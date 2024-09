La dernière station de travail Sun Sparc

La vérité est que nos ordinateurs de bureau d’aujourd’hui auraient été classés parmi les superordinateurs il y a seulement quelques décennies. Il fut un temps où les gens qui avaient besoin d’une véritable puissance de bureau méprisaient quiconque possédait un Mac ou un PC avec n’importe quel système d’exploitation. La foule des postes de travail utilisait des ordinateurs Sun. Sun utilisait le processeur Sparc et la machine avait des spécifications qui sont risibles aujourd’hui mais qui étaient enviables à l’époque. [RetroBytes] montre la dernière entrée de Sun dans la catégorie, le Ultra 45 de 2007.

Ce qui prête à confusion, c’est que les numéros de modèles n’augmentent pas nécessairement. L’Ultra 80, par exemple, est un ordinateur plus ancien que le 45. Ensuite, il y avait des machines comme les Ultra 20, 24, 27 et 40 qui utilisaient toutes des processeurs x86. Un ’45 avait un ou deux processeurs UltraSPARC III 64 bits fonctionnant à 1,6 GHz et jusqu’à 16 Go de RAM (celui de la vidéo a 8 Go). Bien sûr, nous voyons aujourd’hui des ordinateurs moins puissants, mais il s’agit généralement de Chromebooks ou de PC très bon marché.

La ligne Ultra a débuté en 1995 mais est devenue clandestine pendant quelques années avec un changement de marque. Sun a ramené le nom en 2005 et l’Ultra 45 est sorti dans les rues en 2006, pour ensuite abandonner la machine fin 2008. Selon [RetroBytes]l’équipe Sun savait que les jours de Workstation étaient comptés et souhaitait produire une dernière station de travail géniale. En partie, la raison pour laquelle nous avons épargné peu de dépenses était que quiconque achetait une station de travail SPARC en 2006 avait probablement une raison de ne pas passer à du matériel moins cher, donc vous les avez au-dessus d’un baril proverbial.

Nous avons aimé le refroidisseur de processeur, qui avait l’air lourd. Honnêtement, hormis le type de processeurs qu’il contient, le boîtier pourrait aujourd’hui se faire passer pour une tour de bureau milieu de gamme avec des sockets PCI express. Le système d’exploitation était la marque Unix de Sun, Solaris, maintenant propriété d’Oracle.

Le grand concurrent de Sun pendant un certain temps était Apollo. Nous tenons à souligner que si tout ce que vous voulez est d’exécuter Solaris, vous n’avez pas besoin d’acheter du nouveau matériel ancien.