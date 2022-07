La dernière vague de Covid – The New York Times

Mais les deux concepts sont différents. Si la perspective d’attraper Covid n’a pas dominé votre vie ces derniers mois – parce que vous êtes boosté et non dans un groupe à risque majeur – une nouvelle variante n’a pas besoin de provoquer de grands changements dans votre comportement à moins qu’elle ne soit plus grave.

Jusqu’à présent, les preuves suggèrent que BA.5 ne provoque pas de maladie plus grave que les autres variantes d’Omicron, comme l’ont dit Chiu et d’autres experts. Au lieu de cela, le pourcentage de cas de Covid conduisant à de mauvais résultats diminue.

Considérez ces comparaisons : les cas de Covid ont augmenté plus rapidement que les hospitalisations (qui, encore une fois, incluent de nombreuses personnes atteintes de Covid léger qui sont hospitalisées pour d’autres raisons). Les hospitalisations, à leur tour, ont augmenté plus rapidement que le nombre de patients Covid aux soins intensifs et les décès dus à Covid ont à peine augmenté.