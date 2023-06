La dernière tenue audacieuse et bizarre d’Urfi Javed fera battre votre cœur ummm

Originaire de Lucknow, Urfi Javed a maintenant quelques années dans l’industrie. Ce n’est rien de moins qu’une routine quotidienne pour Urfi Javed de surprendre les fans avec sa mode bizarre. Chaque fois que la renommée de Bigg Boss OTT est repérée en public, ses tenues uniques attirent toute l’attention. Elle est devenue le sujet de conversation de la ville pour ses choix vestimentaires. Ses vêtements ont fait la une des journaux et de nombreuses grandes célébrités ont même discuté de son sens de la mode. Profitant de l’occasion, Urfi Javed a commencé à fabriquer des vêtements à partir de choses absurdes. D’une robe à faux ongles à une robe faite d’épingles à nourrice, Urfi Javed a tout fait. Jetons un coup d’œil à certains de ses looks célèbres qui ont créé des vagues en ligne. Une fois de plus, Urfi Javed fait les gros titres avec sa dernière tenue. Urfi Javed a été aperçu à Mumbai dans une autre robe blanche révélatrice avec une découpe en cœur rouge.