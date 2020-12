Les plaisanteries et les sourires révèlent les Beatles pleins de plaisir espiègle alors qu’ils travaillent sur le dernier album qu’ils ont sorti – tout en étant dans l’agonie du groupe.

Un film à venir dépeint l’enregistrement de Let It Be en janvier 1969 – compilé à partir d’environ 60 heures d’images inédites et de 150 heures d’audio inouï.

Le conflit avait conduit George Harrison à partir brièvement et à déménager dans le studio Apple – et à la sortie d’Abbey Road en septembre, ils étaient effectivement terminés.

Mais ces images les montrent loin d’être en désaccord alors que Paul McCartney et John Lennon se tiennent la main et rient.

John plaisante à un ingénieur: «Nous sommes des stars bl ** dy, tu sais!»















Linda McCartney et Yoko Ono se détendent alors que le groupe perfectionne l’album sorti en mai 1970.

Le film, The Beatles: Get Back, montre John, Paul, George et Ringo Starr alors qu’ils planifient leur premier spectacle en direct depuis plus de deux ans, le 30 janvier 1969.

Macca a récemment admis que le film avait «réaffirmé» qu’il n’était pas responsable de la scission, qui est devenue officielle à la fin de 1970 lorsqu’il a déposé une demande de dissolution de leur partenariat commercial.









La star de 78 ans a déclaré: «Cela prouve que mon principal souvenir des Beatles était la joie et l’habileté. J’ai acheté le côté obscur de la rupture des Beatles et j’ai pensé: «Oh mon Dieu, je suis à blâmer. Je savais que je ne l’étais pas, mais c’est facile quand le climat est de cette façon de commencer à penser ainsi.

«Au fond de moi, il y avait toujours cette idée, ce n’était pas comme ça, mais j’avais besoin d’en voir des preuves.















«Il y a une superbe photo que Linda a prise, de moi et John travaillant sur une chanson, rayonnante de joie. Cette séquence est la même. Nous avons tous les quatre un bal.

Avant de présenter un teaser, le réalisateur Peter Jackson a déclaré qu’ils étaient «à mi-chemin» des montages. Il a ajouté: « C’est vraiment super. »

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.