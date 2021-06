Depuis son passage dans » Bigg Boss 13 « , Shehnaaz Gill a fait les gros titres de sa relation avec le co-concurrent Sidharth Shukla, ses clips et son parcours inspirant de perte de poids. Shehnaaz a maintenant collaboré avec l’as photographe Daboo Ratnani pour sa dernière séance photo et cela a pris d’assaut Internet.

Daboo Ratnani s’est rendu sur Twitter Instagram pour partager une vidéo BTS de la séance photo. Dans la vidéo, Shehnaaz pouvait être vue en train de prendre une pose sensuelle tout en portant une chemise blanche et un pantalon multicolore. Les cheveux ébouriffés de l’acteur la rendent incroyablement magnifique. En partageant la vidéo, il a écrit : Magic Is Something You Create #btswithdabboo With Stunning Shehnaaz Gill @shehnaazgill.

L’épouse de Dabboo, Manisha D Ratnani, s’est rendue dans la section des commentaires et a écrit: « Je ne peux pas attendre la sortie des photos !!!! L’un meilleur que l’autre !! @shehnaazgill @dabbaoratnani. Les fans de Shehnaaz étaient également très excités après avoir appris la nouvelle.

« Wow, nous sommes très excités pour cette collaboration … cela nous donne déjà la chair de poule en attendant avec impatience », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté: « #ShehnaazGill tue wow. » Un troisième utilisateur a commenté: « Jolies femmes avec le magicien lui-même », tandis qu’un quatrième a écrit: « #DabbooRatnani k sath photoshoot incroyable..je t’aime #shehnaaz. »

Daboo Ratnani a créé de la magie avec des acteurs tels que Kriti Sanon et Kiara Advani et nous avons hâte de voir les photos de la séance photo de Shehnaaz.

Après » Bigg Boss « , Shehnaaz est devenu célèbre et très suivi sur les réseaux sociaux. Elle a mis en sac un film avec Diljit Dosanjh et a également travaillé dans plusieurs vidéos de musc. Shehnaaz sera bientôt vu dans deux nouveaux clips en face de Sidharth Shukla. L’une est une chanson de Shreya Ghoshal intitulée « Habit » et l’autre est une chanson de Desi Music Factory.