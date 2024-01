La dernière série de Brandon Tauszik se penche sur l’aliénation familiale et l’épidémie de solitude

Plutôt que de se concentrer sur lui-même, ou même sur sa grand-mère, Brandon a voulu mettre en valeur l’expérience de son père et a ainsi fait de lui le « personnage principal », en se concentrant sur son labeur physique et sa réponse émotionnelle à la tâche capitale à accomplir. Sur une image, il se tient à la porte de l’unité de sa mère, éclairé par la lueur de ses mains sur ses hanches, une expression d’exaspération sur son visage. «Mon père et moi espérions découvrir des effets personnels qui nous aideraient à savoir qui était réellement Shirley Tauszik», explique Brandon. Au lieu de cela, ils ont découvert des boîtes sur des boîtes de biens de consommation méticuleusement stockés – Jell-O, papier toilette, thé, sachets de sandwich et bonbons.

Des moments comme ceux-ci, cependant, sont équilibrés par des moments de libération émotionnelle ; une image montre l’une des quatre bennes de 40 mètres que lui et son père ont remplies, une étagère en plein air, en train de rejoindre les autres restes de meubles brisés en dessous. « Libéré des sentiments pour une mère qu’il connaissait à peine, je pense que mon père a trouvé une certaine catharsis dans la destruction matérielle de ses biens », explique Brandon.

Hormis quelques clichés du cimetière militaire où Brandon et son père ont enterré sa grand-mère, la grande majorité des images de la série ont été prises dans l’entrepôt. Espace « semblable à une tombe » avec très peu de lumière, Brandon a dû s’adapter à un environnement que les photographes évitent généralement. Cependant, dit-il, “je pense que des contraintes comme celle-ci peuvent être un défi bienvenu et j’ai travaillé pour essayer de trouver des moyens inventifs de photographier le processus.” Une façon de créer une certaine différence visuelle entre les images était de répartir ses prises de vue entre les quinze coffres-forts de stockage, tous situés dans des zones différentes de l’unité et ayant des contenus différents. De plus, le film en noir et blanc et les tons sourds correspondent au ton tamisé et réfléchissant de la série ; la recherche d’une clôture, par opposition à une résolution.

Le livre photo qui héberge désormais la série présente une interview entre Brandon et son père, à travers laquelle ils explorent l’héritage familial de maladie mentale et d’abandon, mais aussi le « pouvoir curatif de l’amour ». À travers le processus de réalisation de la série et de conduite de l’interview, Brandon a forgé une relation plus profonde avec son père, ce qu’il considère désormais comme une aide supplémentaire à la conclusion et « briser le cycle de négligence qui a défini sa relation avec ses propres parents ». Poignant et qui fait réfléchir, Quinze coffres est une étude fascinante, non seulement sur la complexité des familles, mais aussi sur leur force et leur beauté.