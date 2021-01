La dernière version bêta de WhatsApp donne un aperçu de plusieurs appareils et confirme les appels WhatsApp sur les applications de bureau

Après avoir déployé des fonctionnalités passionnantes après des fonctionnalités passionnantes tout au long de l’année dernière, les développeurs de WhatsApp ne montrent aucun signe de ralentissement. Les premiers indices de ce qui sera potentiellement le premier grand ajout de fonctionnalités de l’année, et c’est le support multi-appareils très attendu. La dernière version bêta de WhatsApp pour Android 2.21.1.1 et le suivi rapide avec la version bêta de WhatsApp pour Android 2.21.1.3 montrent des progrès sur ce front. Alors que l’ancienne version bêta de WhatsApp pour Android a introduit la prise en charge multi-appareils, la version suivante rapide a ajouté une nouvelle interface utilisateur pour vos appareils liés. Cette interface sera également utilisée pour la fonction multi-périphérique. Les versions bêta de WhatsApp confirment également que les appels vocaux et vidéo de WhatsApp sur le bureau sont également en cours, ce qui est une excellente nouvelle pour tous ceux qui comptent beaucoup sur WhatsApp pour rester en contact avec leurs amis, leur famille et leur travail.

Vous devez vous demander ce qu’est la prise en charge multi-appareils de WhatsApp. La façon dont cela fonctionne actuellement est que vous avez votre WhatsApp connecté sur votre téléphone, sur un seul téléphone. Vous pouvez ensuite l’associer aux applications de bureau WhatsApp Web et WhatsApp pour Microsoft Windows et Apple macOS. Vous ne pouvez pas vous connecter sur un autre téléphone. Ces appariements supplémentaires sont liés à WhatsApp sur votre téléphone, pour envoyer et recevoir des messages. Si votre téléphone n’a pas de connectivité 4G ou Wi-Fi ou si votre téléphone est éteint, ces applications ne pourront pas non plus envoyer ou recevoir de messages. Avec la prise en charge multi-appareils, cela va changer pour le mieux. Avec cette fonctionnalité, vous pourrez vous connecter avec votre compte WhatsApp sur des appareils supplémentaires sans avoir à garder votre téléphone connecté. Ces applications compagnons seront autonomes et capables d’envoyer et de recevoir des messages sans être liées à votre smartphone.

Les bonnes personnes de WABetaInfo clarifient que la prise en charge multi-appareils apparaît maintenant sur la version bêta de WhatsApp, mais n’est pas encore activée pour tout le monde. Notez cependant que la prise en charge de plusieurs appareils WhatsApp signifie que vous pouvez faire fonctionner WhatsApp sur le Web, les applications de bureau et le portail sans avoir besoin de connectivité sur et depuis WhatsApp sur votre téléphone. Vous pouvez configurer jusqu’à quatre appareils. En temps voulu, la prise en charge multi-appareils de WhatsApp ajoutera l’archivage et la désactivation des discussions sur les appareils compagnons et la suppression des messages et des discussions d’un appareil compagnon.