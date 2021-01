Si le tri de votre système de sécurité pour maison intelligente est sur votre liste de choses à faire, ce printemps pourrait être le bon moment pour y aller car Ring a annoncé un nouveau produit abordable.

La Ring Video Doorbell Wired est une sonnette filaire intelligente (comme vous l’avez probablement deviné d’après son nom) qui ne coûtera que 49 £. C’est moins d’un tiers du prix de la Ring Video Doorbell 3 Plus, et moins d’un quart du coût du Pro, bien qu’il partage ses fonctionnalités avancées.

Il sera disponible à la vente au Royaume-Uni en mai sur Ring et Amazon.

Comme la technologie la plus chère de Ring, la nouvelle sonnette comprendra une détection de mouvement, des zones de mouvement personnalisables et des zones de confidentialité. C’est aussi la plus petite sonnette de Ring, ce qui est un gros plus. Les sonnettes de porte intelligentes sont généralement encore des éléments technologiques assez volumineux et ne peuvent pas toujours être installées sur l’encadrement de la porte.

Quels autres coûts sont impliqués?

Une sonnette intelligente vous alertera lorsque quelqu’un se trouve à la porte et vous permettra de le voir et de lui parler à distance, via votre mobile, tablette ou ordinateur portable. Beaucoup – y compris cet appareil – peuvent être installés sans avoir à faire appel à un électricien, bien que ce soit plus facile si vous avez une sonnette filaire existante que vous pouvez remplacer. Cela signifie que vous n’aurez qu’à payer pour l’appareil lui-même, pas pour l’installation.

Mais gardez à l’esprit que ce n’est pas toujours le cas. Lorsque nous avons examiné la Ring Video Doorbell Pro, nous avons été surpris de constater qu’une installation professionnelle était nécessaire, même si notre critique disposait d’une sonnette Ring filaire existante.

Et, si vous souhaitez profiter de toutes les fonctionnalités offertes par Ring, vous devrez vous abonner au service de l’entreprise. Le forfait Protect Basic coûte 2,50 £ par mois (24,99 £ par an) et vous permet de connecter une seule sonnette ou caméra. Il vous permettra d’enregistrer un historique vidéo de 30 jours, d’enregistrer et de partager des vidéos et de capturer des instantanés.

Un abonnement débloquera également certaines des fonctionnalités les plus avancées de l’appareil photo, notamment Advanced Pre Roll. Cela vous permet de visionner des images des événements survenus dans les secondes précédant le déclenchement des capteurs de mouvement.

Vous pouvez également utiliser le mode Personnes uniquement, de sorte que votre système ne vous alertera que des mouvements causés par des personnes et ignorera le trafic, les branches agitées et autres statiques visuelles.

Vous recevrez également des notifications d’alertes enrichies. Cela signifie que vous aurez un instantané de ce qui se passe à la porte afin que vous puissiez voir si c’est le facteur ou un voisin tout de suite sans avoir besoin d’ouvrir l’application.

Si vous disposez de produits Ring supplémentaires, tels que des appareils photo, le pack Protect Plus vous permet de connecter un nombre illimité d’appareils pour 8 £ par mois (80 £ par an).

En plus des services Protect Basic et de la prise en charge de plusieurs appareils, Protect Plus vous offrira une sauvegarde cellulaire, de sorte que vous recevrez toujours des alertes si votre Wi-Fi est hors ligne. Vous aurez également accès à la fonction de surveillance assistée, qui alertera un contact d’urgence si vous n’êtes pas disponible lorsque quelqu’un se présente à votre porte. Cela signifie que vous pouvez être tranquille lorsque vous voyagez, sachant qu’un voisin ou un ami pourra agir en votre nom.







Fonctionnalités gratuites

Mais si vous ne voulez pas payer de frais d’abonnement, qu’obtiendrez-vous pour vos 49 £? Ce sont les fonctionnalités auxquelles vous pourrez accéder.

Ring Video Doorbell Wired vous offrira une vidéo et un son clairs. Il affiche en vidéo HD (jusqu’à) 1080p et offre une vision nocturne, ainsi qu’un son bidirectionnel avec suppression du bruit.

Il dispose également d’une détection de mouvement avancée, ce qui signifie que vous recevrez une alerte lorsque quelqu’un se trouve à proximité de votre sonnette, même s’il ne l’utilise pas. Cela vous permettra de garder un œil sur les personnes proches de chez vous.

Vous pouvez également définir une zone cible à l’aide de zones de mouvement personnalisables, ce qui vous permettra d’éviter de déclencher des alertes inutilement. Via l’application, vous pouvez dessiner une zone de mouvement dans le champ de vision de la caméra. Cela vous permettra de supprimer les zones à fort trafic qui pourraient autrement provoquer des alertes répétées et inutiles. C’est l’une des meilleures fonctionnalités offertes par les caméras de dernière génération et vous fera gagner beaucoup de temps et de désagrément.

Vous pouvez également utiliser les zones de confidentialité pour bloquer une zone – comme une fenêtre ou la porte d’un voisin – de la vue de la caméra et elle sera couverte par un rectangle noir dans vos images.

Dans l’ensemble, cela ressemble à beaucoup de fonctionnalités pour un excellent prix, bien que nous ne puissions le recommander tant que nous n’avons pas eu l’occasion de l’examiner. La Ring Video Doorbell Wired sera disponible à partir de mai sur Amazon et Ring.com.

Pour en savoir plus sur les sonnettes vidéo Ring, leurs caractéristiques et leurs défauts, jetez un œil à nos critiques des dernières sonnettes Ring: la Ring Video Doorbell 3 Plus alimentée par batterie et la Ring Video Doorbell Pro filaire. Et pour voir notre sélection des meilleures sonnettes vidéo dans l’ensemble, consultez notre tour d’horizon des meilleures sonnettes vidéo que nous avons testées.