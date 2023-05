La dernière série de coupes se concentre sur les groupes d’entreprises

Méta a commencé sa troisième série de licenciements dans le cadre du plan de plusieurs milliards de dollars de l’entreprise pour réduire les coûts.

La dernière série de coupes vise les membres des groupes commerciaux de Meta et fait suite à une précédente série de licenciements en avril qui a touché des employés occupant des postes techniques. Environ 10 000 travailleurs perdront leur emploi entre les coupes d’avril et de mai, à la suite du premier tour de l’entreprise en novembre qui a touché 11 000 employés.

Les employés de Meta ayant des rôles dans l’expérience utilisateur, le marketing, le recrutement et l’ingénierie se sont rendus sur LinkedIn pour annoncer qu’ils avaient été licenciés mercredi, confirmant un rapport antérieur de Reuter. Meta a refusé de commenter mais a renvoyé CNBC à un article antérieur du PDG Mark Zuckerberg indiquant que les coupes dans les groupes commerciaux de la société commenceraient fin mai.

Les coupes font partie de la soi-disant année d’efficacité de Meta, que Zuckerberg a présentée comme nécessaire pour que l’entreprise maigrisse et devienne plus agile dans une économie difficile et un marché de la publicité numérique affaibli.

« Comme j’ai parlé d’efficacité cette année, j’ai dit qu’une partie de notre travail consistera à supprimer des emplois – et cela servira à la fois à construire une entreprise plus légère et plus technique et à améliorer nos performances commerciales pour permettre à long terme vision », a déclaré Zuckerberg en mars dans un poste. « Je comprends que cette mise à jour puisse encore sembler surprenante, alors j’aimerais présenter un contexte plus large sur notre vision, notre culture et notre philosophie de fonctionnement. »

En avril, Meta a annoncé que les revenus du premier trimestre avaient augmenté de 3 % par rapport à 27,91 milliards de dollars un an plus tôt, après trois périodes consécutives de baisse.

Malgré les réductions de coûts, Meta investit toujours massivement dans le métaverse naissant, et son unité Reality Labs, qui développe des technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée, a enregistré une perte d’exploitation de 3,99 milliards de dollars tout en générant 339 millions de dollars de ventes au premier trimestre.

Les investisseurs ont salué les importantes réductions de coûts de Meta, faisant grimper les actions du géant des réseaux sociaux de 180 % à 246,74 $ depuis leur creux à moins de 89 $ en novembre.

Correction : les actions de Meta ont augmenté de 180 % pour atteindre 246,74 $ depuis leur creux à moins de 89 $ en novembre. Une version antérieure comportait deux chiffres erronés.

