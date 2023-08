La dernière version d’IA de Meta est un robot de codage open source

Juste au bon moment, Meta a partagé sa dernière version de l’IA avec le monde, et cette fois, la société permet à n’importe qui de mettre la main sur un robot capable d’écrire, de déboguer et de décrire le code dans une multitude de langages de codage.

Comme les rapports de la semaine dernière l’ont laissé entendre pour la première foisles méta Code Lama est une IA génératrice de code complète qui utilise le langage naturel pour créer et décrire du code dans plusieurs langages de codage. Comme la plupart des produits d’IA Meta est sorti récemment, le modèle est open source et peut être utilisé gratuitement à la fois personnellement et commercialement.

Meta a essayé de laisser entendre qu’il ne remplacerait pas complètement les programmeurs , le qualifiant plutôt d’outil destiné à « accélérer les flux de travail » et à « réduire les barrières à l’entrée pour les personnes qui apprennent à coder ». Le programme peut à la fois créer et déboguer du code, il peut aussi comprendre et fournir des explications textuelles pour les questions concernant différents langages de programmation.

Il prend en charge des langages tels que C++, Java , PHP, Typescript, Bash et C#. Il existe également une version spécialisée du modèle appelée Code Llama – Python, conçue sur mesure pour programmer dans ce qui est devenu l’un des langages de codage les plus courants.

Il existe également le modèle Code Llama – Instruct qui comprend mieux les instructions en langage naturel. Meta a déclaré que ceux qui cherchent à générer du code devraient utiliser le modèle Instruct depuis il est « affiné pour générer des réponses utiles et sûres en langage naturel ». Cet accent mis sur la sécurité est intéressant, comme l’ont fait les précédents robots de codage. des résultats mitigés créer du code exploitable, et cela ne parle même pas des chercheurs qui ont prouvé que d’autres robots comme ChatGPT et Bard ont été manipulés pour créer du code malveillant. Meta a un politique d’utilisation acceptable pour son IA sur la génération de codes malveillants, de logiciels malveillants, ou des virus informatiques.

Quant aux dangers liés à l’utilisation de l’IA pour produire du contenu préjudiciable, Meta a déclaré qu’elle avait fait appel à une équipe rouge. le programme pour tenter de le forcer à produire du code malveillant et trouvé « Code Llama a répondu avec des réponses plus sûres » par rapport à ChatGPT fonctionnant sur GPT-3.5 Turbo.

Le modèle est basé sur le cadre de Modèle de langage Llama 2 de Meta. La société a déclaré avoir formé davantage le LLM sur des « ensembles de données spécifiques au code ». D’après Meta article de blog, le modèle accepte à la fois les invites de code et de langage. Les utilisateurs peuvent également en dire davantage au modèle sur sa base de code existante, ce qui devrait donner lieu à des réponses plus personnalisées.

Code Lama trois versions différentes de l’IA mises à l’échelle avec plus de paramètres, avec Versions de paramètres 7 milliards, 13 milliards et 34 milliards disponible. Les paramètres sont généralement un marqueur des capacités globales d’une IA à produire des résultats précis. . Plus le modèle est petit, plus il peut fonctionner facilement sur un seul GPU. Meta a également mentionné que les modèles plus petits sont plus rapides et peuvent être meilleurs pour « l’achèvement du code en temps réel ».

Selon le billet de blog, le La version des paramètres Code Llama 34B a obtenu des résultats similaires à ceux du GPT-3.5 d’OpenAI sur plusieurs tests comme HumanEval qui évaluent les capacités des LLM. L’IA était bien inférieure à ce que GPT-4 pouvait faire sur HumanEval, mais elle faisait mieux que certains autres modèles open source centrés sur le codage comme Palm-Coder et StarCoder.

Le modèle s’apparente au Gi appartenant à MicrosofttCopilote du Hub et CodeWhisperer d’Amazon, bien que Copilot coûte de l’argent après un essai de 30 jours et que CodeWhisperer ne soit gratuit que pour un usage individuel. Ces types de modèles seraient populaires parmi les programmeurs, Microsoft affirmant que 92 % des programmeurs des grandes entreprises utilisent l’IA dans une certaine mesure.

je Ce n’est pas que de la sauce. Meta ne précise pas ce que contiennent les données d’entraînement de Llama 2, et pour cause. Quelques les développeurs ont déjà poursuivi Microsoft et GitHub alléguant que l’entreprise a formé l’IA sur son code, ignorant ses licences.