La dernière séance photo publicitaire du sosie d’Aishwarya Rai, Sneha Ullal, donne des vibrations majeures à Jodhaa Akbar! | Buzz News

New Delhi : Vous vous souvenez de la co-vedette de Salman Khan, Sneha Ullal, dans « Lucky : No Time For Love » ? Eh bien, elle a été saluée comme le sosie de l’ancienne Miss Monde Aishwarya Rai Bachchan. Avec quelques films en hindi, elle a déménagé dans le cinéma du Sud mais a récemment fait un retour avec des séries Web.

Sneha Ullal a pris ses poignées de médias sociaux et a laissé tomber une magnifique séance photo nuptiale de son look paré de bijoux. Nous ne pouvons pas nous empêcher de nous souvenir du superbe avatar Jodhaa d’Aishwarya. Jetez un oeil ici :

Certains fans pensaient qu’elle ne ressemblait pas à celle d’Aishwarya tandis que d’autres appréciaient simplement la beauté de Sneha. Vêtue de vêtements indiens et de gros bijoux, Sneha Ullal est ravissante.

Totally Different Look Hai Sirf news banane se matlab hai… – Les rochers Manjeet (@TheManjeetRocks) 25 juin 2021

Je n’ai jamais vu quelqu’un d’aussi beau que toi – Rehman Khan (@im_rk787) 1 juillet 2021

Sur le plan professionnel, Sneha a joué dans plusieurs films en télougou tels que Ullasamga Utsahamga, Simha et le film en hindi Lucky: No Time for Love, qui était son premier film en hindi. Son dernier film en hindi était Bezubaan Ishq (2015). ‘Bezubaan Ishq’ a été réalisé par Jashwant Gangani et produit par CJ Gadara et Dinesh Likhiya.

Le film met en vedette Mugdha Godse, Sneha Ullal et Nishant dans des rôles importants.

L’année dernière, elle a fait ses débuts numériques dans l’émission à suspense ZEE5 « Date d’expiration », qui tourne autour de deux couples et des relations extraconjugales dans lesquelles ils sont impliqués.