La dernière semaine de 2022 semble plus chaude que la normale avec quelques précipitations, un ensoleillement sporadique – Shaw Local

La dernière semaine de 2022 devrait se terminer avec des températures supérieures à la normale, a déclaré lundi un météorologue du National Weather Service.

Lundi après-midi, la banlieue nord-ouest a commencé à voir un pic d’ensoleillement près du coucher du soleil, bien que “de très courte durée”, cela contribue à éclaircir un peu la morosité, a déclaré le météorologue Matt Friedlein.

Lundi soir apportera un ciel clair et des températures fraîches entre 3 et 7 degrés dans la région.

Les températures, généralement dans les années 30 à cette période de l’année, continueront d’augmenter modérément tout au long de la semaine et les vents du sud créeront des conditions « venteuses ». Parfois, il pourrait y avoir des rafales de vent de 35 miles par heure, a déclaré Friedlein.

Les jours précédant le réveillon du Nouvel An apporteront des augmentations modérées des températures. Mardi apportera des températures au milieu des années 20, mercredi verra les années 30 supérieures et les deux jours pourraient avoir un peu de soleil et éventuellement des périodes de plein soleil, a-t-il déclaré.

Les sommets de jeudi devraient être autour ou même monter un peu au-dessus de 50 degrés bien qu’il puisse redevenir nuageux.

“Jeudi s’annonce très, très doux”, a-t-il déclaré.

Bien que prédire plus loin dans la semaine ne soit pas aussi certain, a déclaré Friedlein, il voit actuellement les sommets de vendredi et de samedi dans les années 40 et il pourrait y avoir des précipitations. Le jour de l’an semble être similaire au réveillon du nouvel an. Les températures plus chaudes, qui font partie de ce modèle météorologique actuel et instable qui se déplace à travers le pays, favorisent la pluie, a déclaré Friedlein.

“Il pourrait y avoir quelques vagues de pluie dans la région métropolitaine de jeudi à samedi”, a-t-il déclaré.

Au fur et à mesure que l’air se réchauffe, la température du sol se réchauffera également, mais il pourrait y avoir des plaques de glace.

La région connaît un schéma climatique similaire à celui de la semaine dernière, a-t-il déclaré, mais cette fois, nous sommes du côté le plus chaud.