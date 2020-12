Les résultats de l’élection présidentielle américaine datent d’un mois, et l’investiture du démocrate Joe Biden prend un peu plus d’un mois. Mais le président sortant américain Donald Trump n’a pas encore accepté de perdre l’élection au profit de Biden, même dans des États considérés comme des bastions républicains.

Depuis la publication des résultats, Trump a relancé son allégation de fraude électorale et de complot pour le renverser en tant que POTUS, soit lors de conférences de presse ou sur son Twitter.

Trump a autorisé le début officiel de la transition de Biden au pouvoir, mais n’a pas encore admis sa défaite, en raison de la fraude électorale massive et des mauvaises pratiques électorales.

Mais il semble que Twitter ait décidé de tout mettre en œuvre contre ses allégations qui menacent même l’ordre public en Amérique. Ces derniers jours, Trump a publié des tweets, des reportages et des vidéos à l’appui de ses allégations de fraude électorale, et Twitter a signalé l’un après l’autre tous ces tweets comme des « allégations contestées ».

Les gens en Géorgie ont pris froid en rassemblant un grand nombre de bulletins de vote et en les mettant dans des «machines à voter». Bien joué », a écrit Trump dans un tweet, qui a ensuite été signalé.

«En Arizona, il s’avère que 3% des suffrages exprimés dans l’échantillon de 100 voix ont été viciés ou pire. Ceci, s’il était reporté, représenterait environ 90 000 voix de plus que ce dont nous aurions besoin pour gagner l’État. Maintenant, nous en avons un beaucoup plus grand. échantillon pour travailler avec. Wow! (sic) », écrit-il dans un autre.

Un rapide défilement de la chronologie Twitter de Trump révèle à quel point la quasi-totalité de ses tweets des derniers jours ont été mis en évidence. Voici quelques-uns des tweets qui ont été affectés par l’action Twitter ces derniers jours:

Élection manipulée. Montrez les signatures et les enveloppes. Exposez la fraude électorale massive en Géorgie. Qu’est-ce que le secrétaire d’État et @BrianKempga avoir peur de. Ils savent ce que nous trouverons !!! https://t.co/Km7tRm2s1A – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 décembre 2020

En Arizona, il s’avère que 3% des votes exprimés dans l’échantillon de 100 voix étaient corrompus ou pire. Cela, s’il était transféré, représenterait environ 90 000 voix de plus que ce dont nous aurions besoin pour gagner l’État. Nous avons maintenant un échantillon beaucoup plus grand avec lequel travailler. Hou la la! – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 décembre 2020

S’adressant aux journalistes à la Maison Blanche jeudi, Trump a affirmé que ses votes avaient « miraculeusement disparu » le soir des élections, réitérant ses affirmations sans fondement sur la fraude électorale généralisée dans les élections présidentielles. Il a déclaré que son équipe avait trouvé un grand nombre de ces votes.

« Nous avons traversé une élection. À 10 heures du matin, tout le monde a dit: ‘C’était une victoire facile pour Trump. Soudainement, les voix ont commencé à disparaître – miraculeusement disparues. Nous en avons trouvé beaucoup, mais nous avons trouvé beaucoup plus de votes dans presque tous ces États que nécessaire. Et je pense que dans tous ces États, je peux dire beaucoup plus de votes que nous devons tous les gagner », a-t-il déclaré en réponse à une question.

Cependant, les responsables électoraux des États et les médias ont nié une telle fraude généralisée. Les responsables électoraux dans des États clés sur le champ de bataille ont déclaré Biden vainqueur, lui donnant une avance non officielle de 306-232 au Collège électoral qui détermine le résultat des élections présidentielles américaines.

La campagne Trump a déposé plusieurs poursuites dans plusieurs États, dont la plupart ont été rejetées jusqu’à présent.