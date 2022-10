La dernière star de Dancing On Ice révélée alors que la légende de la pop revient à la télévision après une bataille contre l’alcool et la drogue

DANCING On Ice a révélé une légende de la pop comme sa dernière signature.

La chanteuse de Liberty X, Michelle Heaton, s’est inscrite pour participer à la prochaine série de la série à succès ITV.

Pals a déclaré que Michelle, 43 ans, avait hâte de commencer à s’entraîner pour Dancing On Ice.

Une source a déclaré: “Michelle a vraiment impressionné l’équipe de Dancing On Ice et ils étaient ravis de pouvoir lui offrir une place dans l’émission de cette année.

“Michelle a traversé beaucoup de choses ces dernières années et elle a surmonté beaucoup de choses pour en arriver là.

“Elle veut se surpasser et rendre ses enfants fiers d’elle.

“Michelle se prépare à commencer sa formation pour Dancing On Ice.

« Elle est impatiente de partir et a hâte d’aller sur la glace.

“Michelle est une bonne danseuse mais n’a jamais patiné en dehors de ses enfants et veut s’assurer qu’elle est en mesure de tout donner au spectacle.”

L’année dernière, Michelle a courageusement parlé au Sun de sa lutte secrète contre la drogue et l’alcool.





La mère de deux enfants, mariée à l’homme d’affaires Hugh Hanley, était à quelques jours de la mort en cure de désintoxication lorsqu’elle a touché le fond.

Michelle a travaillé dur pour devenir sobre et se lance maintenant dans le travail.

Elle rejoindra Ekin-Su de Love Island, l’ancien footballeur John Fashanu et l’ancienne actrice d’EastEnders Patsy Palmer dans l’émission à succès ITV.

L’actrice des Hollyoaks Carly Stenson patinera également.

S’adressant au Sun plus tôt cette année pour changer sa vie, Michelle a déclaré: «Je me sens juste comme la femme la plus chanceuse du monde parce que je suis ici. Je peux raconter mon histoire avec mes mots et je suis toujours en vie.

“J’ai la plus belle famille et les amis.

“Et je sens vraiment que je mérite une seconde chance. Je ne vais abandonner aucun rêve maintenant.

Au pire, Michelle avait bu jusqu’à deux bouteilles de vin et une bouteille de vodka pratiquement tous les jours depuis 2018.

Michelle, qui vient de terminer un passage dans la prochaine série de Celebrity SAS de Channel 4: Who Dares Wins, regardait la mort en face mais ne l’a pas accepté jusqu’à ce qu’elle entre au Prieuré l’année dernière.

Michelle a ajouté : Elle a dit : « Je ne toucherai plus jamais à la drogue ou à l’alcool parce que je vais mourir.

«Si je devais prendre un verre, cela entraînerait probablement une rechute. Qui peut dire qu’un verre n’en amènerait pas un autre ? »

