La dernière victime de la guerre d’Ukraine ? La lutte contre le changement climatique.

Aux États-Unis, l’idée d’un plafonnement des prix du pétrole russe est considérée comme un moyen de réduire les prix du pétrole et de l’essence et de mettre une brèche dans les finances du Kremlin. À ce jour, la Russie a trouvé un moyen de contourner les sanctions et les embargos en Occident en vendant à la Chine et à l’Inde, qui engloutissent son pétrole à des prix réduits, mais toujours lucratifs.

La proposition permettrait effectivement à la Russie de vendre plus de pétrole à l’Europe, mais seulement avec une forte remise sur le prix actuel de plus de 100 dollars le baril. Mme Yellen, ainsi que de hauts responsables économiques ukrainiens, ont déclaré que cela servirait deux objectifs principaux : augmenter l’offre mondiale de pétrole pour exercer une pression à la baisse sur les prix du pétrole et de l’essence, tout en réduisant les revenus pétroliers de la Russie.

Les partisans disent qu’il est probable que la Russie continuerait à produire et à vendre du pétrole même à prix réduit, car ce serait plus facile et plus économique que de boucher des puits pour réduire la production. Simon Johnson, économiste au Massachusetts Institute of Technology, estime qu’il pourrait être dans l’intérêt économique de la Russie de continuer à vendre du pétrole avec un prix plafond aussi bas que 10 dollars le baril.

Certains partisans disent qu’il est possible que la Chine et l’Inde insistent également pour payer le prix réduit, ce qui entraînera une baisse supplémentaire des revenus russes.