final ils marquent. «

Le revirement de seconde période a rappelé le souvenir d’une défaite 3-2 en derby contre Man United il y a trois ans, lorsque City avait besoin d’une victoire pour remporter le championnat pour perdre une avance de deux buts. La défaite n’a alors fait que retarder l’inévitable et celui-ci aussi.

À partir de dimanche, United jouera trois fois en l’espace de cinq jours et City pourrait être champion avant de se rendre à Newcastle United vendredi. L’ajout du premier trophée de la Ligue des champions dans l’histoire du club est cependant moins certain, en particulier avec Chelsea et Tuchel à nouveau sur le chemin.