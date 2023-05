Avec seulement deux victoires lors de ses sept derniers matchs, Arsenal a pris du retard sur Manchester City dans la course au titre de Premier League. Arsenal, deuxième, compte actuellement quatre points de retard sur Manchester City, champion en titre de la Premier League, au classement de la Premier League. Mais les hommes de Pep Guardiola ont encore un match en moins. L’entraîneur-chef d’Arsenal, Mikel Arteta, dans le but de remonter le moral de l’équipe, a maintenant signé un chien. Un labrador chocolat d’un an, appelé Win, a été aperçu au terrain d’entraînement d’Arsenal, London Colney, ces derniers temps. Il est entendu que la décision d’ajouter un chien à l’équipe d’Arsenal a été prise afin de réduire le niveau de stress et de stimuler l’ambiance générale de l’équipe.

« Nous parlons toujours de famille. Et être connecté. À mon avis, une grande famille comme nous sommes au club, je pense que nous sommes une famille, vous avez besoin d’un chien pour représenter cette famille. Je pense qu’il y a encore des choses au club qui peuvent être faites pour se connecter avec les gens, pour être plus attentionnés avec les gens, pour montrer de l’amour, et j’ai trouvé ce chien qui, à mon avis, était le parfait représentant de qui nous sommes en ce moment », Mikel Arteta a été cité par ESPN.

Un rapport publié par le point de vente susmentionné suggère qu’Arsenal a déjà un chat, nommé Bob, sur le terrain d’entraînement. L’article suggère également que Win était arrivé sur le terrain d’entraînement d’Arsenal le mois dernier.

Selon certaines informations, Win était également présent pour la dernière signature de contrat du gardien d’Arsenal Aaron Ramsdale plus tôt cette semaine. En plus d’amener un Labrador à l’entraînement, le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, avait déployé une autre initiative innovante avant le match de Premier League contre Brighton l’année dernière. Un rapport publié par SPORTBIBLE affirme qu’Arteta avait inventé une ampoule pour obtenir de l’électricité dans le vestiaire. L’idée unique, cependant, n’a pas porté ses fruits car Arsenal a dû faire face à une défaite face à Brighton dans ce match.

Pour en revenir aux développements sur le terrain, Arsenal a perdu contre Nottingham Forest en Premier League, ce qui a suffi à Manchester City pour défendre avec succès son titre de Premier League. Le club basé à Londres avait auparavant subi une autre défaite choquante à domicile 0-3 aux mains de Brighton.