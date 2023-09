La dernière super lune de l’année commence à se lever jeudi soir : NPR

basculer la légende Armando Franca/AP

Il y a une pleine lune qui se lève.

À partir de jeudi soir, une brillante super lune sera visible dans le ciel.

Les superlunes se produisent lorsqu’une pleine lune atteint le périgée, ou le point le plus proche de la Terre sur son orbite elliptique autour de notre planète.

Elles peuvent apparaître jusqu’à 14 % plus grandes et 30 % plus brillantes que la lune la plus faible de l’année. selon la NASA.

La lune commencera à apparaître pleine jeudi soir et atteindra le sommet de sa phase complète vers 6 h HE vendredi.

Comme elle se produit à proximité de l’équinoxe d’automne de cette année, le 23 septembre, elle est également connue sous le nom de lune des récoltes. En effet, historiquement, les agriculteurs récoltant leurs cultures d’été étaient aidés par le clair de lune qui brillait peu après le coucher du soleil, d’après l’Almanach du vieux fermier.

Les lunes de récolte ont généralement lieu en septembre, mais elles peuvent également avoir lieu en octobre selon le calendrier lunaire.

Cette semaine sera votre dernière chance de voir une super lune cette année, Space.com a signalé.