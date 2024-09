La dernière version bêta d’iOS 18.1 ajoute la réinitialisation du centre de contrôle et de nouvelles options de connectivité

Apple annonce que les permis de conduire pour iPhone seront disponibles dans d’autres États américains

Dans certains États américains, les résidents peuvent ajouter leur permis de conduire ou leur carte d’identité à l’application Wallet sur l’iPhone et l’Apple Watch, offrant ainsi un moyen pratique et sans contact de présenter une preuve d’identité ou d’âge dans certains aéroports et entreprises, ainsi que dans certaines applications. La liste des États où la fonctionnalité est actuellement disponible comprend l’Arizona, le Maryland, le Colorado, la Géorgie, l’Ohio, Hawaï et, plus récemment, …